Kate Winslet a los 50: entrenamiento funcional, power yoga y la búsqueda de una vida activa más allá de la estética

La actriz británica redefine el bienestar físico con una rutina que prioriza la autonomía y la prevención. Su filosofía desafía los estándares convencionales y propone un enfoque consciente del ejercicio

Kate Winslet prioriza el power
Kate Winslet prioriza el power yoga y el entrenamiento funcional para mantener la salud y la autonomía física a los 50 años (Photo by Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage)

A los 50 años, Kate Winslet ha consolidado una rutina de ejercicio centrada en la salud y la funcionalidad física, dejando de lado los estándares estéticos convencionales.

Según declaraciones recogidas por Women’s Health, la actriz británica ha elegido el entrenamiento funcional y el power yoga como ejes de su bienestar, con la intención de mantener su cuerpo preparado para las demandas cotidianas y prevenir lesiones, priorizando las capacidades reales por encima de la apariencia.

Un enfoque consciente y funcional del ejercicio

Winslet expresó en distintas entrevistas, incluida su participación en el pódcast How To Fail, que su motivación para ejercitarse está relacionada con la necesidad de mantenerse activa y capaz en su vida diaria. “Para mí, el ejercicio no se trata de verse de cierta manera”, afirmó en diálogo con Elizabeth Day. “Se trata de evitar lesiones, por eso entreno para nadar en agua fría o caminar durante cinco horas”, señaló, enfatizando que su objetivo es poder realizar tareas habituales, como cargar a su hijo o transportar su propio equipaje, sin limitaciones físicas.

El power yoga y el
El power yoga y el entrenamiento funcional ayudan a Kate Winslet a prevenir lesiones y afrontar las demandas cotidianas (Freepik)

La rutina de la actriz integra varias disciplinas que fortalecen la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad y la coordinación. El power yoga ocupa un lugar central: Winslet explicó a Women’s Health que suele practicar esta modalidad los domingos y que lleva más de cinco años incorporándola a su vida.

En una entrevista con Mindfood, detalló que sus ejercicios preferidos incluyen “clases de power yoga un par de veces por semana, algo de barra, cardio y paseos con el perro”. Además, el pilates y el entrenamiento de fuerza con movimientos en diferentes planos forman parte de su rutina, siempre enfocados en preparar el cuerpo para los desafíos fuera del gimnasio.

El power yoga, según la experiencia de Winslet, le resulta especialmente eficaz porque combina movimientos dinámicos de cuerpo completo que desarrollan fuerza, movilidad y resistencia. Tanto esta modalidad como el entrenamiento funcional facilitan la ejecución de actividades cotidianas como el senderismo o el traslado de peso, y colaboran en mantener la autonomía física a medida que pasan los años.

La rutina de ejercicio de
La rutina de ejercicio de Winslet incluye power yoga, barra, pilates, cardio y paseos, enfocándose en fuerza, equilibrio y flexibilidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

El respaldo profesional: opinión de Emily Outterside

La entrenadora sénior de F45 Oxford Circus, Emily Outterside, consultada por Women’s Health, respalda la elección de Winslet y subraya los beneficios del entrenamiento funcional para todas las edades. “En la vida real, no contamos con máquinas que sostengan el cuerpo, por lo que trabajar el equilibrio y coordinar el movimiento resulta enormemente ventajoso, disminuyendo el riesgo de lesiones”, explicó.

Outterside destacó que este tipo de entrenamiento es adecuado para cualquier edad y condición física, y especialmente útil para quienes pasan muchas horas sentados, ya que fortalece los músculos responsables de una buena postura y mejora la movilidad en caderas y hombros. Entre los ejercicios funcionales recomendados por Outterside y recogidos por Women’s Health, destacan cuatro movimientos con peso corporal que no requieren equipamiento especial y que pueden adaptarse a distintos niveles de condición física:

  • Estocada caminando: Trabaja el cuerpo de forma unilateral, ayudando a corregir desequilibrios musculares.
  • Flexiones: Fortalecen la parte superior del cuerpo y el core, y permiten ajustar la intensidad según la capacidad individual.
  • Sentadillas con alcance por encima de la cabeza: Se enfocan en cuádriceps, glúteos e isquiotibiales, promoviendo el desarrollo de fuerza.
  • Plancha: Refuerza el torso, brazos, hombros y piernas, mejorando la postura y la estabilidad general.

Ejercicios como estocadas, flexiones, sentadillas
Ejercicios como estocadas, flexiones, sentadillas y planchas fortalecen el cuerpo sin necesidad de equipamiento especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La accesibilidad de estos ejercicios, que pueden realizarse sin equipamiento y en cualquier entorno, los convierte en una opción viable para quienes buscan mantenerse activos a cualquier edad. Outterside subrayó que “todo el mundo debería realizar algún tipo de entrenamiento funcional”, ya que su práctica regular ayuda a prevenir lesiones y a mantener la funcionalidad corporal, especialmente en personas mayores o con estilos de vida sedentarios.

La perspectiva de Winslet, recogida por Women’s Health, pone el foco en la importancia de cuidar el cuerpo para preservar la autonomía y la calidad de vida. Su compromiso con el entrenamiento funcional y el power yoga refleja una visión del ejercicio centrada en la prevención y la capacidad de afrontar los desafíos físicos cotidianos, una filosofía que inspira a quienes buscan bienestar y salud a largo plazo.

Navidad al estilo Kardashian-Jenner: tradiciones,

James Cameron desmiente que Matt

El rapero Wiz Khalifa, condenado

Brad Pitt se apunta una

Secretos y emociones: así es
Jake Paul se enfrenta al

Humor y cercanía en #Detaquito:

Prometía impulsar carreras de modelaje,

