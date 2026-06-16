Experiencia, autoridad y el antecedente de la final de Qatar 2022: quién es el árbitro que dirigirá a la selección argentina en el debut

Szymon Marciniak dirigió la final de Qatar 2022 que Argentina le ganó a Francia (Foto REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La FIFA designó al árbitro polaco Szymon Marciniak para conducir el encuentro entre la Argentina y Argelia en el inicio del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026. La elección no es casual. Se trata de uno de los árbitros más prestigiosos y experimentados de la última década, considerado por muchos especialistas como el mejor árbitro del mundo de la actualidad.

Nacido en Plock, Polonia, el 7 de enero de 1981, Marciniak es árbitro FIFA desde 2011 y pertenece a la máxima categoría arbitral de la UEFA. Su carrera alcanzó la cúspide cuando fue designado para dirigir la final de la Copa Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, convirtiéndose en el primer árbitro polaco en arbitrar una final mundialista. Posteriormente también condujo la final de la UEFA Champions League 2023 entre Manchester City e Inter de Milán.

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Además, fue reconocido por la IFFHS como Mejor Árbitro del Mundo en 2022 y 2023, una distinción reservada para muy pocos jueces en la historia moderna del fútbol.

Szymon Marciniak en el Mundial de Clubes, en el partido entre Juventus y Real Madrid (Foto REUTERS/Hannah Mckay)

Marciniak y la selección argentina

El colegiado polaco tiene una relación particular con la selección argentina. De hecho estuvo presente en varios encuentros relevantes del elenco albiceleste: frente a Islandia, en el Mundial Rusia 2018, contra Australia por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 y en esa misma Copa, en la final contra Francia.

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De hecho su antecedente más recordado, naturalmente, es la histórica final de Lusail, donde Argentina obtuvo su tercera Copa del Mundo tras vencer a Francia en definición por penales. Aquel partido fue considerado por numerosos analistas arbitrales como una de las actuaciones más sólidas en una final mundialista moderna.

El árbitro polaco condujo Argentina-Islandia en Rusia 2018 (AFP PHOTO)

En cuanto a su perfil arbitral, destacan su autoridad natural y liderazgo silencioso. Marciniak pertenece al grupo de árbitros que ejercen el control desde la personalidad antes que desde la sanción.

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Sus registros muestran un promedio cercano a las tres tarjetas amarillas por encuentro, una cifra que refleja una filosofía de control basada más en la prevención. En materia de expulsiones, presenta un promedio de una tarjeta roja cada tres partidos, un dato que evidencia que no duda en aplicar la máxima sanción cuando la naturaleza lo exige.

Desde el aspecto físico, Marciniak mantiene un promedio de 9 kilómetros recorridos por partido, una distancia que demuestra su constante búsqueda de proximidad con la jugada. Su modelo de arbitraje se apoya en una ubicación dinámica, procurando reducir los ángulos muertos y obtener la mejor perspectiva posible para evaluar contactos. Posee una capacidad superior para anticipar conflictos y comprender las fases tácticas de los encuentros. Rara vez llega tarde a una acción importante.

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Mantiene distancias cortas de control, generalmente entre 10 y 15 metros de la acción principal, lo que le permite una mejor percepción de los contactos.

Asimismo, utiliza mucho el diálogo preventivo con jugadores y capitanes. No es un árbitro de gestos exagerados; transmite autoridad mediante la seguridad de sus decisiones.

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Marciniak es uno de los árbitros europeos que mejor interpreta la ventaja, permitiendo continuidad cuando el beneficio es real y no simplemente teórico.

Por otro lado, su lenguaje corporal transmite tranquilidad incluso en contextos de máxima presión. Marciniak no es un árbitro permisivo ni excesivamente sancionador. Su filosofía disciplinaria se basa en la advertencia preventiva, la gestión verbal del conflicto, la escalada progresiva de sanciones y la tolerancia cero frente a conductas violentas o protestas masivas.

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Cuando el partido lo requiere, no duda en intervenir disciplinariamente, pero evita transformarse en protagonista del espectáculo. Sus estadísticas internacionales muestran un promedio de amonestaciones moderado para el nivel de competencia que dirige, caracterizado por un criterio uniforme y consistente.

En cuanto a su relación con el VAR, Marciniak es considerado uno de los árbitros que mejor ha logrado integrar la tecnología a su proceso de toma de decisiones. No depende del VAR para arbitrar, pero tampoco se resiste a utilizarlo cuando existe un error claro y manifiesto.

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Szymon Marciniak es considerado por muchos como el mejor árbitro del mundo. En la imagen, amonesta a Lionel Messi en el partido entre Inter Miami y Palmeiras por el Mundial de Clubes 2025 (Foto Reuters/Sam Navarro)

Su filosofía es simple: “Primero decide el árbitro. Luego la tecnología verifica”. Ese enfoque le permitió gestionar con éxito encuentros de enorme complejidad técnica, incluyendo la final de la Copa del Mundo y la final de la Champions League.

La designación de Marciniak representa para Argentina un arbitraje de máxima jerarquía internacional. No es un árbitro que permita excesos físicos ni protestas permanentes. Tampoco suele interrumpir innecesariamente el juego. Su tendencia es favorecer la fluidez, siempre dentro de los límites reglamentarios.

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Curiosamente, el mismo árbitro que estuvo presente en el partido más importante de la historia reciente del fútbol argentino —la final de Qatar 2022— vuelve ahora a aparecer en el comienzo de la defensa mundialista de la Albiceleste. Un dato que añade un componente simbólico a una designación que, desde lo estrictamente arbitral, parece estar a la altura de uno de los encuentros más esperados del inicio de la Copa Mundial 2026.