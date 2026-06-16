La angustia de Denise Dumas al aire por la desaparición de su gata: “Se llama Mina y nunca salió de casa”

La animadora en LAM compartió en vivo su angustia por la pérdida de su mascota en el barrio de Colegiales (Video: LAM/ América TV)

Denise Dumas compartió en vivo en LAM (América TV) la preocupación de su familia en en este momento al revelar la desaparición de su gata Mina en el barrio de Colegiales, Capital Federal, por la zona de la Plaza Mafalda. Durante la emisión del programa, la animadora relató los detalles del hecho, mientras sus compañeros la acompañaban y buscaban alternativas para dar con el animal.

La panelista del ciclo explicó que la mascota se perdió luego de que colocaran unos andamios en la obra lindera a su casa, lo que facilitó su escape: “Me pusieron unos andamios, porque hay una obra justo al lado de casa y se ve que se fue por ahí”.

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La conductora manifestó su angustia al no haber visto a Mina desde la mañana. “No la vemos desde hoy a la mañana ya”, señaló al aire, y agregó que ya habían avisado a los vecinos. Además, remarcó que la gata nunca antes se había escapado: “Nunca salió, el tema es ese. Nunca se fue de casa”.

Las redes sociales de LAM difunden la búsqueda de Mina, la gata de Denise Dumas que se perdió en Colegiales en la zona de Plaza Mafalda (X)

La búsqueda fue inmediata. El equipo del programa mencionó que ya difundieron la información en las redes sociales de El ejército LAM, en un intento por ampliar el alcance del pedido de ayuda.

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Mina es una gata negra, de ojos amarillos, pequeña de tamaño pero con varios años de vida. Dumas recordó cómo la adoptaron durante la pandemia: “Apareció en pandemia en la puerta de casa. Lloraba en la puerta y alguien preguntó por ella”. La conductora explicó que la familia terminó acogiéndola: “No era mía, pero fue nuestra”.

La situación se tornó más delicada al confirmar que Mina nunca había salido de su hogar antes, lo que aumenta la preocupación por su paradero. Denise y sus compañeros alentaron a la audiencia a colaborar: “Si pueden colaborar, si la ven, ya saben”. Dumas destacó la docilidad de su mascota: “Es rebuenita, le decís ‘Mina’ y viene”.

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“No la vemos desde hoy a la mañana ya”, señaló al aire Denise Dumas, preocupada por su gata Mina (LAM, América TV)

En marzo de este año Denise Dumas abrió su corazón al recordar la muerte de su hermana, quien sigue marcando su vida y relató en el ciclo de América cómo aquel hecho transformó su mirada sobre la responsabilidad vial. La conductora compartió que la tragedia familiar ocurrió cuando Janine, de dieciocho años, fue atropellada por un conductor alcoholizado en la Avenida del Libertador en 1989.

La panelista reconstruyó la madrugada que alteró el destino de su familia: “Un día sonó el teléfono en mi casa y mi hermana estaba muerta porque una persona que había tomado y la había matado”, comenzó diciendo conmovida. Esa llamada, aseguró, partió en dos la historia de los Dumas, dejando una huella imborrable.

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El accidente, que sucedió cuando Denise tenía once años, generó en ella una postura inquebrantable frente al consumo de alcohol al volante. Desde entonces, la presentadora advierte sobre las consecuencias de la imprudencia: “Por eso digo que hay que tener conciencia que si tomas podés matar a alguien”.

La panelista recordó, visiblemente conmovida, el terrible momento de la muerte de su hermana, quien fue atropellada por un conductor alcoholizado en plena Avenida del Libertador.

El episodio ocurrió una noche en que Janine, tras mucho insistir, había conseguido el permiso de sus padres para salir con amigos. El vehículo que las trasladaba fue embestido por otro auto guiado por una persona bajo efectos del alcohol. El impacto fue sobre el lado de Janine, lo que resultó fatal.

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La tragedia dejó profundas secuelas en el entorno familiar. Denise evocó con detalles la mañana siguiente: a las ocho, despertó con la irrupción de “unas siluetas” en su cuarto y una certeza estremecedora. “Al contar tres, pensé: ‘Falta uno’. Y lo primero que atiné a decir fue: ‘¿Quién se murió?’ ¡Sabía! Yo lo sabía…”.

La muerte de Janine, subrayó la conductora, generó un “antes y un después” en su vida y en la de sus padres. Denise recordó que su hogar “nunca estuvo a oscuras ni en silencio. Y ese fue el inmenso mérito de mis viejos”, para quienes la familia representa el sentido de todo. “Mi familia es todo. Viajar tiene sentido si voy con ellos. Trabajar tiene sentido porque lo que gano es para ellos. El éxito tiene sentido si lo celebro con ellos…”, afirmó.

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