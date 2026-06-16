Carlos Lampe afirmó que Argelia será un rival difícil para Argentina: “Es una selección que puede lastimarla”

Argelia goleó 4 a 0 a Bolivia en un amistoso previo a la Copa del Mundo

La cuenta regresiva para el debut de la selección argentina en el Mundial 2026 ya entró en su etapa final. El elenco comandado de Lionel Scaloni, abrirá su participación en Kansas City frente a Argelia, una selección que para muchos representa una incógnita, pero que para Carlos Lampe dejó una impresión clara tras haberla enfrentado hace pocos días con Bolivia en un amistoso disputado en Estados Unidos.

El experimentado arquero boliviano, que conoce muy bien el fútbol argentino por sus pasos por Boca Juniors y Vélez Sarsfield, considera que el seleccionado africano tiene argumentos para complicar a cualquier rival. En una mano a mano con Infobae en Miami, el golero identificó a varios futbolistas clave y explicó cuál puede ser la principal herramienta táctica para inquietar a la Albiceleste en el estreno mundialista.

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“Es una selección que juega de contragolpe y esa puede ser la manera de lastimar a Argentina”, advirtió Lampe, quien destacó especialmente al lateral izquierdo Al-Nouri, al enganche Bentaleb, al centrodelantero Mohammed Amoura y a uno de los extremos Amine Gouiri que ingresó durante el segundo tiempo del encuentro ante Bolivia, aparte del experimentado Riyad Mahrez. “No terminó siendo un partido a puertas cerradas, porque había como 6600 personas. Había argelinos y bolivianos. No fue público en general. Te pedían el pasaporte para ingresar al estadio. Ellos (Argelia) están en el mismo grupo de Argentina y no querían mostrar su juego. Por eso, tomaron esa decisión. Lo tomamos de mal gusto”, confesó Lampe.

Carlos Lampe lamentó que Bolivia no pudo clasificar al Mundial (Foto EFE/ Jorge Ábrego)

Más allá de esa situación que no fue la mejor para Bolivia, el guardavalla, de 39 años, remarcó que Argelia llega con una estructura definida y una identidad de juego consolidada. En un Mundial que considera extremadamente parejo, entiende que los detalles terminarán marcando diferencias entre los candidatos y aquellos equipos que aspiran a dar el golpe.

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La ausencia de Bolivia en la Copa del Mundo sigue siendo una espina para Lampe. El guardameta reconoció que el objetivo estuvo cerca y que el plantel hizo todo lo posible para conseguir la clasificación. “Hubiéramos querido estar acá con la selección, pero no se dieron las cosas por muy poquito. Lo intentamos hasta el final. Pero nos queda mirar buen fútbol y disfrutar”, señaló.

Sin embargo, lejos de mostrarse resignado, el oriundo de Santa Cruz de la Sierra, asegura que seguirá disfrutando del torneo como espectador privilegiado. Para él, la edición 2026 aparece como una de las más abiertas de los últimos años. “Va a ser un Mundial muy parejo. Cuando lleguen los cruces se van a enfrentar selecciones que vienen jugando muy bien y que están en niveles muy similares”, explicó.

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Esa igualdad también se refleja, según su visión como futbolista, en los resultados de los primeros partidos. “Tenes selecciones que están muy estructuradas, que están fuertes. Pero bueno, el primer partido cuesta un poquito. Por ahí, Brasil viene hace poco reestructurándose y tiene muy pocos partidos con el nuevo técnico Carlo Ancelotti. Cuenta con muy buenas individualidades, y por ahí, colectivamente no están bien”, resalta el arquero. De esta manera, Lampe no se mostró sorprendido por los tropiezos iniciales de varias selecciones sudamericanas y recordó que el debut suele ser el encuentro más difícil de afrontar.

Carlos Lampe habló con Infobae en el Aeropuerto de Miami

Cuando se le preguntó por una posible revelación, Lampe eligió dos equipos que le dejaron una buena impresión. Por un lado, mencionó a Escocia, una selección que considera competitiva y capaz de complicar a rivales de mayor jerarquía. Pero fue Marruecos el equipo que más elogios recibió de su parte.

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“Marruecos tiene una estructura muy clara, sabe a lo que juega y cuenta con futbolistas que atraviesan un gran momento. Ya sabíamos que era una buena selección, pero demostrarlo contra Brasil le da todavía más mérito”, destacó. La actuación del conjunto africano frente a una potencia como Brasil confirmó, a su juicio, que las diferencias entre continentes son cada vez menores y que cualquier exceso de confianza puede pagarse caro.

Si hay una selección que Lampe ubica entre los grandes favoritos, esa es Argentina. El arquero boliviano cree que el ciclo encabezado por Scaloni logró algo que durante años parecía imposible: consolidar una identidad colectiva sólida alrededor de una generación que aprendió a convivir con la presión. “Argentina está para pelear nuevamente el título”, aseguró sin dudar.

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Para fundamentar su elección, apuntó directamente al mediocampo argentino, una zona que considera determinante para explicar el éxito reciente del equipo. “Tiene variantes, agresividad, técnica y futbolistas que entienden muy bien el juego. Además, ya se sacó la mochila que tuvo durante muchos años. Es una selección que juega bien, que tiene confianza y que cuenta con el mejor jugador, Messi”, explicó.

No obstante, al momento de elaborar un podio de favoritos, Lampe eligió a tres gigantes del fútbol mundial. “Francia, Argentina y Alemania”, sentenció. Aunque reconoció que le gustaría ver una gran actuación de Brasil y Uruguay, entiende que esas tres selecciones son las que llegan con mayores credenciales para disputar el trofeo. La combinación de experiencia, recambio generacional y estructura táctica aparece como el principal argumento para sostener esa elección.

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Durante la entrevista en el Aeropuerto de Miami (MIA), también hubo tiempo para hablar de su relación con el fútbol argentino, una experiencia que marcó profundamente su carrera. Lampe admite que extraña el ambiente de las canchas argentinas, la intensidad de cada partido y la pasión con la que se vive el deporte. “Se extraña la presión y la pasión con la que se juega. Ustedes viven el fútbol de una manera distinta. Yo me acostumbré mucho a eso”, afirmó.

El arquero recordó incluso partidos que presenció como espectador y remarcó que tanto los encuentros de la selección argentina como los de los grandes clubes generan una atmósfera difícil de encontrar en otros lugares del continente. “No me imagino lo que debe ser venir a ver a Argentina en un Mundial. Ver jugar a un equipo argentino o a la selección siempre es algo especial”, agregó.

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Pensando en lo que viene, Lampe se mostró optimista respecto del recambio generacional de Bolivia. Según explicó, la selección ya viene incorporando futbolistas jóvenes desde las últimas Eliminatorias y existe una camada prometedora que comienza a sumar experiencia internacional. “Hay muchos chicos jugando en el exterior y eso ayuda muchísimo”, sostuvo el arquero titular del seleccionado boliviano.

También aclaró que los amistosos recientes no fueron una referencia definitiva para medir el potencial del equipo, ya que varios jugadores llegaban desde períodos de vacaciones o recuperándose de lesiones. La clave, según entiende, será que esos futbolistas mantengan continuidad y competencia en sus clubes para llegar en mejores condiciones al próximo proceso clasificatorio.

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Mientras tanto, el arquero seguirá observando el Mundial desde afuera. Y en la previa del debut argentino dejó una advertencia que seguramente será tomada en cuenta por más de uno: Argelia tiene menos nombres que otras selecciones, pero posee herramientas suficientes para transformarse en un rival incómodo en el estreno de la vigente campeona del mundo.