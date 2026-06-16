Las películas que han superado la barrera del billón de dólares en recaudación: las más taquilleras de la historia a la que se suma ‘Super Mario Galaxy’

Algunas de las películas que han rebasado la barrera del billón de euros en la taquilla mundial

Universal Pictures alcanzó otro hito a comienzos de junio: Super Mario Galaxy: La película, secuela animada de Illumination y Nintendo, superó los 1.000 millones de dólares de recaudación mundial y se convirtió en la película número 61 que cruza ese umbral, según la revista Deadline.

El recuento reúne secuelas, remakes de Disney y sagas comerciales como Star Wars, Avatar, James Bond, El señor de los anillos, el Universo Cinematográfico de Marvel, Harry Potter, Fast & Furious, Parque Jurásico, El caballero oscuro y Transformers, además de producciones de Disney y Pixar.

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El número uno indiscutible es para Avatar, de James Cameron, estrenada en 2009 y que supuso una verdadera revolución en lo que respecta a los efectos digitales. La película protagonizada por Zoe Saldana y Sam Worthington recaudó casi 3 billones de dólares. Una auténtica salvajada que todavía no se ha podido superar.

James Cameron: imbatible en taquilla

Le sigue en el segundo puesto Vengadores: Endgame (2019), la última parte de la saga hasta el momento que se convirtió en un auténtico acontecimiento de taquilla, alcanzando los 2.799.439.100 de dólares.

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La medalla de bronce vuelve a ser para James Cameron con Avatar: El sentido del agua (2022), una secuela que llegó a los 2.334.484.620 de dólares. Y en el quinto puesto, Titanic, demostrando que no hay nadie que pueda con James Cameron en materia de cifras.

'Avatar', de James Cameron es la película más taquillera de la historia. (AP Photo/20th Century Fox, File)

Sí que resulta curioso que en el cuarto puesto se haya colado una película no norteamericana. Se trata de Ne Zha 2, una película china de animación que ha roto todos los récords, recaudando más de 2.200 millones de dólares

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El peso de las franquicias

El listado de Deadline muestra el peso de las franquicias, las secuelas y las marcas reconocibles. En esa relación figuran Star Wars: El ascenso de Skywalker, Toy Story 4, Toy Story 3, Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto, Vaiana 2, Rogue One: Una historia de Star Wars, Aladdin y Piratas del Caribe: En mareas misteriosas.

Los Minios siempre en el imaginario colectivo

Por supuesto, también encontramos películas originales o que han dado paso a diferentes universos, como Lilo & Stitch, Minions, Harry Potter y la piedra filosofal, Buscando a Dori, Zootropolis, El Hobbit: Un viaje inesperado, El caballero oscuro o Super Mario Bros: La película.

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Entre los casos recientes, Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, llevó a Greta Gerwig a ese club como la primera directora en solitario en alcanzar la barrera de los 10 dígitos en la taquilla mundial.

Tráiler oficial de 'Barbie' subtitulado en español.

Jennifer Lee ya había alcanzado el nivel de los mil millones con Frozen II en 2019, aunque en ese caso codirigió la película junto a Chris Buck.

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Resulta, eso sí, un tanto desesperanzador, que ninguna de las películas más taquilleras no forme parte de alguna gran franquicia, que todas formen una especie de conglomerado absolutamente previsible en el que no importa la calidad ni la originalidad, sino las apuestas de marketing de las grandes multinacionales a través de las propuestas acontecimiento que se repiten de secuela en secuela, de remake en remake, de versión en versión. Y, así, hasta el infinito de los billones de dólares.