España Cultura

Las películas que han superado la barrera del billón de dólares en recaudación: las más taquilleras de la historia a la que se suma ‘Super Mario Galaxy’

La película basada en el videojuego de Nintendo ha sido la última en entrar en esta exclusiva lista que repasamos y que tiene un claro ganador

Guardar
Google icon
Algunas de las películas que han rebasado la barrera del billón de euros en la taquilla mundial
Algunas de las películas que han rebasado la barrera del billón de euros en la taquilla mundial

Universal Pictures alcanzó otro hito a comienzos de junio: Super Mario Galaxy: La película, secuela animada de Illumination y Nintendo, superó los 1.000 millones de dólares de recaudación mundial y se convirtió en la película número 61 que cruza ese umbral, según la revista Deadline.

El recuento reúne secuelas, remakes de Disney y sagas comerciales como Star Wars, Avatar, James Bond, El señor de los anillos, el Universo Cinematográfico de Marvel, Harry Potter, Fast & Furious, Parque Jurásico, El caballero oscuro y Transformers, además de producciones de Disney y Pixar.

PUBLICIDAD

El número uno indiscutible es para Avatar, de James Cameron, estrenada en 2009 y que supuso una verdadera revolución en lo que respecta a los efectos digitales. La película protagonizada por Zoe Saldana y Sam Worthington recaudó casi 3 billones de dólares. Una auténtica salvajada que todavía no se ha podido superar.

James Cameron: imbatible en taquilla

Le sigue en el segundo puesto Vengadores: Endgame (2019), la última parte de la saga hasta el momento que se convirtió en un auténtico acontecimiento de taquilla, alcanzando los 2.799.439.100 de dólares.

PUBLICIDAD

La medalla de bronce vuelve a ser para James Cameron con Avatar: El sentido del agua (2022), una secuela que llegó a los 2.334.484.620 de dólares. Y en el quinto puesto, Titanic, demostrando que no hay nadie que pueda con James Cameron en materia de cifras.

James-Cameron---Avatar-2
'Avatar', de James Cameron es la película más taquillera de la historia. (AP Photo/20th Century Fox, File)

Sí que resulta curioso que en el cuarto puesto se haya colado una película no norteamericana. Se trata de Ne Zha 2, una película china de animación que ha roto todos los récords, recaudando más de 2.200 millones de dólares

El peso de las franquicias

El listado de Deadline muestra el peso de las franquicias, las secuelas y las marcas reconocibles. En esa relación figuran Star Wars: El ascenso de Skywalker, Toy Story 4, Toy Story 3, Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto, Vaiana 2, Rogue One: Una historia de Star Wars, Aladdin y Piratas del Caribe: En mareas misteriosas.

Inhouse - Axion
Los Minios siempre en el imaginario colectivo

Por supuesto, también encontramos películas originales o que han dado paso a diferentes universos, como Lilo & Stitch, Minions, Harry Potter y la piedra filosofal, Buscando a Dori, Zootropolis, El Hobbit: Un viaje inesperado, El caballero oscuro o Super Mario Bros: La película.

Entre los casos recientes, Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, llevó a Greta Gerwig a ese club como la primera directora en solitario en alcanzar la barrera de los 10 dígitos en la taquilla mundial.

Tráiler oficial de 'Barbie' subtitulado en español.

Jennifer Lee ya había alcanzado el nivel de los mil millones con Frozen II en 2019, aunque en ese caso codirigió la película junto a Chris Buck.

Resulta, eso sí, un tanto desesperanzador, que ninguna de las películas más taquilleras no forme parte de alguna gran franquicia, que todas formen una especie de conglomerado absolutamente previsible en el que no importa la calidad ni la originalidad, sino las apuestas de marketing de las grandes multinacionales a través de las propuestas acontecimiento que se repiten de secuela en secuela, de remake en remake, de versión en versión. Y, así, hasta el infinito de los billones de dólares.

Temas Relacionados

James CameronSuper Mario GalaxyAvatarBarbieTaquillaCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La serie de ‘Harry Potter’ tiene nuevo fichaje: un ‘fantasma’ que no estuvo en las películas originales

Inédito en la saga cinematográfica, este burlesco personaje ha encontrado cuerpo y una más que especial voz para su puesta de largo en pantalla

La serie de ‘Harry Potter’ tiene nuevo fichaje: un ‘fantasma’ que no estuvo en las películas originales

Andrés Neuman, escritor: “El ser humano tiene el mismo empeño en extinguirse que en sobrevivir; somos una especie infinitamente paradójica”

El autor hispano-argentino regresa a la poesía con ‘Vengo de ver’, una obra que, a través de las sutilezas cotidianas, busca encontrar ese hilo que conecta el dolor de las personas con la celebración por seguir vivos

Andrés Neuman, escritor: “El ser humano tiene el mismo empeño en extinguirse que en sobrevivir; somos una especie infinitamente paradójica”

La reflexión de Jane Austen sobre la relación entre el baile y el matrimonio: “Corresponde al hombre el derecho a elegir, y a la mujer únicamente el de negarse”

La célebre frase aparece en ‘La abadía de Northanger’, donde el irónico Henry Tilney compara las reglas de un baile con las del matrimonio en la Inglaterra de finales del siglo XVIII

La reflexión de Jane Austen sobre la relación entre el baile y el matrimonio: “Corresponde al hombre el derecho a elegir, y a la mujer únicamente el de negarse”

El thriller de ciencia ficción de Netflix que promete ser el éxito del verano: Una película con referencias a Stephen King y a Steven Spielberg

El 7 de agosto llegará a la plataforma ‘La última casa’, protagonizada por Greta Lee y Wagner Moura que acaba de estrenar su primer e inquietante tráiler

El thriller de ciencia ficción de Netflix que promete ser el éxito del verano: Una película con referencias a Stephen King y a Steven Spielberg

La miniserie de tres episodios basada en hechos reales que lleva semanas triunfando en Netflix: un ‘true crime’ sobre un niño que vio el asesinato de su madre

La serie británica ‘El testigo’ se ha convertido en uno de los éxitos indiscutibles de la plataforma y gira en torno al crimen de Rachel Nickell en 1992

La miniserie de tres episodios basada en hechos reales que lleva semanas triunfando en Netflix: un ‘true crime’ sobre un niño que vio el asesinato de su madre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Divorcio contencioso en Barcelona: la Audiencia confirma la pensión de alimentos de 1.200 euros mensuales para las hijas y rechaza la alegación de precariedad del padre

Divorcio contencioso en Barcelona: la Audiencia confirma la pensión de alimentos de 1.200 euros mensuales para las hijas y rechaza la alegación de precariedad del padre

El club de expresidentes que se sentaron ante un juez tendrá un nuevo miembro, aunque en circunstancias distintas: Zapatero será el primero en declarar como imputado

Los 47 días de reuniones, mensajes y expedientes para buscar filtradores que cercan a la directora general de la Guardia Civil como una pieza más de la trama Leire

El PSOE blinda sus controles internos tras los casos de Zapatero, Ábalos o Leire Díez: más vigilancia patrimonial y expulsión por consumo de prostitución

Begoña Gómez sale del juzgado sin una decisión del juez Peinado: piden para ella juicio oral, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La inflación pasa factura a los españoles: menos viajes, menos ahorro y más preocupación por llegar a fin de mes

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

Los agricultores piden bloquear la entrada masiva de miles de toneladas de ‘aceite fantasma’ tunecino: “Está desplomando los precios”

DEPORTES

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Los goles y mejores jugadas del Irán-Nueva Zelanda del Mundial 2026, en vídeo: doblete de Elijah Just y reacción persa que rescata un punto

España evidencia su dependencia a Lamine Yamal y Nico Williams en su debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Los goles del Arabia Saudí-Uruguay del Mundial 2026, en vídeo: así fueron los tantos y el reparto de puntos en el debut

Los goles del Bégica-Egipto del Mundial 2026, en vídeo: Lukaku y Ashour, protagonistas en el reparto de puntos