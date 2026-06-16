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La guerra termina, pero crece la presión sobre las autoridades del régimen iraní por la crisis económica

Mientras el memorando que EEUU y Teherán firmarán el fin de semana en Suiza busca consolidar el cese de las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz, dirigentes, analistas y ciudadanos coinciden en que los desafíos internos podrían convertirse en la principal preocupación de las autoridades iraníes en los próximos meses

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La guerra termina, pero crece la presión sobre las autoridades del régimen iraní por la crisis económica (REUTERS)
La guerra termina, pero crece la presión sobre las autoridades del régimen iraní por la crisis económica (REUTERS)

El acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra abrió una nueva etapa para la República Islámica, marcada por la presión de una economía devastada, las expectativas de una población agotada por el conflicto y las demandas de los sectores más radicales del sistema, que reclaman una postura más dura frente a Washington.

Mientras el memorando que ambas partes firmarán el fin de semana en Suiza busca consolidar el cese de las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz, dirigentes, analistas y ciudadanos coinciden en que los desafíos internos podrían convertirse en la principal preocupación de las autoridades iraníes en los próximos meses.

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“En el momento en que termine la guerra, y dado que este acuerdo provisional es inestable, comenzarán los verdaderos problemas para la clase clerical iraní”, afirmó Hamidreza Azizi, investigador visitante del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad de Berlín.

Según funcionarios iraníes consultados por Reuters, existe una fuerte expectativa social de que cualquier alivio financiero derivado del acuerdo se traduzca en mejoras concretas para la población. Uno de ellos describió a los ciudadanos como “cansados de la guerra y las dificultades económicas” y señaló que los recursos obtenidos se destinarían a la reconstrucción, al sistema bancario y a programas de apoyo económico.

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La economía iraní atraviesa una situación crítica. La inflación anual, que rondaba el 50% antes del conflicto, escaló hasta el 77%, mientras que en productos de primera necesidad llegó al 130 %. Además, el Gobierno estima que los ataques estadounidenses e israelíes causaron daños por unos 270.000 millones de dólares, afectaron cerca de 3.000 infraestructuras industriales y provocaron la pérdida de al menos dos millones de empleos.

Según funcionarios iraníes consultados por Reuters, existe una fuerte expectativa social de que cualquier alivio financiero derivado del acuerdo se traduzca en mejoras concretas para la población (EFE)
Según funcionarios iraníes consultados por Reuters, existe una fuerte expectativa social de que cualquier alivio financiero derivado del acuerdo se traduzca en mejoras concretas para la población (EFE)

En las calles de Teherán, el anuncio del acuerdo fue recibido con alivio. En la plaza Enqelab, uno de los centros neurálgicos de la capital, muchos ciudadanos expresaron su esperanza de que el entendimiento permita mejorar las condiciones de vida tras 39 días de bombardeos y más de dos meses de incertidumbre.

“Cuando escuché que Irán y Estados Unidos habían acordado un memorando de entendimiento sentí alivio”, dijo Mahmud, un cajero de supermercado de 46 años. “Estamos cansados del conflicto y queremos pasar página”, agregó. El trabajador explicó que el deterioro económico obligó a muchas familias a reducir gastos básicos. “Hemos dejado de tomar café todos los días o de comprar alimentos no esenciales”, relató.

Mahmud también expresó cautela respecto del futuro del acuerdo. “Creo que si las sanciones se reducen quizás mejore la economía y el Gobierno tenga más recursos por lo menos para evitar que la inflación siga subiendo”, sostuvo, aunque advirtió: “Ya hemos visto acuerdos que luego no se han mantenido”.

La expectativa económica también domina las preocupaciones de Alí, empleado de una compañía de seguros. “Lo importante es que se haya abierto una puerta a la diplomacia”, señaló. “Ahora mismo, una mejora de la situación económica sería lo más importante para nosotros los iraníes, que estamos siendo aplastados por la subida de precios”, añadió.

Ashkan, un desempleado de 38 años, consideró que el acuerdo representa una oportunidad pese a las incertidumbres sobre las futuras negociaciones nucleares. “Nadie sabe si las negociaciones tendrán éxito, pero después de meses de guerra, incluso la posibilidad de una solución diplomática ya se considera una buena noticia”, afirmó.

Una mujer pasa junto a un mural antiestadounidense en la pared de la antigua embajada de Estados Unidos, ahora convertida en museo, en Teherán, Irán, el viernes 12 de junio de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)
Una mujer pasa junto a un mural antiestadounidense en la pared de la antigua embajada de Estados Unidos, ahora convertida en museo, en Teherán, Irán, el viernes 12 de junio de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)

“Queremos mirar hacia adelante y recuperar una vida normal”, sostuvo. También remarcó que su generación busca “oportunidades, intercambios con otros países y un horizonte más predecible”.

Sin embargo, el acuerdo también generó rechazo entre sectores ultraconservadores que consideran que Irán obtuvo una victoria militar y no debería negociar con Washington.

Durante toda la guerra, las autoridades del régimen recurrieron a una fuerte movilización de grupos afines al sistema y reprimieron cualquier manifestación de disidencia. Ahora, parte de esa base política reclama una recompensa por su apoyo y cuestiona la decisión de sentarse a negociar con Estados Unidos.

Uno de los sectores más críticos es el Frente Paydari, una corriente ultraconservadora con representación parlamentaria y capacidad de presión sobre el establishment político.

Hossein, integrante de la milicia Basij vinculada a la Guardia Revolucionaria, expresó ese malestar. “Están haciendo un trato con el enemigo que martirizó a nuestro líder, a pesar de que habíamos ganado la guerra”, afirmó. “¿Qué ha sido de vengar la sangre del imán Khamenei? ¿Qué tipo de gobierno islámico es este? Y ahora, el viernes, quieren dar la mano a los asesinos del imán”, agregó.

Las manifestaciones de rechazo al acuerdo siguen siendo minoritarias. En Teherán, pequeños grupos de ultraconservadores continúan concentrándose con consignas como “Muerte a América”, “Muerte a Israel” y “Muerte a los vende patrias”.

Durante toda la guerra, las autoridades del régimen recurrieron a una fuerte movilización de grupos afines al sistema y reprimieron cualquier manifestación de disidencia (REUTERS)
Durante toda la guerra, las autoridades del régimen recurrieron a una fuerte movilización de grupos afines al sistema y reprimieron cualquier manifestación de disidencia (REUTERS)

Una manifestante aseguró que “hay que seguir luchando con Estados Unidos e Israel hasta derrotarlos” y sostuvo que el líder supremo, Mojtaba Khameneí, “no ha dado su visto bueno al acuerdo”.

Analistas consideran que el principal desafío del liderazgo iraní consistirá en equilibrar esas presiones contrapuestas. Por un lado, una población que exige alivio económico y estabilidad. Por otro, una base ideológica que reclama firmeza frente a Occidente y mayores inversiones en capacidades militares.

“El reto más inmediato para los dirigentes es cómo convencer a su propia base de apoyo de línea dura de que este es realmente un buen acuerdo”, sostuvo Azizi.

A su vez, el economista Saeed Laylaz advirtió: “Desde una perspectiva interna, Irán dispone ahora de un margen de tiempo limitado para controlar la situación interna”.

La posibilidad de nuevas protestas masivas permanece presente en el horizonte político iraní. Funcionarios y ex funcionarios reconocieron que el fracaso para mejorar las condiciones de vida podría reactivar el malestar social en un país donde las autoridades aún enfrentan las secuelas de las protestas de los últimos años y las tensiones derivadas de la sucesión en el liderazgo supremo tras la muerte de Ali Khamenei.

(Con información de EFE y Reuters)

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