La esposa de Bruce Willis desmiente un error frecuente sobre su diagnóstico de demencia

Emma Heming Willis aclara cómo funciona la demencia de Bruce Willis. (Instagram/@emmahemingwillis)

Emma Heming Willis aclaró una “idea errónea” sobre el diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD, por sus siglas en inglés) de su esposo, Bruce Willis, durante su participación en el pódcast The Bossticks, emitido el lunes.

En la conversación, la exmodelo explicó que este trastorno neurológico, que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro, no se presenta de una única forma, sino que incluye “tres variantes diferentes”. Según detalló, la versión de la enfermedad que padece el artista impacta principalmente en el lenguaje.

PUBLICIDAD

“El que tiene Bruce afecta el lenguaje, pero hay otra variante que afecta el comportamiento y otra que puede afectar el movimiento”, señaló.

Consultada sobre si la variante diagnosticada al actor tiene efectos en la memoria, la autora respondió de manera negativa. “No, no lo hace”, afirmó. En ese contexto, explicó que cada variante de la demencia frontotemporal compromete áreas distintas del cerebro, lo que genera síntomas diferentes según el caso.

PUBLICIDAD

La demencia frontotemporal que Bruce Willis padece afecta únicamente su lenguaje. (AP)

Emma Heming Willis añadió que esta diferencia suele generar confusión en el público, ya que la demencia se asocia de manera general con la pérdida de memoria.

“Eso es una parte diferente del cerebro. Entonces, cuando la gente pregunta: ‘¿Recuerda quién eres?’, la respuesta es que sí, porque él no tiene Alzheimer; tiene demencia frontotemporal”, indicó.

PUBLICIDAD

La esposa del protagonista de Duro de matar también señaló que existe una percepción extendida que vincula todos los tipos de demencia con el deterioro de la memoria. En ese sentido, subrayó que la demencia frontotemporal no siempre implica ese síntoma, especialmente en su variante relacionada con el lenguaje.

“Creo que es una idea errónea muy común pensar que, cuando hablamos de demencia, hablamos de pérdida de memoria”, expresó.

Emma Heming Willis aseveró que Bruce Willis no tiene pérdida de memoria por su enfermedad. (Instagram/@emmahemingwillis)

La también escritora, de 47 años, agregó que su esposo reconoce a las personas de su entorno, incluidas sus hijas. Bruce Willis es padre de cinco hijas: Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su relación con la actriz Demi Moore, y Mabel y Evelyn, que comparte con Heming Willis.

PUBLICIDAD

La demencia frontotemporal es un grupo de trastornos que afectan progresivamente las regiones del cerebro asociadas con el comportamiento, el lenguaje y el movimiento.

De acuerdo con lo explicado en la entrevista, existen variantes que impactan principalmente en la conducta, otras en la capacidad motora y otras en la producción y comprensión del lenguaje.

PUBLICIDAD

Por si fuera poco, Heming Willis también señaló en la entrevista que la demencia frontotemporal es una de las formas más comunes de demencia en personas menores de 60 años, mientras que el Alzheimer es la forma más frecuente en la población de mayor edad.

Emma Heming Willis dejó en claro que la demencia frontotemporal de Bruce Willis es diferente al Alzheimer. (Instagram/@emmahemingwillis)

En marzo de 2022, la familia del actor anunció que Bruce Willis se retiraría de la actuación tras ser diagnosticado con afasia, una condición que afecta la comunicación. Posteriormente, en febrero del año siguiente, los familiares informaron que el diagnóstico había sido actualizado a demencia frontotemporal.

PUBLICIDAD

En un comunicado difundido en ese momento, la familia señaló que, aunque la situación resultaba compleja “es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”.

También indicaron que la enfermedad es poco conocida y que su diagnóstico puede tardar años, lo que contribuye a que su prevalencia real sea difícil de determinar.

PUBLICIDAD

En 2022, la familia de Bruce Willis comunicó que al fin tuvieron un diagnóstico certero. REUTERS/Henry Nicholls

La familia afirmó que, si bien “no existen tratamientos para la enfermedad”, “esperan” que eso cambie en los próximos años.

“A medida que la condición de Bruce avanza, esperamos que la atención de los medios se centre en dar visibilidad a esta enfermedad que necesita mucha más concienciación e investigación”, expresaron.

PUBLICIDAD