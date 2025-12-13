Kate Winslet recordó el insólito pedido que le hizo Eminem durante un programa de ‘SNL’ en 2004

Kate Winslet revela la extraña petición NSFW de Eminem cuando estaban juntos en 'SNL'. (BBC)

La actriz británica Kate Winslet, de 50 años, sorprendió al público al compartir una anécdota inédita de su paso por “Saturday Night Live” en 2004, cuando coincidió con el rapero Eminem, de 53 años, como invitado musical del programa. La revelación ocurrió durante una reciente aparición en “The Graham Norton Show”, donde la ganadora del Oscar calificó el episodio como una historia que nunca antes había contado en público.

“Esta es una historia que nunca, nunca he contado”, dijo Winslet al iniciar su relato en el espacio televisivo conducido por Graham Norton. La actriz explicó que fue la anfitriona del episodio emitido el 30 de octubre de 2004, una edición especialmente tensa para el programa debido a un incidente ocurrido apenas una semana antes que había sacudido a la producción y a la audiencia del show de NBC.

Winslet detalló que la experiencia en “SNL” fue intensa desde el inicio, no solo por la exigencia del formato en vivo, sino también por el contexto en el que se desarrolló el episodio. En ese ambiente, según relató, ocurrió la extraña petición de Eminem, que provocó risas y sorpresa entre el público del programa británico.

Un pedido inesperado detrás de cámaras

Winslet explicó que solo tuvo 24 horas de preparación para conducir el programa mientras promocionaba la película Finding Neverland. (Ian West/PA Images)

Durante la conversación con Norton, Winslet relató sin rodeos el momento más insólito del encuentro. “Eminem me pidió que le afeitara el trasero”, afirmó la actriz, generando carcajadas inmediatas en el estudio. La solicitud, según explicó, ocurrió en un contexto informal durante los preparativos del programa, aunque no precisó mayores detalles sobre el lugar exacto del intercambio.

El conductor reaccionó con humor y preguntó si se trataba de una afeitadora de mano. Winslet respondió entre risas que efectivamente se refería a eso, aunque dejó claro que rechazó la propuesta. “Me dijo: ‘¿Me afeitarás el trasero?’, y yo le dije: ‘Lo siento, no me dedico al cuidado personal’”, recordó la actriz, enfatizando lo absurdo de la situación.

Winslet añadió que su respuesta fue tajante y que nunca consideró aceptar la solicitud. La anécdota fue contada como un recuerdo llamativo de una etapa temprana de su carrera en Estados Unidos, cuando aún no era una presencia habitual en programas de comedia en vivo como “SNL”.

El relato se conoció dos décadas después y estuvo vinculado al contexto tenso que vivía SNL tras el escándalo de Ashlee Simpson. (NBCUniversal)

Un episodio marcado por el escándalo de Ashlee Simpson

La edición de “Saturday Night Live” que presentó Winslet estuvo marcada por un contexto complicado. El episodio se emitió una semana después del famoso error de sincronización de labios de Ashlee Simpson, ocurrido en el mismo programa. En ese incidente, la cantante fue captada haciendo playback en vivo, lo que generó una fuerte reacción mediática y cuestionamientos al show.

Winslet señaló que el ambiente en el estudio era especialmente tenso debido a ese antecedente reciente. Aun así, el programa incluyó segmentos musicales y coreográficos exigentes. La actriz recordó que incluso fue mostrada cantando y bailando claqué, un desafío adicional considerando la presión que enfrentaba la producción tras el fiasco previo.

La actriz explicó que solo tuvo 24 horas para prepararse antes de asumir la conducción del programa, ya que en ese momento se encontraba promocionando la película “Finding Neverland”, estrenada en 2004 y protagonizada por Johnny Depp. Esa falta de tiempo, sumada al contexto del escándalo, convirtió su paso por “SNL” en una experiencia particularmente intensa.

El episodio incluyó números musicales y coreográficos emitidos una semana después del error de sincronización de labios de Ashlee Simpson. (NBCUniversal)

Winslet reveló que no ha vuelto a presentar “Saturday Night Live” en los 20 años transcurridos desde aquel episodio. Según dijo en “The Graham Norton Show”, nunca había compartido públicamente esta anécdota hasta ahora. “Nunca había contado esa historia en público, jamás en mi vida. ¡Aquí la tienen!”, afirmó ante el público.