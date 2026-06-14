El Rubius reacciona a la muerte de Gaspi tras un accidente de helicóptero: “Estoy destrozado”

El Rubius expresa su dolor en redes sociales por la muerte de Gaspi. (Instagram)

Rubén Doblas Gundersen, conocido como El Rubius, reaccionó a la muerte del youtuber argentino Gaspi y le dedicó un mensaje en redes sociales tras conocerse la noticia de su fallecimiento en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, junto al cantante Oliver Tree y el director Lucas Vignale.

En su post, el streamer español expresó su reacción ante la noticia y destacó aspectos del creador de contenido como su creatividad.

“Estoy destrozado. Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona. Te lo dije en su momento y lo repito hoy: fuiste de los mejores que han existido. Hacen falta más personas como tú en este mundo. Descansa en paz allá donde estés, Gaspi”, escribió.

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El Rubius le dedicó un mensaje de despedida a Gaspi. (X)

Cabe destacar que la reacción del creador de contenido se produjo tanto durante una transmisión en vivo como posteriormente en sus redes sociales.

En el momento en que recibió información sobre los fallecimientos, El Rubius se encontraba realizando un directo en el que jugaba a Fortnite. El streamer había dejado de jugar y mostrado señales de sorpresa tras recibir la información.

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En ese contexto, alcanzó a mencionar brevemente: “Gaspi, Gaspi… o sea, juraría ayer haber visto un video de Gaspi”, mientras intentaba procesar la noticia frente a sus espectadores.

Durante la transmisión, el creador de contenido permaneció en silencio durante algunos segundos tras conocer los hechos y posteriormente decidió suspender el directo. En ese momento, expresó su desconcierto ante lo ocurrido.

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En medio de una emisión de Fortnite en vivo, El Rubius paró abruptamente la partida y expresó su angustia ante la muerte de Gaspi en Brasil (X)

“No me gustan estas situaciones, chicos. Voy a cerrar directo, me siento raro de cojones, luego hablamos. No entiendo nada”, dijo en ese momento, antes de finalizar la emisión.

Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, fue un creador de contenido argentino de 23 años. Su canal se caracterizó por un estilo de humor basado en la improvisación, la irreverencia y la construcción de personajes, elementos que lo llevaron a ganar notoriedad dentro del ecosistema digital hispano.

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A pesar de contar con un número limitado de publicaciones en comparación con otros creadores de su generación, logró reunir una audiencia de 7.5 millones de seguidores en plataformas digitales.

En 2022 fue reconocido como Youtuber del Año en los Coscu Army Awards, distinción otorgada dentro de la comunidad de creadores argentinos.

Gaspi logró una sólida base de fans con sis videos. (Instagram)

Sobre el incidente, la Policía Civil de Río de Janeiro confirmó que, de las seis víctimas, cinco iban a bordo de un helicóptero y en la otra aeronave solo viajaba el piloto.

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La lista de fallecidos incluyó a Lucas Vignale, Gaspar Prim (conocido como Gaspi), Lucas Brito Chaves y a los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, informó CNN Brasil.

Asimismo, CNN Brasil informó que al menos 20 vehículos se incendiaron después de que las aeronaves cayeron sobre un patio de autos eléctricos en la avenida de las Américas, en Recreio dos Bandeirantes. Con información preliminar del Cuerpo de Bomberos, se dio a conocer que los helicópteros habrían colisionado en el aire antes de caer.

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