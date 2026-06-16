Alerta amarilla por frío extremo: cuáles son las provincias afectadas y qué pasará con las temperaturas en el AMBA

El miércoles será el día mas frio de la semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este martes las alertas amarillas por temperaturas extremas, principalmente en la región norte del país. En lo que respecta al Área Metropolitana de Buenos Aires, el termómetro tiene previsto mantener los valores fríos de manera sostenida hasta el fin de semana.

En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada abrirá con 7 °C y la máxima no pasará de 17°C. El cielo estará despejado durante la mañana, aunque por la tarde tenderán a aparecer unas cuantas nubes. El viento proveniente del noroeste, donde se esperan valores muy bajos, circulará entre 23 y 31 km/h.

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De acuerdo a la información proporcionada por el organismo nacional del tiempo, el miércoles será el día con la temperatura mínima más baja de la semana. Si bien los primeros valores del día registrarán una temperatura de 11 °C, más cerca del mediodía el termómetro irá bajando hasta posicionarse en 6 °C.

Los valores rondarán entre 2 y 4 grados centígrados en la provincia de Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la máxima no supera los 15°C y la sensación térmica podría llegar a ser más baja debido a la nubosidad y viento del este. Para el jueves, el SMN la temperatura máxima no va a pasar de 13 grados, aunque la diferencia con la mínima será de apenas tres grados (10°C).

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Las previsiones hablan de una baja probabilidad de lluvia que estará entre el 10% y el 40%, según el pronóstico oficial.

En la provincia de Buenos Aires, las jornadas son más frías. Exite una diferencia notable en cuanto a las temperaturas mínimas, las cuales oscilan para hoy entre los 2°C y 4°C en gran parte del territorio, con los valores más bajos en el sur y el interior bonaerense.

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Cómo estará el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires (Foto: SMN)

Las máximas se mueven entre los 14°C y 18°C siendo la zona sur la más fría. En ciudades como Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Monte Hermoso y sus alrededores, el SMN estima una máxima de 14 y mínimas de 2 °C.

Varias zonas del conurbano y el interior registraron las primeras heladas: parabrisas congelados, pasto blanco y una considerable capa de hielo en las primeras horas de la mañana.

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Las condiciones se mantendrán así hasta el jueves, cuando algunas lluvias aisladas podrían alcanzar la Costa Atlántica.

Alerta amarilla por frío para el norte del país (Foto: SMN)

Más al norte, el panorama es igual de frío. El organismo del clima emitió alerta amarilla por frío extremo para la zona central de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y para el norte de Misiones. En esas provincias, las mínimas de hoy empezarán en 2 °C con sensación térmica apenas por encima de 1 °C, con advertencias por valores que podrían llegar a 0 °C.

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Santa Fe espera una mínima de -1°C y una máxima prevista de 15 °C ; Entre Ríos también marca -1°C de mínima con máxima de 14 °C, mientras que en Corrientes y Misiones, las temperaturas son algo más altas pero igualmente bajas para la época.

El nivel amarillo de la alerta indica un efecto leve a moderado en la salud de la población. El SMN recomendó evitar la exposición prolongada al frío, abrigarse en capas, mantener los ambientes calefaccionados de manera segura, tomar líquidos con frecuencia y no consumir bebidas alcohólicas.

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La advertencia apunta especialmente a niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, para quienes estas condiciones pueden volverse peligrosas.

Para el resto del país, el organismo prevé mínimas de 2 °C y máximas de 17 °C en Córdoba; 0°C y 15°C en San Juan; 3°C y 15°C en Mendoza; y 6°C y 18°C en Santiago del Estero. En el sur, Río Negro tendrá una mínima de 2°C y máxima de 13°C.

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