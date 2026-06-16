El Gobierno continúa con el nombramiento de los jueces tras la aprobación de los pliegos en el Senado

La sesión en el Senado donde se aprobaron los pliegos tuvo lugar el 4 de junio pasado (Fotos: Ramiro Souto)

Mediante una seguidilla de decretos, el Poder Ejecutivo oficializó este martes 15 nombramientos judiciales en el Boletín Oficial. Las publicaciones forman parte del proceso de cobertura de vacantes que derivó de la aprobación de 75 pliegos en el Senado, durante la sesión del 4 de junio.

Los designados ocuparán cargos en juzgados y tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires: 11 de ellos corresponden al Poder Judicial y 4 al Ministerio Público —3 del Ministerio Público de la Defensa y 1 del Ministerio Público Fiscal—.

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En el fuero penal federal del conurbano bonaerense, Claudio Ricardo Silvestri fue designado juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata por el decreto 453/2026, y Pablo Ezequiel Wilk ocupará el mismo cargo en el TOF N° 2 de esa misma ciudad, por el decreto 455/2026. Ambas posiciones estaban vacantes en una jurisdicción con múltiples tribunales sin magistrado titular.

Para la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala I, el texto 464/2026 nombró vocal a Laureano Alberto Durán, quien hasta su designación se desempeñaba como secretario de ese mismo organismo. Se trata del hijo del fallecido camarista de la capital provincial, Alberto Ramón Durán.

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Laureano Alberto Durán, nombrado vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (Foto de archivo)

Por otro lado, en el ámbito de la Capital Federal, los nombramientos abarcaron distintos fueros. Paula Fuertes y Soledad Eugenia Mariño fueron designadas juezas en los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional N° 14 y N° 18 —bajo los decretos 460 y 462—, respectivamente.

José Miguel Guerrero cubrirá el Juzgado N° 1 del mismo fuero, según estableció el texto oficial 457/2026, y María Gloria Capanegra el N° 17, designada a partir del decreto 461. En tanto, la normativa 459/2026 Laura Wiszniacki nombró jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 62.

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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó también la designación de Jorge Djivaris como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, y Analía Victoria Romero ocupará el mismo rango en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E, de acuerdo a los decretos 463 y 465.

En el fuero de la seguridad social, Diego Allievi fue nombrado juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 10, según el escrito 452/2026 que lleva la firma del presidente, al igual que el resto de los documentos.

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Ministerio Público

Los cargos dentro del órgano independiente del Poder Judicial quedaron ocupados de la siguiente manera: como Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 9, fue designado Santiago Vismara reconocido por llevar adelante la investigación en el caso del empresario Francisco Sáenz Valiente, acusado por la muerte de la modelo brasileña Emmily Rodrigues en una fiesta. El nombramiento de Vismara quedó firme con la publicación del decreto 454/2026.

En el Ministerio Público de la Defensa, Lucas Marcelo Bellotti San Martín (decreto 458/2026) y Marcela Lorena Sasso (466/2026) fueron nombrados Defensores Públicos de Menores e Incapaces, ante juzgados civiles, comerciales y del trabajo de la Capital Federal —Defensorías N° 2 y N° 3, respectivamente—.

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El fiscal Santiago Vismara junto a su colega, Labozzetta, en el caso Emily Rodríguez (Luciano González)

Mientras que María Inés Reston fue designada Defensora Pública Oficial ante los juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N° 1, de acuerdo al texto oficial 456/2026.

Todos los designados con acuerdo del Senado de la Nación se sumaron a las oficializaciones que el Gobierno hizo la semana pasada, entre los que figura Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti.

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Los decretos 445/2026, 446/2026 y 447/2026 dejaron firme a Rosatti frente al Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe; Walter Alberto Rodríguez, para el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de esa jurisdicción, y Santiago Joaquín Saux, quien ocupará el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela.