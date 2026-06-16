Ian McKellen revela su truco para mostrarse furioso en su regreso como Magneto a ‘Vengadores: Doomsday’: “Imagina que destruyes aquello que odias”

Ian McKellen vuelve como Magneto en 'Vengadores: Doomsday'

Sir Ian McKellen sorprendió a una multitud de más de dos mil personas en un cine al aire libre en Roma al compartir detalles inéditos de su regreso como Magneto en la próxima película Vengadores: Doomsday. El actor británico, de ochenta y siete años, reveló el truco que utilizó para expresar furia en una de las escenas clave del rodaje: imaginar la destrucción de algo que detesta profundamente.

Durante su intervención en el festival Cinema in Piazza, McKellen relató cómo los directores Anthony y Joe Russo le pidieron un nivel de furia aún mayor para una secuencia en la que Magneto debía desatar su poder destructivo. “Me dijeron: tienes que parecer que odias lo que destruyes”, explicó el actor. Para lograr esa expresión en pantalla, confesó que, en vez de pensar en Nueva Jersey —el destino ficticio del ataque—, gritó “Mar-a-Lago” mientras ejecutaba el gesto, provocando risas y aplausos en la audiencia. En palabras de McKellen, la indicación de los Russo fue clara: debía transmitir odio y rabia genuinos en el rostro de Magneto. Así, el actor optó por un recurso personal: “Grité ‘Mar-a-Lago’ y sentí cómo la energía cambiaba”, contó ante los espectadores, haciendo referencia al complejo poseído por Donald Trump. El episodio, que se produjo durante la grabación de una de las escenas de destrucción masiva de la película, fue recibido con entusiasmo por los asistentes, muchos de ellos seguidores de la saga de Marvel.

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Esta confesión resume el enfoque interpretativo de McKellen en su regreso al universo cinematográfico de Marvel. El propio actor subrayó que encontrar una motivación interna auténtica facilita la conexión con el personaje. Su capacidad para transformar una indicación técnica de dirección en una reacción visceral generó uno de los momentos más comentados de la noche en Roma. La escena en cuestión forma parte de Vengadores: Doomsday, la trigésima novena película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), cuyo estreno está previsto para diciembre. En ella, se produce el esperado retorno de los X-Men interpretados por McKellen y Sir Patrick Stewart, bajo la dirección de los hermanos Russo, responsables de Vengadores: Endgame, la segunda película más taquillera de la historia.

La silla de Ian McKellen ha aparecido en el vídeo promocional de Marvel.

Magneto y los X-Men regresan al MCU

El regreso de Magneto y Charles Xavier marca un cruce de generaciones y universos dentro de la franquicia de Marvel. McKellen y Stewart, figuras centrales en las adaptaciones previas de X-Men, se suman al reparto estelar de Vengadores: Doomsday, que busca continuar el éxito global de Endgame, película que recaudó $2.800 millones en taquilla. El evento en Roma sirvió como antesala exclusiva para mostrar imágenes nunca vistas de la nueva entrega. McKellen se levantó de su asiento para recrear ante el público la escena de la destrucción, ilustrando con gestos y una energía contagiosa el momento en que Magneto libera su ira. Los asistentes respondieron con ovaciones y risas, celebrando el humor y la sinceridad del actor.

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Además de hablar sobre su trabajo como Magneto, McKellen aprovechó la velada para compartir recuerdos personales ligados al cine. Presentó una proyección de Las vacaciones del señor Hulot, la comedia francesa de Jacques Tati de 1953, y evocó la emoción de haber visto la película a los catorce años junto a un amigo del que estaba enamorado. El actor describió a Hulot como una figura tan poderosa en la historia del cine como Charles Chaplin o Buster Keaton, y destacó la inspiración que supuso para personajes como Mr. Bean.

La presencia de McKellen en Roma coincide con una etapa activa de su carrera, tras recuperarse de una caída sufrida en 2024 durante una función teatral. En el último año, el actor ha estrenado la película The Christophers, dirigida por Steven Soderbergh, y ha participado en una innovadora instalación escénica en Nueva York. Fuera del escenario, McKellen se ha involucrado en causas sociales y culturales: inauguró un centro de artes escénicas en el condado de Durham, participó en una marcha contra la criminalización de las personas LGBTQ+ en países de la Commonwealth y develó una placa azul de la English Heritage en la antigua residencia de Laurence Olivier en Londres.

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En su intervención en Roma, el actor también adelantó que viajará próximamente a Nueva Zelanda para retomar el papel de Gandalf en la nueva producción El señor de los anillos: La caza de Gollum, dirigida por Andy Serkis y producida por Peter Jackson. Según McKellen, esta historia “contará algo que no creo que Tolkien haya escrito”, generando expectativas entre los seguidores de la saga. La noche en Roma dejó la imagen de un actor que, a sus ochenta y siete años, sigue renovando su vínculo con el cine, el teatro y el público. Su método para expresar furia en Avengers: Doomsday —imaginar la destrucción de aquello que odia— se suma a la larga lista de anécdotas de una carrera marcada por la entrega y la autenticidad.