El show de Maxi Kilates en Infobae Mundial: interpretó sus éxitos y terminó sumándose a una competencia de jueguitos

Maxi Kilates cerró Infobae Mundial con un show en vivo en el estudio de Miami y cantó tres de sus temas más conocidos (Video: Infobae Mundial/ Infobae en vivo)

Maxi Kilates se subió al estudio de Infobae Mundial, cantó tres de sus temas más queridos y terminó la noche haciendo jueguitos con la pelota del Mundial junto a Marcelo Tinelli y todo el equipo del programa. La visita del músico de Fuerte Apache fue uno de los momentos más festivos del ciclo, con el estudio de Miami convertido en pista de baile y palmas desde el primer acorde de Son de amores.

El encuentro tuvo algo de destino. El cantante arrancó la noche tocando en el boliche Revenge, en South Beach, y desde ahí se cruzó con el programa. “Yo siempre creo en los tiempos de Dios y siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos”, le dijo al conductor. “Esas cosas medio improvisadas son las más lindas, las que se disfrutan en el momento”.

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Tinelli, que ya tenía un vínculo previo con él (le había mandado un mensaje de cumpleaños días antes), lo recibió con el afecto de quien conoce bien su historia. “Me encanta la historia de vida que tenés, la historia de Fuerte Apache, todo lo que has hecho y lo que sos hoy”, le dijo frente a cámara.

Marcelo Tinelli destacó en Infobae Mundial la historia de vida de Maxi Kilates y su recorrido desde Fuerte Apache

Antes de arrancar con la música, Kilates contó el origen de uno de sus temas más recientes. “Te miré”, explicó, nació de una historia real: un amigo suyo que vivió en su casa durante cinco meses tras una separación de quince años. “La escribió estando conmigo mano a mano, tomándonos fernet”, reveló. Tinelli lo interrumpió con una sola frase que resumió todo: “Muerto. Ahí estaba muerto”.

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El repertorio de la noche arrancó con Son de amores, a pedido del conductor. El artista tomó el micrófono y en los primeros compases ya tenía al estudio entero con las manos en alto. “Perdona si me meto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te he visto sola, llorando por las calles a las dos”, cantó, antes de llegar al estribillo que el público coreó de principio a fin. En el medio del tema, se detuvo un momento y le habló directo a la cámara: “Música para toda la gente que está ahí viéndonos del otro lado. Dice esto Kilates, junto al amigo Marce, acá en Infobae para todos ustedes”.

El repertorio de Maxi Kilates en Infobae Mundial incluyó Son de amores, Me olvidé de ti y A puro dolor

La segunda canción fue “Me olvidé de ti”, otro de sus clásicos. Tinelli se sumó desde el piso, marcando el ritmo y pidiendo las palmas. Santi Grizas, Toto Bordieri y Yiyo Garcilazo bailaron junto al cantante mientras el estudio respondía con energía. El cierre llegó con A puro dolor, que Tinelli había pedido desde el principio de la noche con la insistencia de alguien que conoce bien la canción. “Me muero, ya está, dale. Clavame un puñal”, dijo antes de que arrancara la música. Kilates no defraudó: la versión fue a pleno, con el estudio en silencio en los momentos más intensos y ovación al final.

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Pero la noche todavía tenía una vuelta más. Antes de que Kilates se fuera, alguien sacó la pelota del Mundial que estaba en el estudio y empezaron los jueguitos. Primero Toto Bordieri: diez toques. Después Yiyo Garcilazo, que intentó hacer más pero le invalidaron algunos con la parte de arriba de la pierna. Luego Santi Grizas, que llegó a 37 y se ganó el elogio del propio Kilates: “Mirá los gemelos que tiene este pibe. Alta calidad”. Maxi Kilates, el invitado de la noche, sumó 9 toques en el aire antes de que se le caiga al piso. Tinelli quiso sumarse, pero los zapatos lo traicionaron. Intentó, falló, y se rio de sí mismo: “No puedo con los zapatos, bolu...”.

La visita de Maxi Kilates a Infobae Mundial terminó con una competencia de jueguitos con la pelota del Mundial en el estudio

Al final, Kilates le entregó a Tinelli un vaso fernetero de San Lorenzo como regalo de la banda. “Gracias, Maxi querido, qué lindo, por Dios. Vamos, Marce. ¡Boedo, vamos!”, respondió el conductor, en referencia al estadio del club de sus amores.

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Infobae Mundial se emite los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas en el canal de YouTube de Infobae.