Murió el cantante Oliver Tree tras colisión en el aire de dos helicópteros en Río de Janeiro

Oliver Tree murió a los 32 años

Oliver Tree murió a los 32 años tras el choque de dos helicópteros que dejó seis muertos este domingo en Recreio dos Bandeirantes, en la zona Sudoeste de Río de Janeiro, informó CNN.

El cantante, nacido como Oliver Tree Nickel, fue identificado como una de las víctimas del accidente, de acuerdo con el reporte. En el mismo hecho murieron cuatro pasajeros y dos pilotos.

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Tree visitó Sudamérica como parte de su gira “The World’s First World Tour”. Días antes del accidente, ofreció un show en São Paulo el 6 de junio y tenía programado retomar fechas en Lisboa, Portugal, el 13 de julio, según CNN.

Oliver Tree se encontraba de gira en Sudamérica y había dado un concierto días antes del incidente

La lista de víctimas y la confirmación oficial en Río de Janeiro

La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó que Oliver Tree estuvo entre los fallecidos del choque entre dos helicópteros ocurrido la mañana de este domingo 14 en Recreio dos Bandeirantes, según CNN Brasil.

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La misma fuente detalló que, de las seis víctimas, cinco iban a bordo de un helicóptero y en la otra aeronave solo viajaba el piloto. La lista de fallecidos incluyó a Lucas Vignale, Gaspar Prim (conocido como Gaspi), Lucas Brito Chaves y a los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, informó CNN Brasil.

CNN Brasil también identificó a Gaspar Prim como el youtuber argentino Gaspi, quien tenía casi 7.5 millones de seguidores en redes sociales.

Lucas Vignale, Gaspar Prim (conocido como Gaspi), Lucas Brito Chaves y a los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, son las otras víctimas confirmadas en la colisión de los helicópteros

El impacto del accidente y la investigación en curso

Al menos 20 vehículos se incendiaron después de que las aeronaves cayeron sobre un patio de autos eléctricos en la avenida de las Américas, en Recreio dos Bandeirantes, reportó CNN Brasil.

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Con información preliminar del Cuerpo de Bomberos, CNN Brasil informó que los helicópteros habrían colisionado en el aire antes de caer. En el sitio del impacto, cerca de 20 autos fueron alcanzados y se prendieron fuego.

En un comunicado, la Policía Civil informó que el caso siguió en investigación en la 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). La corporación solicitó peritajes en el lugar y sus agentes realizaron diligencias para esclarecer los hechos, según CNN Brasil.

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El video documenta las consecuencias de un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro. Se observa una gran columna de humo negro y fuego afectando un área con numerosos vehículos estacionados. Múltiples automóviles presentan daños por quemaduras o se encuentran en llamas. Personas transitan y observan la situación en las inmediaciones. Restos de escombros yacen sobre un terreno de hierba junto a los vehículos afectados. Es un reportaje de cobertura de evento.

La atención del evento contó con apoyo del Cuerpo de Bomberos, la CET (Companhia de Engenharia de Trafego), la Comlurb y equipos del 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes), que trabajaron en el aislamiento del área, informó CNN Brasil.

La FAB (Força Aérea Brasileira) indicó a CNN Brasil que fue activada para acudir al sitio y que, durante la acción inicial, aplicó técnicas para la recolección y confirmación de datos, preservación de elementos y verificación inicial de los daños causados.

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