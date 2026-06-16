España Cultura

La serie de ‘Harry Potter’ tiene nuevo fichaje: un ‘fantasma’ que no estuvo en las películas originales

Inédito en la saga cinematográfica, este burlesco personaje ha encontrado cuerpo y una más que especial voz para su puesta de largo en pantalla

Guardar
Google icon
HBO lanzó nuevo vistazo a la serie de “Harry Potter”
(HBO)

La esperada adaptación de Harry Potter para HBO suma un elemento inédito con la incorporación de Peter Serafinowicz como Peeves el Poltergeist, un personaje clave de las novelas que nunca apareció en las películas originales. La noticia ha generado expectativa entre los seguidores del universo creado por J.K. Rowling, quienes durante años pidieron ver al travieso fantasma en pantalla. Peeves, descrito como un espíritu bromista y revoltoso que recorre los pasillos de Hogwarts, es considerado un favorito entre los lectores. Su ausencia en la saga cinematográfica siempre fue motivo de comentarios y debates dentro del fandom. Según se informó, la nueva serie de HBO recupera la figura de Peeves y le asigna un papel activo, marcando así una diferencia relevante respecto a las adaptaciones previas.

La elección de Serafinowicz para dar vida a este curioso fantasma ha sido celebrada por parte de la comunidad de seguidores. El actor británico cuenta con una trayectoria amplia en cine, televisión y animación. Entre sus papeles más reconocidos figuran Edgar Covington en Parks and Recreation y Denarian Saal en Guardianes de la galaxia, además de su participación en la reciente versión en acción real de Cómo entrenar a tu dragón. También es conocido por su trabajo de voz, que abarca desde Darth Maul en Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma hasta Big Daddy en las películas animadas ¡Canta! y ¡Canta! 2.

PUBLICIDAD

La presencia de Peeves en la serie representa un ajuste significativo respecto a las películas dirigidas por Warner Bros. En ellas, el personaje fue eliminado en la etapa de montaje. Originalmente, el comediante británico Rik Mayall había filmado escenas como Peeves, pero su participación fue descartada por cuestiones de tiempo. Mayall, fallecido en 2014, llegó a relatar en entrevistas que su trabajo quedó fuera del corte final, aunque recibió la compensación correspondiente y entradas para el estreno, las cuales pasaron a sus hijos. Según las declaraciones de Mayall, estos incluso pensaron que él interpretaba a Hagrid, al no reconocerlo en la película. La decisión de HBO de incluir por primera vez a Peeves en una adaptación audiovisual responde a la intención de ofrecer una versión más fiel y detallada de las novelas. Desde su anuncio inicial, los responsables de la producción subrayaron que buscarían “ir más allá” de lo visto en el cine, profundizando en historias, personajes y matices que no pudieron desarrollarse en películas de dos horas.

Peter Serafinowicz dará vida a Peeves Poltergeist
Peter Serafinowicz dará vida a Peeves Poltergeist

Un elenco renovado para una nueva generación

El anuncio de Serafinowicz se suma a la revelación del reparto principal de la serie, encabezado por Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter. Arabella Stanton asumirá el rol de Hermione Granger y Alastair Stout el de Ron Weasley. El elenco también incluye a John Lithgow como el director de Hogwarts, Albus Dumbledore, Janet McTeer como la profesora McGonagall, Paapa Essiedu en el papel de Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

PUBLICIDAD

La serie, escrita y producida por Francesca Gardiner, planea abordar cada una de las siete novelas de Rowling en temporadas separadas, con el objetivo de explorar a fondo el universo mágico. Mark Mylod, reconocido por su trabajo en televisión, dirigirá varios episodios y ejercerá como productor ejecutivo junto a J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman, este último responsable de la saga cinematográfica original. La adaptación de HBO se perfila como uno de los proyectos televisivos más ambiciosos del año. Según JB Perrette, presidente de streaming y videojuegos de Warner Bros. Discovery, la serie busca ampliar el alcance de la franquicia con una producción que apuesta por el detalle y el desarrollo narrativo: “El nivel de detalle y lo que han construido lleva lo teatral a un nuevo nivel”.

El estreno de la primera temporada está previsto para diciembre, exclusivamente por HBO Max, mientras que la segunda ya se encuentra en fase de producción. La serie es una coproducción entre HBO, Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, con la participación directa de la autora J.K. Rowling en la supervisión creativa. La llegada de Peeves a la pantalla marca un hito para los fanáticos que esperaban ver por fin al poltergeist en acción, aportando un nuevo matiz a una saga que sigue reinventándose para las nuevas generaciones.

Temas Relacionados

Harry PotterHBO MaxSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Andrés Neuman, escritor: “El ser humano tiene el mismo empeño en extinguirse que en sobrevivir; somos una especie infinitamente paradójica”

El autor hispano-argentino regresa a la poesía con ‘Vengo de ver’, una obra que, a través de las sutilezas cotidianas, busca encontrar ese hilo que conecta el dolor de las personas con la celebración por seguir vivos

Andrés Neuman, escritor: “El ser humano tiene el mismo empeño en extinguirse que en sobrevivir; somos una especie infinitamente paradójica”

La reflexión de Jane Austen sobre la relación entre el baile y el matrimonio: “Corresponde al hombre el derecho a elegir, y a la mujer únicamente el de negarse”

La célebre frase aparece en ‘La abadía de Northanger’, donde el irónico Henry Tilney compara las reglas de un baile con las del matrimonio en la Inglaterra de finales del siglo XVIII

La reflexión de Jane Austen sobre la relación entre el baile y el matrimonio: “Corresponde al hombre el derecho a elegir, y a la mujer únicamente el de negarse”

El thriller de ciencia ficción de Netflix que promete ser el éxito del verano: Una película con referencias a Stephen King y a Steven Spielberg

El 7 de agosto llegará a la plataforma ‘La última casa’, protagonizada por Greta Lee y Wagner Moura que acaba de estrenar su primer e inquietante tráiler

El thriller de ciencia ficción de Netflix que promete ser el éxito del verano: Una película con referencias a Stephen King y a Steven Spielberg

La miniserie de tres episodios basada en hechos reales que lleva semanas triunfando en Netflix: un ‘true crime’ sobre un niño que vio el asesinato de su madre

La serie británica ‘El testigo’ se ha convertido en uno de los éxitos indiscutibles de la plataforma y gira en torno al crimen de Rachel Nickell en 1992

La miniserie de tres episodios basada en hechos reales que lleva semanas triunfando en Netflix: un ‘true crime’ sobre un niño que vio el asesinato de su madre

La FIFA cambia de idea con prohibir el español en las ruedas de prensa del Mundial y el Instituto Cervantes aplaude su nueva postura: “No tenía ningún sentido”

Jugadores como Vinicius Junior, Frenkie de Jong o Achraf Hakimi vieron cómo no podían contestar en este idioma ante las preguntas de los periodistas

La FIFA cambia de idea con prohibir el español en las ruedas de prensa del Mundial y el Instituto Cervantes aplaude su nueva postura: “No tenía ningún sentido”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Divorcio contencioso en Barcelona: la Audiencia confirma la pensión de alimentos de 1.200 euros mensuales para las hijas y rechaza la alegación de precariedad del padre

Divorcio contencioso en Barcelona: la Audiencia confirma la pensión de alimentos de 1.200 euros mensuales para las hijas y rechaza la alegación de precariedad del padre

El club de expresidentes que se sentaron ante un juez tendrá un nuevo miembro, aunque en circunstancias distintas: Zapatero será el primero en declarar como imputado

Los 47 días de reuniones, mensajes y expedientes para buscar filtradores que cercan a la directora general de la Guardia Civil como una pieza más de la trama Leire

El PSOE blinda sus controles internos tras los casos de Zapatero, Ábalos o Leire Díez: más vigilancia patrimonial y expulsión por consumo de prostitución

Begoña Gómez sale del juzgado sin una decisión del juez Peinado: piden para ella juicio oral, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España

ECONOMÍA

La inflación pasa factura a los españoles: menos viajes, menos ahorro y más preocupación por llegar a fin de mes

La inflación pasa factura a los españoles: menos viajes, menos ahorro y más preocupación por llegar a fin de mes

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

Los agricultores piden bloquear la entrada masiva de miles de toneladas de ‘aceite fantasma’ tunecino: “Está desplomando los precios”

El alquiler empuja a más de la mitad de los madrileños a cambiar de vida: mudanzas, pisos compartidos y fuga a las afueras

DEPORTES

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Los goles y mejores jugadas del Irán-Nueva Zelanda del Mundial 2026, en vídeo: doblete de Elijah Just y reacción persa que rescata un punto

España evidencia su dependencia a Lamine Yamal y Nico Williams en su debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Los goles del Arabia Saudí-Uruguay del Mundial 2026, en vídeo: así fueron los tantos y el reparto de puntos en el debut

Los goles del Bégica-Egipto del Mundial 2026, en vídeo: Lukaku y Ashour, protagonistas en el reparto de puntos