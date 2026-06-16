La serie de ‘Harry Potter’ tiene nuevo fichaje: un ‘fantasma’ que no estuvo en las películas originales

(HBO)

La esperada adaptación de Harry Potter para HBO suma un elemento inédito con la incorporación de Peter Serafinowicz como Peeves el Poltergeist, un personaje clave de las novelas que nunca apareció en las películas originales. La noticia ha generado expectativa entre los seguidores del universo creado por J.K. Rowling, quienes durante años pidieron ver al travieso fantasma en pantalla. Peeves, descrito como un espíritu bromista y revoltoso que recorre los pasillos de Hogwarts, es considerado un favorito entre los lectores. Su ausencia en la saga cinematográfica siempre fue motivo de comentarios y debates dentro del fandom. Según se informó, la nueva serie de HBO recupera la figura de Peeves y le asigna un papel activo, marcando así una diferencia relevante respecto a las adaptaciones previas.

La elección de Serafinowicz para dar vida a este curioso fantasma ha sido celebrada por parte de la comunidad de seguidores. El actor británico cuenta con una trayectoria amplia en cine, televisión y animación. Entre sus papeles más reconocidos figuran Edgar Covington en Parks and Recreation y Denarian Saal en Guardianes de la galaxia, además de su participación en la reciente versión en acción real de Cómo entrenar a tu dragón. También es conocido por su trabajo de voz, que abarca desde Darth Maul en Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma hasta Big Daddy en las películas animadas ¡Canta! y ¡Canta! 2.

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La presencia de Peeves en la serie representa un ajuste significativo respecto a las películas dirigidas por Warner Bros. En ellas, el personaje fue eliminado en la etapa de montaje. Originalmente, el comediante británico Rik Mayall había filmado escenas como Peeves, pero su participación fue descartada por cuestiones de tiempo. Mayall, fallecido en 2014, llegó a relatar en entrevistas que su trabajo quedó fuera del corte final, aunque recibió la compensación correspondiente y entradas para el estreno, las cuales pasaron a sus hijos. Según las declaraciones de Mayall, estos incluso pensaron que él interpretaba a Hagrid, al no reconocerlo en la película. La decisión de HBO de incluir por primera vez a Peeves en una adaptación audiovisual responde a la intención de ofrecer una versión más fiel y detallada de las novelas. Desde su anuncio inicial, los responsables de la producción subrayaron que buscarían “ir más allá” de lo visto en el cine, profundizando en historias, personajes y matices que no pudieron desarrollarse en películas de dos horas.

Peter Serafinowicz dará vida a Peeves Poltergeist

Un elenco renovado para una nueva generación

El anuncio de Serafinowicz se suma a la revelación del reparto principal de la serie, encabezado por Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter. Arabella Stanton asumirá el rol de Hermione Granger y Alastair Stout el de Ron Weasley. El elenco también incluye a John Lithgow como el director de Hogwarts, Albus Dumbledore, Janet McTeer como la profesora McGonagall, Paapa Essiedu en el papel de Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

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La serie, escrita y producida por Francesca Gardiner, planea abordar cada una de las siete novelas de Rowling en temporadas separadas, con el objetivo de explorar a fondo el universo mágico. Mark Mylod, reconocido por su trabajo en televisión, dirigirá varios episodios y ejercerá como productor ejecutivo junto a J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman, este último responsable de la saga cinematográfica original. La adaptación de HBO se perfila como uno de los proyectos televisivos más ambiciosos del año. Según JB Perrette, presidente de streaming y videojuegos de Warner Bros. Discovery, la serie busca ampliar el alcance de la franquicia con una producción que apuesta por el detalle y el desarrollo narrativo: “El nivel de detalle y lo que han construido lleva lo teatral a un nuevo nivel”.

El estreno de la primera temporada está previsto para diciembre, exclusivamente por HBO Max, mientras que la segunda ya se encuentra en fase de producción. La serie es una coproducción entre HBO, Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, con la participación directa de la autora J.K. Rowling en la supervisión creativa. La llegada de Peeves a la pantalla marca un hito para los fanáticos que esperaban ver por fin al poltergeist en acción, aportando un nuevo matiz a una saga que sigue reinventándose para las nuevas generaciones.

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