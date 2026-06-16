Sociedad

La ANMAT prohibió un vinagre concentrado para limpieza por graves irregularidades

Se dispuso el retiro inmediato del producto de todas las plataformas y comercios tras constatar que carece de registro ante ANMAT y presenta datos falsos en su etiquetado. Además, se prohibieron unos insumos hospitalarios

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La ANMAT prohibió un vinagre concentrado de limpieza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Teconología Médica (ANMAT) prohibió esta madrugada el producto rotulado como “Vini Vinagre Concentrado. 10% de acidez. Múltiples usos” tras una serie de inspecciones y verificaciones que detectaron irregularidades en su registro y comercialización.

La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial por medio de la Resolución 3665/2026, alcanza tanto al uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional como a su oferta en plataformas de venta electrónica, en respuesta a los riesgos que implica la falta de garantías sobre su eficacia y seguridad.

PUBLICIDAD

El proceso se inició a partir de acciones de fiscalización y monitoreo, desarrolladas por el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS). Estas tareas permitieron detectar la presencia de productos domisanitarios de la marca Vint, que no contaban con el correspondiente registro ante la ANMAT, contraviniendo las normativas vigentes.

Según la documentación oficial, el producto en cuestión se promocionaba con afirmaciones como: “El vinagre concentrado VINT es el único registrado en ANMAT en Argentina. No está permitido por ANMAT denominarlo ‘Vinagre de limpieza’. Por eso en su etiqueta lo encontrarás como Vinagre concentrado. Tiene 10% de acidez en ácido acético, más del doble de los vinagres tradicionales”. A pesar de estas declaraciones, la investigación determinó que los datos de registro exhibidos en el envase no correspondían a un establecimiento habilitado ni a un producto domisanitario autorizado por el organismo.

PUBLICIDAD

Las autoridades verificaron que el número de RNE no correspondía a un establecimiento habilitado para productos domisanitarios, y que tampoco se identificaron responsables autorizados por la ANMAT en los sitios web vinculados a la comercialización del producto. La firma MC Fragancias S.A. titular del registro de otro producto bajo la marca Vint, fue citada para el reconocimiento del artículo. La empresa declaró no reconocerlo como propio, ni la página web donde era promocionado.

MC Fragancias S.A. informó que el único producto que elabora bajo esa marca es el inscripto como “Limpiador multiuso, marca Vint” para la firma The Vint Store S.A.S., según el expediente EX-2022-15626619-. Además, aportó los datos de contacto de The Vint Store S.A.S., aunque la notificación enviada por correo al domicilio informado resultó infructuosa, ya que no pudo ser entregada.

El análisis del rotulado permitió constatar que los registros RNE: 01001604 y RNPA: 01048922 estaban vinculados a un producto diferente: el Instituto Nacional de Alimentos confirmó que bajo el RNPA N° 01048922 figura un “Vinagre de alcohol” elaborado por Servimax Industrial y Comercial S.A., no por The Vint Store S.A.S., lo que evidenció un uso indebido de los datos de registro.

La decisión se fundamenta en la necesidad de resguardar la salud pública y evitar que consumidores accedan a un producto para el cual no existen garantías acerca de sus condiciones de manufactura, eficacia ni seguridad, ya que no cuenta con la habilitación ni la trazabilidad exigidas por la normativa vigente. La fiscalizadora informó que los enlaces de publicidad y promoción del producto fueron remitidos a la Coordinación del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria, para su intervención y acciones correspondientes.

Prohibieron unos insumos hospitalarios por falta de habilitación

Además, la ANMAT impuso una medida similar para todos los productos comercializados por IGMA INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. para tránsito interjurisdiccional ha sido decretada por las autoridades sanitarias nacionales, tras detectarse serias irregularidades en la habilitación de la firma.

La medida, de alcance nacional publicada hoy en el Boletín Oficial por medio de la Resolución 3664/2026, se mantendrá vigente hasta que la empresa obtenga la autorización correspondiente para realizar este tipo de operaciones con productos médicos.

La decisión fue adoptada luego de una serie de inspecciones y verificaciones impulsadas por el Instituto Nacional de Productos Médicos, que permitieron constatar que IGMA Insumos Hospitalarios S.R.L., con domicilio en la calle San Lorenzo 1278, San Miguel, provincia de Buenos Aires, efectuó tránsito interjurisdiccional de productos médicos sin contar con la habilitación sanitaria exigida por la normativa vigente.

Un equipo de cirujanos con mascarillas, gorros y uniformes azules realiza una operación bajo una luz brillante, rodeados de monitores médicos.
Prohibieron unos insumos hospitalarios por falta de habilitación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso salió a la luz a raíz de un control solicitado por la firma MDBIO S.A.S., que gestionaba su habilitación inicial ante la ANMAT para distribuir productos médicos entre distintas jurisdicciones. En la inspección realizada en las instalaciones de la firma, en la provincia de San Juan, se detectaron insumos médicos con etiquetas intervenidas y documentación de compra emitida por IGMA INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.

Durante la fiscalización en el establecimiento sanjuanino, los inspectores hallaron tres unidades del producto HME (Humidificador para Traqueostomía Hudson Trach Vent D2), de las cuales solo una se encontraba correctamente identificada. En las otras dos, la etiqueta del importador estaba oculta bajo una etiqueta azul atribuida a IGMA INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., o había sido retirada, dejando visible la identificación original del importador autorizado.

Al solicitar la documentación respaldatoria, la empresa inspeccionada presentó una factura de compra de fecha 26 de mayo de 2025 emitida por IGMA. Sin embargo, al consultar el CUIT de esta firma en el sistema GDE, se comprobó que no posee habilitación vigente para realizar tránsito interjurisdiccional de productos médicos, condición indispensable según la legislación argentina para operar legalmente en este segmento.

De este modo, se estableció que IGMA había efectuado operaciones entre provincias sin la autorización sanitaria correspondiente. Esta infracción supone un riesgo para la cadena de distribución y para la seguridad de los usuarios finales de los insumos médicos involucrados.

Frente a esto, la autoridad sanitaria dispuso, en consecuencia, la prohibición del uso, comercialización y distribución con destino a tránsito interjurisdiccional de todos los productos de la firma hasta que regularice su situación y obtenga la habilitación correspondiente. Paralelamente, se ordenó la instrucción de un sumario sanitario a la empresa por presunto incumplimiento de la legislación vigente.

La medida tiene como objetivo principal resguardar la salud pública y proteger a los potenciales adquirentes y usuarios de productos médicos cuya trazabilidad y origen no pueden ser garantizados por la autoridad sanitaria debido a la falta de habilitación de la firma distribuidora.

Temas Relacionados

AnmatBoletín Oficialvinagre concentradoinsumos hospitalarios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta amarilla por frío extremo: cuáles son las provincias afectadas y qué pasará con las temperaturas en el AMBA

A pocos días del inicio del invierno se esperan mínimas por debajo de los 10 °C. El miércoles será el día más frío de la semana. ¿Vuelven las lluvias?

Alerta amarilla por frío extremo: cuáles son las provincias afectadas y qué pasará con las temperaturas en el AMBA

Cayó el principal sospechoso de matar a golpes al dueño de un bar en Mar del Plata

El hombre fue arrestado en el barrio Coronel Dorrego tras días de investigaciones. De acuerdo con la reconstrucción de la Justicia, ante la resistencia del propietario del local, el delincuente tomó una banqueta y lo atacó violentamente

Cayó el principal sospechoso de matar a golpes al dueño de un bar en Mar del Plata

Un hombre murió tras una pelea en Tucumán y detuvieron a un sospechoso

Carlos Ezequiel Romano Hardoy falleció tras recibir un golpe durante una riña en el asentamiento El Triángulo I. El agresor intentó darse a la fuga, pero fue detenido al poco tiempo

Un hombre murió tras una pelea en Tucumán y detuvieron a un sospechoso

“Mi mamá lo es todo”: el mensaje que escribió la mujer de Chaco antes de ser asesinada por su propia madre

El texto, publicado en Facebook, retrataba la relación cercana que ambas mantenían. La víctima fue asesinada con un arma blanca y su cuerpo fue hallado el viernes tras un aviso del tío

“Mi mamá lo es todo”: el mensaje que escribió la mujer de Chaco antes de ser asesinada por su propia madre

Corrientes vive las horas previas al juicio por Loan Peña entre la indiferencia y la preocupación

El proceso que buscará determinar las responsabilidades por la desaparición del niño de 5 años comenzará este martes a las 9 con 17 acusados y cerca de 200 testigos. En las calles de Corrientes, sin embargo, el tema convive con otras urgencias y parece haber perdido centralidad

Corrientes vive las horas previas al juicio por Loan Peña entre la indiferencia y la preocupación

DEPORTES

Un diario íntimo, astrología, una pelea y una huelga en pleno Mundial: el escándalo que hizo implosionar a Francia en Sudáfrica 2010

Un diario íntimo, astrología, una pelea y una huelga en pleno Mundial: el escándalo que hizo implosionar a Francia en Sudáfrica 2010

De la posible goleada a sufrir en el final y los aciertos de Bilardo: a 40 años de Argentina-Uruguay en México ‘86

La historia del hijo Zidane, el custodio del arco de Argelia ante Argentina: los secretos de su máscara

Carlos Lampe afirmó que Argelia será un rival difícil para Argentina: “Es una selección que puede lastimarla”

Experiencia, autoridad y el antecedente de la final de Qatar 2022: quién es el árbitro que dirigirá a la selección argentina en el debut

TELESHOW

Nancy Dupláa se acercó a despedir a Taty Almeida, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Nancy Dupláa se acercó a despedir a Taty Almeida, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano que hizo explotar a Yanina Zilli: “¿Qué ve la gente?”

La angustia de Denise Dumas al aire por la desaparición de su gata: “Se llama Mina y nunca salió de casa”

El show de Maxi Kilates en Infobae Mundial: interpretó sus éxitos y terminó sumándose a una competencia de jueguitos

Los Jaimitos de Videomatch volvieron en Infobae Mundial: la canción que le dedicaron a Tinelli, Messi y Pergolini

INFOBAE AMÉRICA

Los líderes del G7 celebran una sesión especial junto a Zelensky para abordar la guerra en Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia

Los líderes del G7 celebran una sesión especial junto a Zelensky para abordar la guerra en Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia

La guerra termina, pero crece la presión sobre las autoridades del régimen iraní por la crisis económica

El Parlamento Europeo se encamina a aprobar el acuerdo arancelario con Estados Unidos

En medio de los ataques masivos rusos, Reino Unido suministrará uranio enriquecido a Ucrania para asegurar sus centrales nucleares

Trump negó que Estados Unidos haya acordado pagar USD 300 millones a Irán como parte del acuerdo de paz