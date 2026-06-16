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La historia del hijo Zidane, el custodio del arco de Argelia ante Argentina: los secretos de su máscara

Luca nació en Francia, pero ataja para la selección africana por sus abuelos paternos. Su camino al andar detrás de un apellido histórico

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Las atajadas clave de Luca Zidane frente a Países Bajos, en lo que fue victoria de Argelia en Rotterdam

La selección argentina debutará el martes ante Argelia en Kansas por la Copa del Mundo 2026, en un partido marcado por la presencia de Luca Zidane en el arco africano y por una coincidencia en la previa: tanto el guardameta, que es hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, como Emiliano Martínez llegan tras recuperarse de lesiones.

La atención internacional alrededor de su debut mundialista creció por su apellido y por el cambio de federación que lo llevó a representar al país de origen de sus abuelos paternos. Desde fines del año pasado defiende la camiseta argelina tras haber pasado antes por las categorías juveniles de Francia, con la que fue campeón del Europeo Sub 17 de 2015 y también disputó el Mundial de esa categoría.

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Luca nació en Aix-en-Provence hace 28 años, creció en Madrid y se formó en las Divisiones Inferiores del Real Madrid, donde también hicieron su recorrido sus hermanos Enzo, Théo y Elyaz. A diferencia de ellos, eligió el arco y desarrolló toda su etapa formativa en ese puesto.

Su carrera profesional avanzó con menos impacto que el de su apellido. Debutó en el primer equipo del Real Madrid el 19 de mayo de 2018, de la mano de su padre que era el entrenador, en un empate 2-2 ante Villarreal, pero no logró afirmarse y después pasó por Racing de Santander, Rayo Vallecano y Eibar hasta encontrar continuidad en Granada, en la Segunda División española.

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Luca nació en Francia, pero se nacionalizó argelino y debutará en un Mundial ante Argentina (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)
Luca nació en Francia, pero se nacionalizó argelino y debutará en un Mundial ante Argentina (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La decisión de representar a Argelia estuvo vinculada a la historia familiar del arquero. Sus abuelos, Smaïl Zidane y Malika, emigraron a Francia en 1962 para escapar de la Guerra de Independencia y dejaron atrás Aguemoune, un pueblo de la región de Cabilia. Más allá del tema familiar, la adopción de la nacionalidad futbolística argelina respondió a la búsqueda de continuidad internacional, una posibilidad que el esquema de la selección mayor francesa le había dificultado.

Su presencia en el Mundial estuvo en duda hasta hace poco porque en abril sufrió una fractura de mandíbula y mentón tras un choque con el delantero Óscar Naasei en un partido entre Granada y Almería. Después de varias semanas de trabajo diferenciado, regresó con una máscara diseñada para proteger la zona afectada.

Según contó con medios argelinos, la etapa de recuperación ya quedó atrás: “Estoy bien, ya no tengo dolor. La operación salió bien y ya pasaron cinco semanas. Hace dos que volví a entrenarme en el campo y estoy muy contento”.

Desde entonces se distingue por su máscara negra, rígida y ajustada al rostro cubre la frente, el mentón y buena parte de las mejillas. Aún con esa protección, se mueve con naturalidad, sale a descolgar centros y se arroja al piso sin mostrar dolor.

Luca Zidane
El arquero con sus padres y hermanos

Antes del cruce con Argentina, Zidane fue una de las figuras del triunfo de Argelia ante Países Bajos (en el video están sus atajadas) en el amistoso disputado en Rotterdam como preparación para el Mundial. También había terminado con el arco en cero frente a Uruguay en Torino.

Zidane disputó siete partidos con Argelia, recibió apenas tres goles y mantuvo la valla invicta en cinco ocasiones. En Granada acumuló 27 encuentros, le marcaron 33 tantos y cerró la temporada con nueve partidos sin recibir goles.

Con Iker Casillas como referencia, Zidane llega al debut mundialista con un presente que combina regularidad en su club y una rápida adaptación al seleccionado. Antes del partido con Argentina, resumió así el momento que atraviesa: “Jugar un Mundial, para un futbolista, es lo más bonito que hay. Y poder representar a tu país, con la familia que está detrás de mí y todo el pueblo argelino, es realmente un orgullo”.

El partido del martes también pone el foco sobre el arco argentino porque Emiliano Martínez transita la etapa final de recuperación de una fractura en el dedo anular de la mano derecha. En los últimos entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center volvió a trabajar con pelotas reglamentarias, respondió a remates más potentes y sigue usando un apósito que le inmoviliza el dedo.

La coincidencia instala una historia paralela en la previa del estreno: Argelia llegará con un arquero que protege su rostro y Argentina con otro que todavía no se entrena con absoluta normalidad. De un lado estará Zidane, que afrontará en el Arrowhead Stadium el mayor desafío de su carrera al intentar contener a la ofensiva del equipo de Lionel Scaloni, que busca revalidar el título ecuménico ganado en Qatar 2022.

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