Los Jaimitos de Videomatch volvieron en Infobae Mundial: la canción que le dedicaron a Tinelli, Messi y Pergolini

Marcelo Tinelli mostró en vivo en Infobae Mundial un video personalizado de Los Jaimitos y el estudio de Miami reaccionó con carcajadas (Video: Infobae en Vivo)

Marcelo Tinelli mostró en vivo el video que le grabaron Los Jaimitos exclusivamente para Infobae Mundial y el estudio de Miami estalló en carcajadas. El trío histórico de Videomatch integrado por Daniel “Jaimito” Bifulco, Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta volvió a hacer de las suyas con una canción a medida que no dejó títere con cabeza: le pegaron al tatuaje de Messi, a los alfajores, a la edad del conductor y, de paso, a Mario Pergolini. Todo con el humor pícaro y de doble sentido que los hizo famosos hace más de tres décadas.

La historia arrancó con un audio que Tinelli les había mandado por mensaje. En el clip, el conductor los saludaba con afecto y les pedía, casi sin pudor, que le grabaran una versión personalizada para el ciclo. “Me encantó lo que hicieron con Jaimitos Mundiales. ¿Por qué no me graban una versión para mí? Ustedes que son recopados, compañeros de años. Grabenme una a mí, para Infobae Mundial”, se escuchó en el audio que el propio Tinelli mostró al aire. Los Jaimitos, claro, no se hicieron rogar.

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Los Jaimitos grabaron para Infobae Mundial una canción con referencias al tatuaje de Messi, los alfajores, la edad de Marcelo Tinelli y Mario Pergolini

La canción que grabaron fue una bomba. Arrancó con inocencia aparente —“Los Jaimitos estamos muy contentos, nos llamó Marcelo y nos pidió una nota”— y enseguida viró hacia el territorio que los caracteriza. “Mientras él se rasca en Miami, qué ganas de rompernos las pelo...”, cantaron, antes de repasar uno por uno los puntos más sensibles del conductor: el tatuaje de Lionel Messi en la pierna, el de Rodrigo De Paul, su regreso a la pantalla y, el remate más celebrado de la noche, la edad. “Lo viejo funciona, llegamo’ a la conclusión. Vos funcionás bien porque sos un viejo cho...” La rima quedó incompleta, como manda el estilo del trío, pero el estudio no necesitó que la terminaran para explotar en risas.

El video siguió con otro palo directo. “Todos saben que te fuiste a Miami a cubrir el mundial, nos dejaste acá de nuevo. Nosotros nos quedamos mirando a Pergolini, y si no te gusta, me chupa bien un hue...”, cantaron, en una referencia que no pasó desapercibida. Y el cierre fue a pura vuvuzela y propuesta: “Si querés alentarlo con nosotros, podés venir y soplarnos esta”. El sonido del instrumento mundialista cerró el clip entre aplausos y vítores del estudio.

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Marcelo Tinelli dijo al aire que Los Jaimitos lo "asesinaron" tras ver el video exclusivo para Infobae Mundial (Infobae en Vivo)

Tinelli reaccionó con una mezcla de risa y resignación. “Me asesinaron a mí, me asesinaron”, dijo apenas terminó el video. Yiyo Garcilazo no tardó en hacer el balance: “Metieron 11 palos de reproducciones en el video”, dijo, mientras veía la publicación de Instagram que volvió a impulsar la popularidad del grupo en los últimos días. El conductor recordó entonces lo que era el impacto de Los Jaimitos en los tiempos de Videomatch: “Nosotros hacíamos 40 puntos, ellos hacían 35, 40 puntos. Los Jaimitos históricos nos asesinaban a todos”. Toto Bordieri lanzó la propuesta que el propio Tinelli avaló de inmediato: hacer uno por cada fecha del Mundial.

Los Jaimitos son un trío humorístico formado a fines de los años 90 que se hizo popular en Videomatch con un sketch donde interpretaban a tres niños traviesos que cantaban melodías infantiles con remates pícaros y de doble sentido. Su regreso a la escena pública coincidió con el inicio del Mundial 2026, cuando volvieron a las redes con una versión temática que acumuló millones de reproducciones y los devolvió al centro de la conversación popular.

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El momento de Los Jaimitos se sumó a una semana de Infobae Mundial que tuvo de todo. Con este programa, Tinelli volvió a conducir los domingos a la 21 horas, algo que no hacía desde hace 32 años cuando estaba al frente del mítico Ritmo de la noche. I

Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, el Cholo Sotile, Benito SDR y Yiyo Garcilazo.

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