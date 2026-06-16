Anya Taylor-Joy entra al universo de “El Señor de los Anillos”: este es el papel que interpretará

Anya Taylor-Joy se integra al elenco de la nueva película de "El Señor de los Anillos". (Reuters)

Anya Taylor-Joy se ha incorporado al reparto de El Señor de los Anillos: La cacería de Gollum, la nueva película del universo de J.R.R. Tolkien que será producida por New Line Cinema y Warner Bros. El proyecto está dirigido y protagonizado por Andy Serkis, quien retoma su papel como Gollum.

La producción contará también con el regreso de varios actores de la trilogía original, entre ellos Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace como el rey Thranduil.

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El filme amplía además su elenco con nuevas incorporaciones, entre las que figuran Kate Winslet, Jamie Dornan y Leo Woodall.

En el caso de Anya Taylor-Joy, la actriz interpretará a Seren, un personaje descrito como una elfa sindar del Reino del Bosque. Según la información difundida por el estudio, el papel corresponde a una agente de confianza del rey Thranduil, con habilidades asociadas a misiones de alto riesgo dentro de su reino.

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Anya Taylor-Joy interpretará a una elfa llamada Seren. (REUTERS/Daniel Cole)

La película tiene previsto su estreno mundial para el 17 de diciembre de 2027 y forma parte de la expansión del universo cinematográfico basado en las obras de Tolkien.

La historia se sitúa en los años previos a los acontecimientos de La Comunidad del Anillo y se centra en la búsqueda de Gollum, un personaje clave dentro de la narrativa original.

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El proyecto reúne nuevamente a parte del equipo creativo responsable de la trilogía de El señor de los anillos dirigida por Peter Jackson.

Entre los productores figuran Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens y Zane Weiner, mientras que Ken Kamins, Andy Serkis y Jonathan Cavendish participan como productores ejecutivos. El guion se basa en el material literario de Tolkien y cuenta con la adaptación de Walsh, Boyens, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.

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Parte del equipo creativo de El señor de los anillos regresará para esta nueva cinta.

La incorporación de Anya Taylor-Joy se suma a su participación en otras producciones vinculadas a grandes franquicias del estudio Warner Bros.

En años recientes, la actriz ha formado parte de proyectos como Furiosa, precuela del universo de Mad Max, así como de entregas relacionadas con la saga Dune. La intérprete también está vinculada a futuros proyectos dentro de esa franquicia cinematográfica.

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Paralelamente, la artista participará en la serie Lucky de Apple TV+, producción en la que también ejerce como productora ejecutiva. La actriz cuenta con representación de agencias internacionales como CAA y The Way Management, entre otras.

El universo cinematográfico de El señor de los anillos ha mantenido una presencia continua en la industria desde el estreno de las trilogías originales. Las seis películas estrenadas entre la primera entrega de la franquicia y The Hobbit han acumulado cerca de seis mil millones de dólares en taquilla global, según datos de la industria.

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La franquicia de El señor de los anillos ha acumulado más de seis mil millones de dólares. (IMDb)

La cacería de Gollum busca dar continuidad a esa línea narrativa mediante una historia centrada en los años previos a la trilogía principal.

La trama abordará la persecución del personaje de Gollum en un periodo anterior a los eventos de La comunidad del anillo, ampliando aspectos del universo ya explorados en las películas anteriores.

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Además de este proyecto, Warner Bros. trabaja en otras producciones ambientadas en el mismo universo. Entre ellas se encuentra El Señor de los Anillos: La Sombra del Pasado.