Los líderes del G7 celebran una sesión especial junto a Zelensky para abordar la guerra en Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, asisten a la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia, el 15 de junio de 2026 (REUTERS)

Los líderes del Grupo de los Siete (G7) celebrarán este martes una sesión especial sobre la guerra en Ucrania junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en una cumbre marcada por los intentos de reactivar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a más de cuatro años de conflicto con Rusia.

La reunión tiene lugar en la ciudad francesa de Evian y contará con la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien manifestó cierto optimismo sobre la posibilidad de impulsar avances en las negociaciones entre Kiev y Moscú.

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Al llegar a la cumbre, Trump se refirió a las conversaciones que mantuvo recientemente con Zelensky y con el líder ruso, Vladimir Putin. “Quizás podamos hacer algo”, afirmó el mandatario estadounidense. También sostuvo que “ambos están abiertos a ello” y agregó: “Tuve dos muy buenas conversaciones ayer”.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de renovada actividad diplomática y después de una nueva ola de ataques rusos contra territorio ucraniano. Según informó Zelensky, los bombardeos dejaron al menos 11 muertos y provocaron un incendio en una histórica catedral de Kiev.

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Ante esa situación, el presidente ucraniano reclamó una respuesta más firme de las principales economías occidentales. Zelensky pidió una reacción “decisiva y sustancial” por parte de los líderes del G7 frente a la reciente ofensiva rusa.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de renovada actividad diplomática y después de una nueva ola de ataques rusos contra territorio ucraniano (REUTERS)

Uno de los principales temas de debate será la continuidad del respaldo militar, financiero y político a Ucrania. Los gobiernos europeos presentes en la cumbre buscan convencer a Trump de la necesidad de mantener la presión sobre Moscú y de impulsar cualquier negociación de paz bajo condiciones aceptables para Kiev.

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En paralelo, Zelensky reveló que propuso una reunión directa con Putin durante la cumbre del G7. Sin embargo, aseguró que Rusia rechazó nuevamente la iniciativa. “Moscú ha demostrado una vez más que no está preparada para hablar de esto”, señaló el mandatario ucraniano.

Más tarde, Zelensky dio a conocer una nueva propuesta discutida con Trump. Según explicó en un mensaje difundido en la red social X, planteó la posibilidad de organizar una reunión con Putin en Estados Unidos. “Ayer discutimos con el presidente Trump que una reunión de este tipo podría organizarse en Estados Unidos, en un formato en el que a Putin le resultaría mucho más difícil rechazarla”, expresó.

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El presidente ucraniano añadió que espera una respuesta de Moscú y advirtió sobre la necesidad de incrementar la presión internacional si el Kremlin descarta nuevamente el encuentro. “Veremos qué resulta de esto. Si Rusia también rechaza esta oportunidad, será necesaria una presión adicional”, afirmó.

De acuerdo con una fuente de la presidencia ucraniana citada ante un grupo reducido de periodistas, la propuesta fue transmitida tiempo atrás mediante distintos canales diplomáticos, intermediarios y organismos de inteligencia. “No se dio ninguna respuesta clara”, indicó la fuente.

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Zelensky dio a conocer una nueva propuesta discutida con Trump (AFP)

Por su parte, Putin mantiene su negativa a reunirse con Zelensky sin avances previos en las negociaciones. A comienzos de este mes, el mandatario ruso sostuvo que no veía “ningún sentido” en celebrar un encuentro cara a cara hasta que exista un acuerdo de paz preparado.

Mientras tanto, el Reino Unido anunció nuevas medidas de apoyo a Ucrania. El primer ministro británico, Keir Starmer, informó que su gobierno suministrará uranio enriquecido para garantizar el funcionamiento de las centrales nucleares ucranianas y aplicará nuevas sanciones contra Rusia.

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Starmer condenó los recientes ataques rusos y los calificó como “ataques bárbaros”. Según una declaración difundida por su oficina, el Reino Unido está “intensificando nuestras medidas al cortar los ingresos que alimentan la guerra de Putin y apoyar a Ucrania durante los inviernos que se avecinan”.

La cumbre del G7 también abordará otros asuntos internacionales. Tras la sesión dedicada a Ucrania, los líderes celebrarán un encuentro centrado en Irán y la situación en Medio Oriente. Participarán el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, el emir de Qatar y el presidente de Emiratos Árabes Unidos.

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Los aliados occidentales prevén consultar a Trump sobre el reciente acuerdo alcanzado con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente. El mandatario estadounidense aseguró que ese entendimiento permitirá la reapertura total del estrecho de Ormuz a partir del viernes.

Tras la sesión dedicada a Ucrania, los líderes celebrarán un encuentro centrado en Irán y la situación en Medio Oriente (EFE)

Durante los tres días de la cumbre, Francia busca ampliar el alcance político del G7 mediante la participación de dirigentes invitados de distintas regiones. Entre ellos figuran el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro de India, Narendra Modi.

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(Con información de AFP)