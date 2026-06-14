La mujer que engañó a todos con un embarazo falso: Netflix documenta el caso que terminó en condena a muerte

El caso de Taylor Parker comenzó con un control policial en una carretera de Texas en 2020 y dio origen a una investigación criminal en el estado (Netflix)

Un control policial de rutina en una carretera de Texas en 2020 desencadenó una de las investigaciones criminales más perturbadoras del estado.

Se trata del caso de Taylor Parker, cuya historia es el centro del nuevo documental Instinto maternal, estrenado el pasado 12 de junio de Netflix.

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El filme fue dirigido por Jessica Dimmock y producido por Joshua Levine, Samantha DeMaria y Jon Bardin.

Reconstruye los hechos a través de los testimonios de quienes los vivieron de cerca en una pequeña localidad del este de Texas.

Parker, que tenía 27 años al momento del crimen, llegó a la comunidad rural de Simms presentándose como una mujer de familia adinerada, con una herencia vinculada a un negocio familiar y planes de vida a gran escala.

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Netflix estrenó el 12 de junio el documental "Instinto maternal", que reconstruye el caso de Taylor Parker con testimonios de personas cercanas en el este de Texas (Netflix)

En julio de 2019 conoció a Wade Griffin, trampero de cerdos salvajes, y en pocos meses anunció un embarazo que, según se determinaría después, era completamente falso.

Para sostener ese engaño, Parker organizó una celebración de revelación de género, presentó ecografías falsas y usó rellenos para simular los cambios físicos propios del embarazo.

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Como el noviazgo transcurrió durante la pandemia, alegaba que las restricciones sanitarias impedían que Griffin la acompañara a las consultas médicas, lo que le permitió evitar cualquier verificación independiente.

“Ella solo brillaba”, recuerda Griffin en el documental. “Pintaba una imagen bonita del futuro”.

Lo que Griffin y quienes lo rodeaban ignoraban era que Parker se había sometido años antes a una histerectomía, lo que hacía el embarazo biológicamente imposible.

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Taylor Parker fingió un embarazo ante Wade Griffin con ecografías falsas, una revelación de género y rellenos para simular cambios físicos (Netflix)

Las sospechas fueron creciendo entre familiares y amigos cercanos, quienes comenzaron a hacer llamadas discretas a clínicas y laboratorios para verificar su historia.

Sin embargo, Taylor Parker siempre tenía una respuesta. “Todo lo que yo presentaba, ella lo rebatía”, señala Connie, madre de Wade Griffin, en el documental.

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Antiguas amigas de Parker, McKenzie Bright y Abby Bell, también entrevistadas en el filme, describen un patrón previo de enfermedades inventadas: esclerosis múltiple, cáncer, un tumor cerebral y un derrame.

“Después de que seguía pasando una y otra vez, empecé a pensar: ‘Quizás no está realmente enferma’”, dice Bell en el documental.

Bright, por su parte, recuerda que Parker llegó a pedirle acceso a su aplicación de seguimiento de embarazo cuando ella misma estaba gestando. “Tuve que alejarme de ella”, afirma.

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Amigas de Taylor Parker relataron en "Instinto maternal" un antecedente de enfermedades inventadas, como cáncer, esclerosis múltiple y un tumor cerebral (Netflix)

En ese contexto, Parker se vinculó con Reagan Simmons-Hancock, una joven de 21 años de New Boston, Texas, a quien había conocido al fotografiar su boda en septiembre de 2019.

Simmons-Hancock la integró a su círculo social sin sospechar nada. En octubre de 2020, cuando tenía 35 semanas de embarazo, compartió una salida con Parker.

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El 9 de octubre de 2020, la madre de Reagan, Jessica, llegó a la casa de su hija al no poder comunicarse con ella.

Encontró rastros de sangre y una escena que los investigadores calificarían después como un ataque extremadamente violento: Simmons-Hancock presentaba 15 heridas de arma blanca y 98 cortes, y su bebé nonata había sido extraída quirúrgicamente de su vientre.

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La hija de tres años de Reagan fue hallada sola en una habitación trasera, escondida bajo las cobijas.

La investigación determinó que Reagan Simmons-Hancock fue asesinada en octubre de 2020 y que su bebé, Braxlynn Sage, fue extraída de su vientre (Netflix)

Horas después, Parker llamó al 911 desde una carretera cercana a De Kalb, Texas, alegando haber dado a luz y que el recién nacido no respiraba.

Al llegar al hospital, los médicos no encontraron indicios de parto reciente y confirmaron que Parker no tenía útero.

Las pruebas de ADN establecieron que la bebé era hija de Reagan Simmons-Hancock. La recién nacida fue identificada como Braxlynn Sage.

Taylor Parker fue arrestada en el hospital. Su juicio, celebrado en 2022, incluyó el testimonio de más de 100 personas. El 3 de octubre de ese año fue declarada culpable de asesinato con agravante y condenada a muerte.

En 2025, el Tribunal de Apelaciones en Materia Penal de Texas confirmó tanto la condena como la sentencia. Una solicitud posterior para que la Corte Suprema de Estados Unidos revisara el caso fue rechazada.

Taylor Parker fue condenada a muerte por asesinato con agravante en 2022 y en 2025 la Justicia de Texas confirmó la sentencia (Oklahoma State Bureau of Investigation)

Con 33 años, Parker es actualmente la mujer más joven en el corredor de la muerte de Texas, según el Departamento de Justicia Criminal del estado.