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En medio de los ataques masivos rusos, Reino Unido suministrará uranio enriquecido a Ucrania para asegurar sus centrales nucleares

Además de esta medida, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que su Gobierno impondrá nuevas sanciones contra Rusia y afirmó: “Estamos intensificando nuestras medidas al cortar los ingresos que alimentan la guerra de Putin y apoyar a Ucrania durante los inviernos que se avecinan”

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Reino Unido suministrará uranio enriquecido a Ucrania para asegurar sus centrales nucleares (REUTERS)
Reino Unido suministrará uranio enriquecido a Ucrania para asegurar sus centrales nucleares (REUTERS)

El Reino Unido suministrará uranio enriquecido a Ucrania para garantizar el funcionamiento de sus centrales nucleares y anunciará nuevas sanciones contra Rusia, según informó el primer ministro británico, Keir Starmer, antes de participar este martes en una sesión de la cumbre del G7 en Francia.

La medida forma parte de un paquete de apoyo destinado a reforzar la seguridad energética de Ucrania y aumentar la presión económica sobre Moscú en el marco de la guerra que comenzó con la invasión rusa y que ya supera los cuatro años de duración.

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En un comunicado difundido por su oficina, Starmer condenó los recientes ataques rusos contra territorio ucraniano y justificó el endurecimiento de las medidas británicas contra Rusia.

“Estamos intensificando nuestras medidas al cortar los ingresos que alimentan la guerra de Putin y apoyar a Ucrania durante los inviernos que se avecinan”, afirmó el primer ministro.

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El anuncio se produjo antes de una reunión clave del Grupo de los Siete (G7), que se celebra en la ciudad francesa de Evian-les-Bains y que contará con la participación del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Los aliados de Kiev buscan reforzar el respaldo político, militar y económico a Ucrania en un momento marcado por una nueva escalada de ataques rusos.

Zelensky llegará a la cumbre después de una serie de bombardeos rusos registrados a primera hora del lunes. Según la información difundida, los ataques con misiles causaron la muerte de al menos 11 personas en distintas regiones de Ucrania y provocaron un incendio en uno de los monasterios ortodoxos más importantes de Kiev.

El anuncio se produjo antes de una reunión clave del Grupo de los Siete (G7), que se celebra en la ciudad francesa de Evian-les-Bains y que contará con la participación del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky (EP)
El anuncio se produjo antes de una reunión clave del Grupo de los Siete (G7), que se celebra en la ciudad francesa de Evian-les-Bains y que contará con la participación del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky (EP)

La oficina de Starmer señaló que el acuerdo energético con Ucrania permitirá garantizar el suministro necesario para el funcionamiento de las instalaciones nucleares del país durante los próximos años. “El acuerdo energético abastecerá de energía a Ucrania durante los próximos dos años”, indicó el gobierno británico.

La iniciativa contempla una financiación a la exportación de aproximadamente 210 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 282 millones de dólares. Los fondos facilitarán que la empresa británica Urenco suministre uranio enriquecido a Energoatom, la compañía estatal ucraniana responsable de la generación de energía nuclear.

La energía nuclear constituye uno de los pilares del sistema eléctrico ucraniano y adquiere una relevancia especial durante los meses de invierno, cuando la demanda aumenta y las infraestructuras energéticas suelen convertirse en objetivos de los ataques rusos.

Además del acuerdo energético, Londres presentará un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Según la oficina del primer ministro, las medidas apuntarán a las estructuras que permiten a Moscú sostener sus operaciones militares pese a las restricciones económicas ya impuestas por Occidente.

El gobierno británico aseguró que las nuevas sanciones estarán dirigidas contra la denominada flota paralela utilizada para transportar petróleo y otros productos al margen de los controles internacionales, así como contra las redes financieras empleadas por Rusia para evadir las sanciones existentes.

La energía nuclear constituye uno de los pilares del sistema eléctrico ucraniano y adquiere una relevancia especial durante los meses de invierno, cuando la demanda aumenta y las infraestructuras energéticas suelen convertirse en objetivos de los ataques rusos (REUTERS)
La energía nuclear constituye uno de los pilares del sistema eléctrico ucraniano y adquiere una relevancia especial durante los meses de invierno, cuando la demanda aumenta y las infraestructuras energéticas suelen convertirse en objetivos de los ataques rusos (REUTERS)

De acuerdo con Downing Street, las medidas “asfixiarán el esfuerzo bélico de Rusia en múltiples frentes” al afectar mecanismos considerados fundamentales para la financiación de la guerra.

Durante la sesión dedicada a Ucrania en la cumbre del G7, Starmer también instará a los líderes de las principales economías industrializadas a ampliar su respaldo a Kiev. Según adelantó su oficina, el primer ministro sostendrá ante sus socios que “el G7 debe ir más allá de manera colectiva para garantizar que Ucrania consiga la paz justa y duradera que se merece”.

(Con información de AFP)

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