Leonardo DiCaprio asegura que la IA no puede crear arte: “15 minutos de fama y luego se disipa como basura de internet”

El actor también lamentó que “personas talentosas y experimentadas podrían perder sus trabajos” debido al avance de la IA. (REUTERS/Mike Blake)

Leonardo DiCaprio, recién nombrado “Artista del año” por la revista Time, expresó su posición en el debate sobre el avance de la inteligencia artificial en Hollywood.

En la entrevista que tuvo con la revista estadounidense, el actor mostró preocupación por el uso creciente de herramientas generativas en la industria del cine y la música.

Aunque reconoce que la IA “podría ser una herramienta de mejora para que un cineasta joven haga algo que nunca hayamos visto antes”, insistió en que el arte genuino solo puede nacer de la experiencia personal.

“Creo que cualquier cosa que vaya a ser considerada auténticamente como arte tiene que provenir del ser humano”, enfatizó el protagonista de Titanic.

Como ejemplo, el actor mencionó algunos clips musicales creados por inteligencia artificial, piezas que muchas veces se viralizan por su virtuosismo técnico o por imitar con precisión voces icónicas.

El trabajo de DiCaprio fue destacado por la revista Time (TIME)

“¿No has escuchado esas canciones que son mashups absolutamente brillantes y dices: ‘Oh Dios mío, este es Michael Jackson con un tema de The Weeknd’, o ‘Este es el funk de la canción de A Tribe Called Quest Bonita Applebum, hecho, ya sabes, con una voz tipo Al Green, y es brillante’?“, comentó.

”Pero luego tiene sus 15 minutos de fama y simplemente se disipa en el éter de otra basura de internet. No hay un anclaje. No hay humanidad, por brillante que sea”.

Las palabras del protagonista de Revenant: El renacido se suman a una ola reciente de críticas de reconocidos cineastas y actores que ven con inquietud la expansión de la IA generativa en la industria del entretenimiento.

Uno de los férreos opositores a la incursión de modelos de inteligencia artificial en el arte es el director Guillermo del Toro, quien no dudó en exclamar “Que se joda la IA”, en los Gotham Awards.

“La IA, particularmente la IA generativa… no estoy interesado, ni jamás estaré interesado. Tengo 61 años y espero poder seguir sin interesarme en usarla en absoluto hasta que me muera… El otro día alguien me escribió un correo y me preguntó: ‘¿Cuál es tu postura sobre la IA?’. Mi respuesta fue muy corta. Dije: ‘Prefiero morir’”, dijo también en otra entrevista con NPR.

James Cameron prohibió el uso de IA generativa en las secuelas de Avatar (Cuartoscuro)

En la misma línea se encuentra James Cameron. En una conversación con ComicBook.com, el director de Avatar aseguró que prohibió completamente el uso de inteligencia artificial generativa en las secuelas de la saga. “Honramos y celebramos a los actores. No reemplazamos a los actores”, expuso.

Por su parte, la comediante y guionista Emma Thompson explicó la sensación de invasión que detecta cuando los algoritmos intentan reescribir su trabajo.

“Escribo a mano porque creo que hay una conexión entre el cerebro y la mano. Y cuando lo paso a Word, el documento constantemente dice: ‘¿Quieres que lo reescriba por ti?’. Y termino diciendo: ‘¡No necesito que reescribas lo que acabo de escribir, ¿puedes largarte?! ¡Lárgate!’. Estoy tan molesta”, relató a The Late Show.

One Battle After Another se perfila como una de las grandes favoritas rumbo al Oscar (Warner Bros. Pictures via AP)

Las declaraciones de DiCaprio llegan en plena temporada de premios, cuando su nueva película, One Battle After Another (Una batalla tras otra), dirigida por Paul Thomas Anderson, domina la conversación en Hollywood.

El largometraje, que narra el secuestro de la hija de un exrevolucionario y enfrenta al personaje de DiCaprio con Sean Penn, es considerado como uno de los grandes favoritos de este año.

Esta semana, One Battle After Another obtuvo nueve nominaciones a los Globos de Oro 2025, incluyendo mejor película musical o de comedia, mejor director (Anderson), mejor guion original y mejor actor para DiCaprio, además de candidaturas para Penn, Teyana Taylor, Benicio del Toro y Chase Infiniti.