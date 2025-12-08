Entretenimiento

Leonardo DiCaprio fue elegido Artista del Año 2025 por TIME

Reconocido por su talento y versatilidad en la gran pantalla, el protagonista de destacadas producciones fue distinguido por la prestigiosa revista estadounidense, que valoró su aporte al cine contemporáneo y su impacto cultural durante la última temporada

La imagen de DiCaprio en la tapa de la revista proyecta serenidad y determinación, reflejando una madurez alcanzada tras décadas en el centro de la escena internacional (TIME)

Leonardo DiCaprio fue nombrado Artista del Año 2025 por la revista TIME, un reconocimiento que realza su permanencia y relevancia en la industria cinematográfica tras más de tres décadas de carrera.

La publicación destaca tanto su capacidad de adaptación como su protagonismo en la reciente película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, que generó interés entre el público y la crítica desde su estreno en septiembre.

El perfil publicado por TIME atribuye la elección de DiCaprio a su disposición para asumir riesgos artísticos y a una influencia sostenida en el cine contemporáneo.

A los 51 años, el actor mantiene una trayectoria marcada por la selección de papeles complejos y la preferencia por proyectos originales, alejados de fórmulas repetitivas. A diferencia de muchos de sus colegas, DiCaprio sigue siendo referente en la conversación cultural, capaz de atraer audiencias y provocar debate en torno a sus proyectos recientes.

El reconocimiento de 2025 celebra a un DiCaprio que equilibra audacia artística y compromiso social, manteniendo la atención global con cada nueva elección profesional (REUTERS)

Desde sus comienzos, DiCaprio eligió papeles exigentes y fuera de lo común. Tras debutar con Robert De Niro en This Boy’s Life”, rechazó ofertas lucrativas para apostar por desafíos interpretativos, como “What’s Eating Gilbert Grape”.

Esa tendencia a tomar decisiones poco convencionales definió su evolución artística y le permitió mantenerse relevante. Recibió siete nominaciones al Oscar y cuenta con una estatuilla, consolidando así su prestigio en la industria.

One Battle After Another: éxito, desafíos y colaboraciones

El proyecto, surgido de la voluntad de explorar narrativas originales, ha reunido talentos emergentes y consolidados bajo una única visión creativa (YouTube/Warner Bros)

En One Battle After Another, DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, un revolucionario retirado y padre soltero que enfrenta los desafíos de la paternidad en un contexto incierto.

La película, dirigida por Anderson y coprotagonizada por la debutante Chase Infiniti y Benicio del Toro, superó los USD 200 millones de recaudación mundial hasta noviembre 2025, según TIME.

El propio DiCaprio reconoció que el estudio asumió un riesgo al apostar por una historia original en una época dominada por franquicias y secuelas. “Fue algo arriesgado para el estudio, y lo que creo que apostaron fue por el atractivo de la narrativa de Paul y la originalidad feroz de su proceso”, explicó el actor.

El actor aporta sensibilidad y profundidad a un personaje marcado por las cicatrices del pasado y los dilemas de la paternidad moderna (IMDb/Warner Bros.)

La relación profesional entre DiCaprio y Anderson se forjó a través de la recomendación de un colaborador común. Anderson subraya la influencia positiva de DiCaprio en el ambiente de rodaje.

Infiniti describe al actor como un mentor generoso y accesible, capaz de promover la colaboración y el aprendizaje. Basada en la novela “Vineland” de Thomas Pynchon, la cinta se transformó en un fenómeno de conversación, algo que DiCaprio valora especialmente.

“Me encanta que sea un tema de conversación. En mi entorno, la gente disfruta hablando de ella, y esa es una de las razones por las que haces películas”, afirmó durante su entrevista con TIME.

La dinámica entre ambos artistas se construyó sobre la confianza y la apertura al riesgo, impulsando un proceso de rodaje enriquecido por la colaboración constante (IMDb/Warner Bros.)

Compromiso social y visión sobre el futuro del cine

Más allá de la interpretación, DiCaprio es conocido por su activismo ambiental. En 2021, fundó la organización Re:wild con científicos y comunidades indígenas, enfocada en la protección de ecosistemas y la lucha contra el cambio climático.

Expresó su preocupación por la situación ambiental global y defiende la innovación tecnológica como vía para soluciones sostenibles.

En el funeral de Jane Goodall, subrayó la importancia de la humanidad y la compasión como motores del cambio: “Nuestra humanidad es nuestra mayor herramienta”, según resalta TIME.

La influencia de DiCaprio trasciende la pantalla, utilizando su voz para impulsar iniciativas ambientales y causas de impacto global (REUTERS)

En cuanto a su filosofía profesional, DiCaprio afirma que la discreción y la autenticidad son clave para su longevidad. Prefiere presentarse en público solo cuando tiene algo significativo que aportar, esquivando la sobreexposición mediática. “Creo que mi filosofía es simple: solo sal ahí fuera cuando tienes algo que decir o mostrar. De lo contrario, desaparece tanto como puedas”, planteó en la misma entrevista.

Refiriéndose al futuro del cine y la incidencia de la inteligencia artificial, DiCaprio reconoce el potencial tecnológico, pero sostiene que el arte auténtico debe surgir de la experiencia humana.

Observa que, si bien las innovaciones pueden sorprender temporalmente, solo las obras con raíz humana perduran en la memoria colectiva.

DiCaprio observa la irrupción de la inteligencia artificial como una herramienta útil, pero sostiene que la esencia del cine depende de la autenticidad y la experiencia humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante toda la conversación con TIME, DiCaprio muestra un tono cercano y reflexivo, alternando anécdotas de sus comienzos en Hollywood con consideraciones sobre el arte y la sociedad.

Su sentido del humor y humildad contrastan con la imagen tradicional de la estrella de cine, y su compromiso con causas sociales y ambientales refuerza su perfil como figura influyente más allá de la pantalla.

En esencia, la motivación de DiCaprio persiste desde sus primeros pasos: una vocación genuina por el arte interpretativo que guió cada una de sus decisiones y que, según TIME, sigue impulsando su carrera extraordinaria.

