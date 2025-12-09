La razón por la que Leonardo DiCaprio ya no muestra su rostro en público

DiCaprio, quien fue nombrado “Entertainer of the Year” por la revista TIME, manifestó que gestionar la fama fue un reto constante desde sus primeros años en la industria.

Leonardo DiCaprio explicó el motivo por el cual suele cubrirse el rostro en espacios públicos, una práctica que generó curiosidad entre sus seguidores y la prensa internacional.

El reconocido actor, cuya fama se consolidó tras su papel en Titanic, indicó en una entrevista concedida a Daily Mail que este hábito responde a la necesidad de proteger su privacidad y establecer un equilibrio entre su vida personal y la constante exposición mediática.

Un desafío permanente con la fama

DiCaprio, quien fue nombrado “Entertainer of the Year” por la revista TIME, manifestó que gestionar la fama fue un reto constante desde sus primeros años en la industria. “Ha sido un equilibrio que intenté manejar durante toda mi vida adulta, y aún no soy un experto”, señaló el actor en declaraciones recogidas por Daily Mail.

Su estrategia consiste en mostrarse en público únicamente cuando tiene algo relevante que comunicar. El resto del tiempo, procura pasar inadvertido. “¿Cómo puedo tener una carrera larga? Porque amo lo que hago, y siento que la mejor manera de lograrlo es no estar siempre en la cara de la gente”, afirmó.

En su día a día, DiCaprio recurre a gorras y mascarillas para proteger su identidad, una práctica que se acentuó tras la pandemia de COVID-19. Daily Mail informó que el actor incorporó la mascarilla durante la emergencia sanitaria y la mantuvo como parte habitual de su vestimenta desde entonces.

Incluso en eventos de alto perfil, como la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez, fue fotografiado saliendo de su hotel con una gorra que cubría gran parte del rostro, lo que evidencia su determinación por mantener la discreción fuera de los compromisos laborales.

En uno de los eventos sociales más destacados del año, DiCaprio logró mantener un perfil bajo pese al despliegue mediático que rodeó la celebración de Bezos y Sanchez en Venecia (EFE)

Titanic y el antes y después en la vida de DiCaprio

El fenómeno Titanic representó un punto de inflexión en la relación de DiCaprio con la fama. El actor recordó que desconocía el impacto que tendría la película en su vida. “Antes de Titanic, no tenía idea de lo que significaba todo eso. Fue impactante”, relató en una entrevista previa citada por Daily Mail.

Después de aquel éxito, reconoció que su vida giró en torno a asuntos ajenos a la actuación. Tanto él como Kate Winslet asumieron el proyecto como un experimento. “Nunca predijimos que sería lo que fue”, admitió. Posteriormente, optó por tomarse un tiempo para reevaluar y orientar su carrera.

Titanic, bajo la dirección de James Cameron, se convirtió en un fenómeno cultural y de taquilla. El filme recaudó cerca de USD 2.000 millones en su estreno inicial y superó esa cifra tras varias reposiciones. Alcanzó 14 nominaciones a los premios Oscar y ganó 11 estatuillas, incluida la de Mejor Película.

También mantuvo durante años el récord de taquilla, superado después por Avatar, del mismo director. Actualmente, la película conserva una puntuación del 88% en Rotten Tomatoes, según datos recopilados por Daily Mail.

La monumental repercusión global de Titanic marcó no solo cifras históricas de taquilla, sino también un cambio radical en el curso profesional y personal de su protagonista (Paramount Pictures/IMDb)

Privacidad, estrategia y balance de vida

A pesar de su preferencia por el anonimato fuera del trabajo, DiCaprio no duda en mostrar su rostro en actos públicos relacionados con su profesión. Así ocurrió en la conferencia de prensa celebrada en Ciudad de México para presentar la película One Battle After Another, donde se mostró sin ocultarse ante los medios.

Sin embargo, en desplazamientos privados, como su llegada al aeropuerto de Venecia antes de la boda de Jeff Bezos, optó nuevamente por cubrirse con una capucha y una gorra.

La experiencia de DiCaprio con la fama y su decisión de reservar aspectos de su vida personal reflejan una consigna clara: aparece en público únicamente cuando considera que tiene algo relevante que compartir, y el resto del tiempo prefiere mantenerse alejado del foco mediático.