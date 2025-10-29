Guillermo del Toro vuelve a arremeter en contra de la IA: “preferiría morir” antes de usarla

Todas sus producciones se han caracterizado sacar el potencial creativo del humano para recrear temas fantásticos. (Foto: REUTERS/Toby Melville)

El rechazo frontal del director mexicano Guillermo del Toro a la inteligencia artificial (IA) en el cine ha vuelto a quedar en evidencia, luego de que el director mexicano declarara que “preferiría morir” antes de recurrir a la IA en sus producciones.

Esta postura, expresada en una entrevista con NPR, se suma a un debate cada vez más encendido en la industria del entretenimiento, donde la irrupción de la inteligencia artificial ha generado entusiasmo y preocupación.

Cuál es la visión de Guillermo del Toro sobre el avance de la inteligencia artificial

El avance de esta tecnología en la creación de contenidos audiovisuales es innegable. Comerciales, videos para redes sociales y variedad de productos se desarrollan hoy con herramientas generativas.

Del Toro advierte sobre el riesgo de deshumanización artística ante el avance de la inteligencia artificial en el cine. (Fotos: EFE)

Sin embargo, figuras como Guillermo del Toro se mantienen firmes en su negativa a incorporar esta tecnología en su trabajo. Consultado por el medio sobre su posición, el cineasta fue tajante: “IA, particularmente la IA generativa, no estoy interesado, y nunca estaré interesado”, afirmó.

Añadió que, a sus 61 años, espera conservar ese desinterés hasta el final de su vida. Relató que, ante la pregunta directa de un colega sobre su postura, su respuesta fue breve: “Preferiría morir”.

Qué críticas ha lanzado Guillermo del Toro a la IA en pasadas ocasiones

La desconfianza del director de Hollywood hacia las nuevas tecnologías en el cine no es reciente. Durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Venecia, el director de “El laberinto del fauno” fue interrogado sobre el uso de efectos digitales.

La próxima película de Guillermo del Toro, 'Frankenstein', apuesta por efectos prácticos y minimiza el uso de tecnología digital. (Foto: REUTERS/Daniel Cole)

Explicó que en sus películas los efectos digitales solo se emplean cuando los límites de la física impiden una solución sencilla. En esa misma ocasión, durante la presentación de su versión de Frankenstein, el realizador enfatizó la urgencia del arte y lanzó una crítica directa: “El arte no sólo es necesario, es urgente. Y que se vaya a la mierda la IA”, exclamó.

En ese contexto, del Toro advirtió sobre el riesgo de deshumanización en la creación artística: “Vivimos tiempos peligrosos, tiempos en los que nos avergonzamos de nuestras emociones, en los que se nos dice que el arte no es importante y que podemos hacer arte con una p*ta app...”, denunció.

Por qué crece el debate sobre el uso de inteligencia artificial en Hollywood

La huelga del Writers Guild of America en 2023 evidenció la resistencia de los guionistas a la automatización y la defensa del trabajo humano. (Foto: REUTERS/Mike Blake/Archivo)

El debate sobre la inteligencia artificial en la industria creativa se ha intensificado en los últimos años. Mientras algunos profesionales consideran que la IA puede abrir nuevas vías de exploración artística, otros alertan sobre el riesgo de que se desplace el valor del trabajo humano.

Esta tensión se manifestó de manera clara durante la huelga de 2023 del Writers Guild of America, donde la resistencia a la automatización fue uno de los ejes centrales.

El gremio sostuvo que la IA no puede reemplazar la voz humana ni la experiencia de un escritor profesional, aunque la industria sigue atenta al potencial de la tecnología para acelerar procesos, reducir costos y ampliar las posibilidades narrativas.

Qué impacto ha tenido en la controversia la aparición de actores sintéticos

El surgimiento de Tilly Norwood, la primera actriz sintética, genera polémica y rechazo en sindicatos de actores. (Foto: Particle6/Handout via REUTERS)

La controversia alcanzó un nuevo nivel en 2025 con la aparición de Tilly Norwood, una actriz digital desarrollada mediante inteligencia artificial y presentada como “la primera actriz sintética de Hollywood”.

Su llegada provocó la indignación de intérpretes y sindicatos como SAG-AFTRA, que consideraron este caso un ataque directo al empleo humano. Tilly Norwood no solo participaba en anuncios y videos promocionales, contaba con biografía, entrevistas ficticias generadas por inteligencia artificial y presencia en redes sociales.

Asimismo, el uso de la inteligencia artificial en el doblaje ha generado otro foco de debate. Actores de voz en Estados Unidos y Europa han denunciado que plataformas streaming emplean IA para clonar voces y sincronizar diálogos sin el consentimiento de los intérpretes.