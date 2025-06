La tajante respuesta de Justin Bieber a fans que piden ayuda tras sus mensajes preocupantes

El cantante canadiense responde con firmeza a las preocupaciones públicas mientras sus seguidores expresan inquietud por sus mensajes crípticos en redes sociales (Europa Press)

Justin Bieber respondió de manera directa a las crecientes preocupaciones sobre su estado de bienestar tras una serie de mensajes crípticos en redes sociales que han alarmado a sus seguidores.

La polémica comenzó el 21 de mayo cuando una cuenta de memes compartió la captura de un mensaje de texto de alguien identificado como “Abuelo”, quien escribió: “Estoy preocupado por Justin Bieber“.

Un día después, el mismo remitente añadió: “Hay mucho sufrimiento en la vida de Justin“. La publicación incluía el mensaje “Todos lo estamos” y el pie de foto decía “El abuelo lo pensó durante 24 horas”.

El cantante canadiense no pareció encontrar gracia en el asunto y comentó el lunes: “Preocúpate por ti mismo, abuelo”.

La respuesta de Justin Bieber dividió a sus seguidores. Algunos lo respaldaron con comentarios como “Si tú no estás preocupado, yo tampoco estoy preocupado Sr. Bieber” y “DÍSELO REY”. Sin embargo, muchas de las respuestas reflejaron las crecientes inquietudes por el artista.

Justin Bieber genera controversia al rechazar las preocupaciones sobre su bienestar tras publicar una serie de reflexiones enigmáticas que alarman a sus fans (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

“Todos lo estamos abuelo, todos lo estamos”, escribió un seguidor, mientras otro añadió: “Juro que yo también me siento así, cuiden a Justin“.

Las preocupaciones sobre el cantante se han intensificado en los últimos meses, con Bieber emitiendo frecuentemente mensajes crípticos en redes sociales como respuesta.

El sábado, publicó en Instagram una serie de selfies frente al espejo haciendo muecas. “Podrías señalar mis defectos”, escribió como pie de foto, “O podrías reconocer los tuyos, pequeña perr*”.

Los comentarios de los seguidores reflejaron preocupación inmediata. “Cariño. Por favor busca ayuda”, respondió un seguidor, mientras otro escribió: “Es muy difícil y triste de ver. ¿Por qué las personas que lo rodean no lo ayudan cuando claramente está luchando? No está bien para nada y está sufriendo”.

El domingo, Bieber, de 31 años, compartió dos selfies borrosas en blanco y negro acompañadas de otra reflexión.

Los mensajes del artista en Instagram han desatado una ola de inquietud entre seguidores que le piden buscar ayuda profesional ante su evidente malestar (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Estoy cansado de las relaciones transaccionales”, escribió. “Si tengo que hacer algo para ser amado, eso no es amor”.

El músico fue visto comportándose de manera extraña en el evento pop-up de Rhode de su esposa Hailey en febrero, lo que desató la primera ráfaga de preocupación.

Aunque su representante negó los rumores sobre supuesto uso de drogas y los calificó como “negativos, difamatorios y dañinos”, Justin Bieber ha continuado publicando fotos de su consumo de marihuana en redes sociales.

Miembros del círculo íntimo del cantante han confesado estar preocupados por él. “Verlo desintegrarse así... es ver la encarnación de alguien que no está viviendo su propósito”, declaró un ex colega a The Hollywood Reporter en abril.

“Está perdido”, añadieron. “No hay nadie protegiéndolo porque no hay nadie dispuesto a decirle que no. Si dices que no, te echan”.

Las publicaciones crípticas del músico canadiense en redes sociales han generado un debate sobre su salud mental y las relaciones en su entorno cercano (REUTERS/Mario Anzuoni)

Justin Bieber publicó un enigmático mensaje sobre el amor

Bieber también ha abordado conceptos como la lealtad en las relaciones, considerándola un elemento negativo. “La lealtad es un deber, es una obligación. Eso no es libre albedrío. El amor no es un deber. El amor es un deleite”, escribió el 3 de junio.

Y añadió: “Por favor, dejen de usar la lealtad para mantener a las personas cerca por miedo... eso nos está haciendo daño. Los miembros de la mafia usan la lealtad para mantener a la gente en sus pandillas. No perpetuemos este lenguaje manipulador. Amor sobre lealtad por siempre”.

En medio de estos mensajes, publicó una imagen de una videollamada con su esposa Hailey, con el texto: “Ese es un hombre que AMA a su esposa”. No obstante, las especulaciones sobre una posible crisis en la pareja persisten.

La situación tensa más reciente se produjo por la actividad de Justin Bieber en redes sociales. El 21 de mayo, celebró que Hailey fuese elegida como portada de la revista Vogue, pero opacó el mensaje al admitir que anteriormente había minimizado a su esposa al decirle que “nunca sería portada de Vogue”.

Hailey Bieber permanece en silencio ante los mensajes enigmáticos de su esposo mientras crecen las especulaciones sobre una posible crisis matrimonial entre la pareja (Backgrid/The Grosby Group)

“Bebé, ya lo sabes, pero perdóname por decir eso, claramente estaba equivocado”, escribió. Hasta la fecha, Hailey Bieber no ha comentado públicamente sobre los mensajes de su esposo.