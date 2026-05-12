Premios Grammy 2027: esta será la fecha de trasmisión tras dejar CBS por Disney

Los Premios Grammy llegarán a ABC, Hulu y Disney+ en 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ceremonia de los Premios Grammy se celebrará el 7 de febrero de 2027, con una edición que marcará el inicio de una nueva etapa en la transmisión televisiva y digital del evento en Estados Unidos.

A partir de esta edición, la gala dejará de emitirse por CBS tras más de cinco décadas y pasará a estar disponible en ABC, además de las plataformas Hulu y Disney+.

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El evento tendrá lugar en la arena Crypto.com Arena, ubicada en el centro de Los Ángeles, ciudad que ha sido sede habitual de la ceremonia en los últimos años.

Las nominaciones para la 69ª edición de los premios se anunciarán el 16 de noviembre de 2026, mientras que el periodo de elegibilidad se extenderá del 31 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2026.

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Los nominados a los Premios Grammy 2027 serán anunciados el 26 de noviembre de 2026. (EFE)

El proceso de votación de los premios se desarrollará en distintas fases. La primera ronda de votación se realizará entre el 12 y el 22 de octubre de 2026.

Posteriormente, la votación final tendrá lugar entre el 10 de diciembre de 2026 y el 7 de enero de 2027, periodo tras el cual se definirán los ganadores de las distintas categorías.

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La producción del evento aún no ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, se prevé la continuidad de Ben Winston, quien ha estado a cargo de la gala desde 2021. Winston ha liderado la dirección creativa de las últimas ediciones, incluyendo el formato televisivo y la organización de la transmisión en vivo.

El anuncio del cambio de plataforma ha sido acompañado por declaraciones de representantes de la industria del entretenimiento. Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, señaló que la ceremonia mantiene su enfoque en la música y su impacto global.

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Pese al cambio de televisora, los Premios Grammy mantendrán su escencia. (AP/Julio Cortez)

“Los Premios Grammy se tratan de celebrar la música que mueve al mundo, y este momento se basa precisamente en eso. Este es un momento emocionante para nuestra organización: un nuevo hogar y un nuevo y audaz capítulo para los Premios Grammy. Apenas estamos comenzando y lo mejor está por venir”, dijo.

Desde el lado de la industria televisiva, la compañía Disney ha destacado la relevancia del acuerdo dentro de su estrategia de programación para 2027.

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Rita Ferro, presidenta de publicidad global de The Walt Disney Company, explicó en el pódcast Daily Variety que la compañía concentrará en pocas semanas varios eventos de gran audiencia.

Ferro mencionó que la programación incluirá la final del campeonato universitario de fútbol americano, la transmisión del Super Bowl a través de ABC y ESPN, así como la ceremonia de los Academy Awards.

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Los Premios Grammy se suman a la estrategia de Disney para ampliar su audiencia. REUTERS/Mike Blake

En ese contexto, la llegada de los Premios Grammy a ABC y sus plataformas de streaming forma parte de una estrategia de consolidación de eventos en directo dentro del catálogo de la compañía.

Según la ejecutiva, la concentración de estos eventos en una misma empresa representa un elemento relevante en términos de audiencia y distribución. Estas transmisiones se ubican en un calendario cercano entre sí, lo que permite una programación continua de eventos en vivo de alto seguimiento.

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