Justin Bieber publicó un enigmático mensaje sobre el amor: “Estoy cansado de las relaciones por interés”

La actitud de Bieber en los últimos meses preocupa a sus seguidores (Backgrid/The Grosby Group)

Justin Bieber continúa utilizando su cuenta de Instagram como un buzón para desahogar sus emociones con más posts enigmáticos. En los últimos días, el canadiense ha lanzado una cadena de publicaciones que generan inquietud por sus reflexiones.

Este domingo, el cantante compartió dos selfies en blanco y negro que acompañó con una fuerte llamada de atención sobre el amor.

“Estoy cansado de las relaciones por interés. Si tengo que hacer algo para ser amado, eso no es amor”, escribió.

La frase, aparentemente dirigida a su entorno cercano, no especifica si se refiere a amistades, vínculos profesionales o a su vida conyugal con Hailey Bieber; pero generó una ola de preocupación entre quienes siguen las extrañas actualizaciones del artista.

Justin Bieber rechazó las "relaciones transaccionales" en un nuevo mensaje de Instagram (Captura: Instagram/justinbieber)

“Es obvio que el tipo está pidiendo ayuda”, escribió un usuario en los comentarios, mientras que otro le preguntó: “¿Estás durmiendo bien? Parece que estás publicando a todas horas del día”, citó Page Six.

Los mensajes no se limitaron a esa declaración. Bieber ha utilizado sus historias de Instagram para compartir una serie de pensamientos sobre la presión social, la religión y su salud mental, todo en un tono introspectivo y, a veces, críptico.

El sábado 7 de junio, publicó varias selfies acompañadas por frases como: “Así me siento después de que la gente me dice que hay más trabajo por hacer después de que ya he dado todo lo que tengo para dar”.

“Escuché a esos tontos que me dijeron que trabajara más duro. Nunca terminas de ganarte tu lugar en esta vida, porque lo intenté y el camino no tiene punto final. Tienes todo lo que necesitas ahora mismo”, añadió en otro mensaje.

Bieber criticó la presión de “ganarse un lugar” en la vida (Captura: Instagram/justinbieber)

En una publicación siguiente también advirtió sobre el exceso de presión por el éxito laboral: “Queremos hacer de nuestra vida una cuestión de trabajo con tanta fuerza. Pero esta vida trata de Dios amándonos para que podamos amarnos entre nosotros. Dejen de hacer que su vida se trate de trabajo [negando con la cabeza]. Dios siempre te inspirará a querer trabajar más duro”.

Los mensajes de reflexion del intérprete de Sorry incluyeron alusiones al uso de drogas.

En una de sus stories, compartió una captura de pantalla con una respuesta de inteligencia artificial a una pregunta que Bieber hizo sobre el uso de ketamina para controlar emociones.

La IA señalaba que “existe evidencia clara de que la ketamina ha sido utilizada de forma indebida en ciertos escenarios de aplicación de la ley”.

Justin Bieber presentó varias publicaciones sobre su estado de salud mental (Captura: Instagram/Justin Bieber)

Por otro lado, la semana anterior, el artista también abordó qué piensa del concepto de lealtad y su presencia en las relaciones. Para él, no es un elemento positivo.

“La lealtad es un deber, es una obligación. Eso no es libre albedrío. El amor no es un deber. El amor es un deleite. Por favor, dejen de usar la lealtad para mantener a las personas cerca por miedo… eso nos está haciendo daño”, escribió el 3 de junio.

“Los miembros de la mafia usan la lealtad para mantener a la gente en sus pandillas. No perpetuemos este lenguaje manipulador. Amor sobre lealtad por siempre”.

En medio de estos mensajes, publicó una imagen de una videollamada con su esposa Hailey, con el texto “Ese es un hombre que AMA a su esposa”. No obstante, las especulaciones sobre una posible crisis en la pareja no se han detenido.

Hailey Bieber no ha comentado públicamente sobre los mensajes de su esposo.

La forma en que Bieber felicitó a su esposa por la portada de Vogue le generó varias críticas en redes sociales (Backgrid/The Grosby Group)

La situación tensa más reciente de la pareja se produjo precisamente por la actividad de Justin en redes sociales. El 21 de mayo, el cantante hizo una publicación para celebrar que Hailey fuese elegida como portada de la revista Vogue.

El canadiense opacó el mensaje de festejo al admitir que, tiempo atrás, había minimizado a su esposa en una pelea al decirle que “nunca sería portada de Vogue”.

“Baby, ya lo sabes, pero perdóname por decir eso, claramente estaba equivocado”, escribió.