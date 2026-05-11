Revelaron amenazas y pactos de silencio: los Cascio acusaron a Michael Jackson de años de abuso

En un nuevo documental, los hermanos Cascio comparten impactantes detalles sobre el trato que tuvieron con Michael Jackson. Uno de ellos asegura que el músico bebió su orina para demostrar su "lealtad".

Durante décadas, Michael Jackson mantuvo una relación secreta con la familia Cascio, a quienes, durante 25 años, colmó de regalos, viajes y atenciones exclusivas. Hoy, los hermanos Cascio —ya adultos— han decidido pronunciarse y denunciar públicamente al cantante por abuso sexual infantil, asegurando que vivieron años de manipulación y sufrimiento ocultos tras la imagen del ‘Rey del Pop’.

En un nuevo documental titulado Michael Jackson’s “secret” second family break their silence presentado por 6O Minutes Australia, los hermanos Cascio acusan a Michael Jackson de haber abusado sexualmente de cada uno de ellos desde su infancia, aprovechando la confianza familiar y su acceso privilegiado a lujos, giras y una convivencia marcada por la admiración. Afirman que durante años los aisló, los obligó a guardar silencio mediante promesas y amenazas, y ejerció un control absoluto mientras el mundo lo idolatraba.

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Así era la relación entre Michael Jackson y los Cascio

La historia entre la familia Cascio y Jackson comenzó en 1986, cuando el artista visitó por primera vez su casa en Nueva Jersey a partir de conocer al padre de los chicos. Este trabajaba en un hotel donde se hospedaban grandes celebridades.

Desde entonces, las reuniones, que solían ocurrir de madrugada, se volvieron rutinarias. Jackson no solo los sorprendía con la presencia de su chimpancé Bubbles, sino que los integró en su círculo más íntimo: viajes en jets privados, acceso a giras internacionales, fiestas y una convivencia cotidiana que lo llevó a considerarlos su “segunda familia secreta”.

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Los hermanos Cascio revelaron inquietantes detalles de la relación que tuvieron con Michael Jackson durante su infancia (Créditos: 60 Minutes Australia)

La cercanía era tal que los padres Cascio llegaron a confiar plenamente en Jackson, permitiendo que sus hijos pasaran largas estancias bajo su cuidado, convencidos de que el vínculo era genuino y seguro. Los niños participaban en jornadas de diversión: visitas a parques, tiendas de juguetes y eventos exclusivos que reforzaban la idea de formar parte de la vida privada de una superestrella.

Esta relación, cimentada en el favoritismo y los privilegios, creó un entorno propicio para el aislamiento de los hermanos y el inicio de la etapa más oscura de su convivencia.

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Los testimonios de abuso sexual infantil

Cuatro de los hermanos Cascio —Eddie, Dominic, Marie y Aldo— relatan haber sido víctimas de abuso sexual por parte de Michael Jackson, precedido siempre por un proceso de manipulación psicológica.

Eddie cuenta que el abuso comenzó durante la gira Dangerous, cuando tenía 11 años: Jackson usaba frases afectuosas, creaba códigos secretos y lo mantenía constantemente a su lado, compartiendo cama, baños y exigiendo silencio a cambio de mantener los lujos y la “relación especial”.

cuenta que el abuso comenzó durante la gira Dangerous, cuando tenía 11 años: Jackson usaba frases afectuosas, creaba códigos secretos y lo mantenía constantemente a su lado, compartiendo cama, baños y exigiendo silencio a cambio de mantener los lujos y la “relación especial”. Dominic recuerda que el abuso empezó cuando tenía ocho años, disfrazado de juegos. Detalla que el cantante introdujo alcohol y medicamentos como Vicodin y Xanax en sus rutinas, reforzando su lealtad y dependencia como parte del selecto ‘Apple Head Club’. Dominic, además, compartió una de las declaraciones más explícitas y escandalosas dentro del documental: “É l me masturbaba, y luego pasábamos a más cosas, como besos, sexo oral, y él me decía que eso era un vínculo especial que teníamos y me decía cosas como: ‘Solo hago esto contigo’, o ‘Te quiero muchísimo’. Y hacía muchas cosas para demostrármelo. Ya sabes, algunas de las cosas que hacía eran... bebía mi orina y me decía: ‘Esto es lo mucho que te quiero’“.

recuerda que el abuso empezó cuando tenía ocho años, disfrazado de juegos. Detalla que el cantante introdujo alcohol y medicamentos como Vicodin y Xanax en sus rutinas, reforzando su lealtad y dependencia como parte del selecto ‘Apple Head Club’. Dominic, además, compartió una de las declaraciones más explícitas y escandalosas dentro del documental: Marie , la única mujer entre los hermanos, sostiene que Jackson la convencía de que la desnudez y el contacto sexual eran signos de amor y confianza. Desde los 12 años, le obligó a desnudarse y guardar secreto sobre encuentros que se prolongaron por cuatro años.

, la única mujer entre los hermanos, sostiene que Jackson la convencía de que la desnudez y el contacto sexual eran signos de amor y confianza. Desde los 12 años, le obligó a desnudarse y guardar secreto sobre encuentros que se prolongaron por cuatro años. Aldo, el menor, asegura que Jackson comenzó a abusar de él a los siete años y que el abuso se mantuvo hasta su adolescencia, siempre dentro del discurso de cariño y lealtad promovido por el cantante.

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Para cada hermano, el aislamiento fue absoluto: ninguno supo de los abusos a los demás hasta llegar a la adultez. Jackson reforzaba este silencio con amenazas, simulacros de interrogatorio y técnicas de manipulación para asegurarse de que negaran cualquier acusación.

Secuelas e impacto en la salud mental de las víctimas

Las consecuencias del abuso han dejado huellas profundas en la vida de los Cascio. El peso del secreto y la manipulación les impidió reconocerse como víctimas durante muchos años, marcando su salud mental con ansiedad, depresión y dificultades para establecer relaciones de confianza en la adultez.

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Entre las situaciones traumáticas de la infancia, los hermanos destacan que fueron testigos del consumo excesivo de drogas y alcohol por parte de Jackson, enfrentando episodios como sobredosis o situaciones en las que debían encubrir lesiones del artista. Aldo afirma que el miedo era permanente, pues Jackson entrenaba a los niños para mentir y ocultar la verdad, alimentando una sensación de amenaza constante.

Ahora como adultos, los hermanos Cascio definen a Michael Jackson como "un monstruo" (Créditos: 60 Minutes Australia)

La revelación del abuso al interior de la familia solo ocurrió años después de la muerte de Jackson, detonada por el documental Leaving Neverland en 2019, el cual llevó a los hermanos a compartir sus experiencias y descubrir que, aunque vivieron realidades similares, cada uno soportó el abuso en soledad.

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Otras denuncias y reacciones ante el caso

Michael Jackson enfrentó otras acusaciones de abuso sexual infantil a lo largo de su carrera. En 1993, el niño Jordy Chandler lo denunció públicamente y, para evitar un juicio, el cantante acordó un pago de USD 25 millones, aunque siempre rechazó los señalamientos. Posteriormente, en 2003, fue arrestado tras nuevas denuncias y en el juicio de 2005 resultó absuelto de todos los cargos; no fue declarado culpable en instancias judiciales.

Los hermanos Cascio señalan que durante esos procesos Jackson les daba instrucciones específicas para encubrirlo, simular escenarios de defensa y guardar silencio, reforzando la idea de manipulación sobre víctimas y entorno. Tras la difusión del documental sobre otros casos, la familia Cascio recibió ofrecimientos económicos por parte del patrimonio del cantante: acuerdos por USD 690 mil anuales durante cinco años a cambio de confidencialidad.

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Michael Jackson ha logrado un repunte en su popularidad gracias a su nueva película biográfica (Lionsgate)

Sin embargo, la reaparición mediática de Michael Jackson, impulsada por una película biográfica y el renovado culto a su figura, ha provocado inconformidad entre los Cascio, quienes sostienen que el reconocimiento público ignora el sufrimiento infligido. La defensa del artista rechaza las acusaciones y ha emprendido acciones legales contra la familia para intentar mantener los acuerdos de secreto y detener nuevas denuncias.

Hoy, los hermanos Cascio afirman que alzar la voz es su única vía para exigir reconocimiento y reparación por los años de control, abuso y pérdida de la infancia, vividos bajo la sombra de un ídolo admirado en todo el mundo.

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