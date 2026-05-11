Así fue la escena más discutida de Sydney Sweeney en “Euphoria”: ¿la serie cruzó la línea?

La emisión del quinto episodio de "Euphoria" generó controversia tras mostrar escenas sexuales explícitas protagonizadas por Sydney Sweeney como Cassie Howard, creadora de OnlyFans (REUTERS/HBO)

El quinto episodio de la tercera temporada de Euphoria fue recibido con reacciones de rechazo en redes sociales tras la emisión de escenas de contenido sexual protagonizadas por Sydney Sweeney en su papel de Cassie Howard, una creadora de contenido en OnlyFans que intenta saldar las deudas de su marido con un prestamista.

El capítulo, titulado “This Little Piggy” y emitido por HBO, mostró a Cassie grabando material para su cuenta en la plataforma de suscripción: se filmó chupándose el dedo del pie, posó en topless frente a un cliente y realizó contenido de ASMR en ropa interior, susurrando al micrófono frases como “Hola, soy tu chica de ensueño favorita”.

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En otra secuencia, frotó el micrófono contra su escote antes de acercarlo a sus genitales.

Su representante en la ficción, Maddy Perez (Alexa Demie), coordinó parte de las grabaciones y acompañó a Cassie en la gestión de su creciente base de seguidores, que alcanzó las 50.000 suscripciones. También envió por correo la ropa interior usada de Cassie a un cliente.

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El episodio titulado “This Little Piggy” mostró a Cassie realizando contenido para OnlyFans, incluyendo topless, ASMR y escenas consideradas perturbadoras por la audiencia (HBO)

La reacción del público en redes sociales fue de rechazo generalizado. Según recogió el Daily Mail, varios usuarios calificaron el episodio de “perturbador” y afirmaron que la serie “ha ido demasiado lejos”.

“¿Por qué estoy viendo a Cassie chuparse los dedos de los pies?”, escribió uno. Otro comentó: “Esta temporada de Euphoria se está convirtiendo en un ritual de humillación para Sydney Sweeney“.

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El episodio también avanzó otras tramas paralelas. Rue (Zendaya), que trabaja como informante de la DEA, fue llevada a un paraje remoto por Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje), el dueño de un club de striptease, quien la obligó a cavar un hoyo y la enterró hasta el cuello antes de que la pantalla se fundiera en negro.

Jules (Hunter Schafer), por su parte, vive como sugar baby de un cirujano plástico que costea su apartamento, aunque su relación con Rue complica la situación.

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Maddy Perez, interpretada por Alexa Demie, gestionó las grabaciones y el incremento de suscriptores en la cuenta de Cassie, quien alcanzó 50.000 seguidores en la plataforma (HBO)

En cuanto al arco de Cassie, el influencer Brandon Fontaine la invitó a mudarse a su mansión de creadores de contenido. Su marido, Nate (Jacob Elordi), no solo no se opuso, sino que le sugirió grabar un video con él.

Cassie intentó despedir a Maddy, pero dio marcha atrás al enterarse de que esta le había conseguido una audición para la telenovela de horario estelar L.A. Nights. Maddy, que había mentido sobre la audición, terminó por presionar a Lexi (Maude Apatow) para que incluyera el nombre de su hermana en la lista del departamento de casting.

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Cassie interpretó un monólogo de Antonio y Cleopatra de Shakespeare y obtuvo el papel. Los 30.000 dólares que Cassie envió a Nate no fueron suficientes para cubrir un pago vencido con el prestamista, quien le amputó un dedo del pie y le cortó el anular.

El final de la temporada está programado para el 31 de mayo.

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Las redes sociales reaccionaron con rechazo al capítulo, calificándolo de perturbador y acusando a la serie de haber ido "demasiado lejos" con su contenido (HBO)

“Euphoria” está enfadando a las estrellas de OnlyFans

La representación de Cassie como creadora de OnlyFans en la tercera temporada de Euphoria no solo irritó a la audiencia general: también provocó el rechazo de trabajadoras reales de la plataforma, que denunciaron ante Variety que el retrato es inexacto, estereotipado y, en algunos puntos, directamente ilegal según las normas del servicio.

Sydney Leathers, creadora en OnlyFans desde 2017, señaló al medio que “hay mucho que es ridículo y caricaturesco” en la trama.

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“Hay tantas cosas que le hacen hacer que ni siquiera están permitidas en OnlyFans, y eso solo ya es exasperante: el contenido de juego de roles de bebé donde aparece vestida con pañal, por ejemplo. Las procesadoras de tarjetas de crédito tienen normas muy estrictas que hay que cumplir, y las reglas son cada vez más restrictivas”, declaró.

La política de uso aceptable de OnlyFans prohíbe expresamente cualquier contenido de simulación de menores, bajo pena de desactivación de la cuenta.

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Maitland Ward, actriz y creadora con ingresos de seis cifras mensuales en la plataforma —conocida por sus papeles en la comedia Boy Meets World y la película ¿Y dónde están las rubias?—, fue más contundente.

Trabajadoras reales de OnlyFans criticaron la representación en "Euphoria", señalando que muchas escenas violan las políticas de la plataforma y perpetúan estereotipos dañinos del trabajo sexual (HBO)

“En el clima que vivimos, que la vistieran de bebé para hacer contenido pornográfico de OnlyFans fue más que preocupante y perpetúa el estereotipo de que las trabajadoras sexuales no tienen brújula moral y harán cualquier cosa por dinero", dijo.

Y añadió: “Siempre existe el estigma falso de que el trabajo sexual es sinónimo de tráfico sexual y abuso. Y simplemente dijeron, hagamos una broma de esto. Eso es muy gracioso. Yo no me río”.

El creador de la serie, Sam Levinson, explicó a The Hollywood Reporter que su intención con las escenas de OnlyFans era encontrar “la otra capa de absurdo” para no quedar atrapado dentro de la fantasía del personaje.

Sobre la iluminación de esas secuencias, detalló que usaron únicamente los aros de luz que emplearía una creadora real: “Cuando estás dentro, es una luz frontal preciosa, pero luego te alejas y solo es un charco de luz rodeado de oscuridad. Es sórdido e impactante”.

Para Ward, esa declaración confirma el problema de fondo. “Eso me dice mucho sobre por qué esta trama de OnlyFans está siendo representada de la manera en que lo está. No se está tomando en serio”, afirmó a Variety. “Me recuerda cuando paseaba en lencería en Boy Meets World. Son los chicos de la sala de guionistas dando rienda suelta a sus fantasías".

Sam Levinson justificó la representación absurda de OnlyFans, argumentando que su objetivo era explorar un nivel más profundo de sátira visual en la ficción (REUTERS/Mario Anzuoni)

Alix Lynx, otra creadora y actriz, reconoció ante Variety que algunos elementos de la trama son realistas —como la estrategia de Cassie de acudir a fiestas de influencers para ganar visibilidad—, pero criticó la idea de que el éxito en la plataforma llega de forma inmediata.

“Se retrata que si solo te vistes y haces locuras, al instante ganarás dinero, o que solo tienes que estar buena y tener pechos grandes y al instante lo logras, y no funciona así. Tienes que crecer y cultivar una base de fans de verdad”, señaló.