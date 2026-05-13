La exesposa de Eminem se declara no culpable por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas

Kim Mathers enfrenta posible pena de cárcel tras incidente de tránsito

Kim Mathers, exesposa de Eminem, se declaró no culpable frente a dos cargos relacionados con un incidente de tránsito ocurrido el 16 de febrero en el condado de Macomb, en el estado de Michigan, Estados Unidos.

De acuerdo con la oficina del fiscal del condado de Macomb, Mathers, de 51 años, fue acusada de conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol o sustancias y de no detenerse tras protagonizar una colisión.

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El caso se originó cuando la acusada conducía una camioneta Range Rover que impactó contra una pickup estacionada.

Las autoridades señalaron que, como consecuencia del impacto, el vehículo estacionado fue desplazado más de 50 pies (aproximadamente 15 metros). Tras el choque, Kim Mathers no habría notificado el incidente ni permaneció en el lugar para dar aviso a las autoridades, según la versión de la fiscalía.

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Kim Mathers supuestamente intentó fugarse de la escena del accidente. ( Metro Detroit PoliceCam)

El fiscal del condado, Peter J. Lucido, se refirió al caso en un comunicado en el que subrayó los riesgos asociados a la conducción bajo efectos de sustancias.

“Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas no es un error de juicio, sino una decisión deliberada que pone en riesgo a todos los usuarios de la vía. Elegir conducir en estado de ebriedad o intoxicación es elegir poner en peligro a los demás, y seguiremos exigiendo plena responsabilidad a quienes tomen esa decisión”, señaló.

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Mathers se declaró “no culpable” ante los cargos, una figura legal en la que el acusado no admite ni niega los hechos, pero acepta la imposición de una condena. La declaración aplica a dos cargos menores: conducción bajo los efectos de sustancias y no detenerse tras una colisión.

El caso se encuentra ahora en fase previa a la sentencia. La audiencia está programada para el mes de junio, momento en el que el tribunal determinará la sanción correspondiente.

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Kim Mathers tendrá su audiencia en junio. (Chesterfield Township Police)

Según la legislación del estado de Michigan, Kim Mathers podría enfrentar una pena máxima de hasta 93 días de cárcel por los delitos imputados.

El incidente ocurrió en una vía del condado de Macomb, donde la camioneta que conducía Mathers colisionó con un vehículo estacionado. Las autoridades indicaron que el hecho no fue reportado de inmediato, lo que forma parte de los cargos presentados en su contra.

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La figura de Kim Mathers ha estado vinculada al ámbito público principalmente por su relación con Eminem, cuyo nombre legal es Marshall Mathers. Ambos se casaron en 1999, se divorciaron en 2001 y contrajeron matrimonio nuevamente en 2006 por un breve periodo de tiempo.

Kim Mathers y Eminem se casaron en dos ocasiones. (Redes sociales)

Durante su relación, la pareja tuvo una hija en común, Hailie Jade Scott. Además, el rapero adoptó a Alaina Marie Scott, sobrina de Mathers, quien también forma parte del núcleo familiar.

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El caso judicial contra Mathers continúa su curso en el sistema del condado de Macomb, a la espera de la resolución de la sentencia programada para junio. Las autoridades no han informado sobre nuevos cargos adicionales ni sobre modificaciones en las condiciones del proceso.