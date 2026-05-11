‘Michael’ se convierte en la segunda película biográfica más taquillera de todos los tiempos

"Michael" alcanza cifras históricas en su tercera semana en cines. (Lionsgate via AP)

Michael ha alcanzado un hito importante en su desempeño en taquilla global tras tres semanas en cartelera. De acuerdo con información publicada por Deadline el lunes 11 de mayo, la película ha recaudado 577 millones de dólares a nivel mundial desde su estreno en salas comerciales.

El total incluye 240.4 millones de dólares en el mercado doméstico y 336.88 millones de dólares en mercados internacionales.

PUBLICIDAD

En su tercer fin de semana de exhibición, la producción sumó aproximadamente 95 millones de dólares, lo que permitió consolidar su posición en el ranking global de biopics de mayor recaudación.

Con estas cifras, la película sobre Michael Jackson se ubicó como la segunda biografía cinematográfica más taquillera de la historia. El resultado superó a Elvis, que había alcanzado 288.7 millones de dólares en total, según datos de Billboard.

PUBLICIDAD

"Michael" acumuló 577 millones de dólares a nivel mundial, superando a la biopic de Elvis Presley. (Créditos: Lionsgate)

Sin embargo, la primera posición del ranking continúa ocupada por Bohemian Rhapsody, producción centrada en la vida de Freddie Mercury y la banda Queen. Esa película alcanzó 216.7 millones de dólares en la taquilla doméstica y 910.8 millones de dólares a nivel global.

Michael también ha registrado un desempeño destacado en distintos mercados internacionales. Según el reporte de Deadline, la producción ha tenido buena recepción en países como Reino Unido, España, Países Bajos, Alemania, Australia, Brasil y Francia.

PUBLICIDAD

En este último país, la película debutó en el primer lugar de taquilla con 7.2 millones de dólares durante el fin de semana más reciente. El estreno en salas se produjo el 24 de abril, más de tres años después del anuncio inicial del proyecto.

La producción está protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, quien interpreta al artista en su etapa adulta. En el reparto también participa Juliano Krue Valdi, encargado de dar vida al cantante durante su infancia.

PUBLICIDAD

El sobrino de Michael Jackson, Jaafar Jackson, interpreta al cantante. (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

El elenco incluye además a Colman Domingo en el papel de Joe Jackson, quien fue representante de The Jackson 5 durante los primeros años de la carrera musical de sus hijos.

La producción también cuenta con la participación de Nia Long como Katherine Jackson, Miles Teller como el abogado John Branca, Laura Harrier como la productora Suzanne de Passe y Mike Myers como el ejecutivo de CBS Records Walter Yetnikoff.

PUBLICIDAD

En su primer fin de semana, la película ya había establecido un récord dentro del género biográfico al obtener 314 millones de dólares a nivel mundial, incluyendo 97 millones de dólares en Estados Unidos y 217 millones de dólares en mercados internacionales.

Esa cifra superó el registro previo de Straight Outta Compton, que había recaudado 60 millones en su estreno.

PUBLICIDAD

El desempeño inicial también situó a Michael como el segundo mayor estreno del año 2026 hasta el momento, por detrás de The Super Mario Galaxy Movie, que había alcanzado 131 millones de dólares en su debut.

"Michael" se colocó como el segundo mayor debut de 2026 en la taquilla global. (Difusión)

La película fue dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan. Su narrativa se centra en la vida de Michael Jackson desde su infancia y su etapa con The Jackson 5 hasta los primeros años de su carrera como solista.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la sinopsis oficial, la producción incluye representaciones de actuaciones y aspectos de su vida fuera del escenario.

El proyecto fue desarrollado con la participación de miembros de la familia del artista, fallecido en 2009 a los 50 años. La historia concluye en 1988 y no aborda los acontecimientos posteriores relacionados con acusaciones públicas que surgieron en años siguientes. Michael continúa en exhibición en salas de cine.

PUBLICIDAD