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Christopher Nolan defiende haber elegido a Travis Scott como parte de ‘La Odisea’

El cineasta explicó que la elección del rapero busca conectar la narrativa clásica con la transmisión oral de la historia

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Christopher Nolan reveló el rol de Travis Scott en 'La Odisea'. (Reuters)
Christopher Nolan reveló el rol de Travis Scott en 'La Odisea'. (Reuters)

Christopher Nolan explicó la razón de la participación Travis Scott en su próxima película La Odisea, una adaptación del poema épico griego atribuido a Homero.

En una entrevista con Time, el director confirmó que el rapero interpretará a un bardo, figura tradicional encargada de recitar versos y narraciones sobre héroes y acontecimientos históricos.

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El director señaló que la elección del artista está vinculada con el enfoque narrativo del proyecto y con la tradición oral del relato original. “Elegí a Travis Scott porque quería hacer referencia a la idea de que esta historia ha sido transmitida como poesía oral, lo cual es análogo al rap”, explicó.

Travis Scott interpretará a un bardo en la película. REUTERS/Danny Moloshok
Travis Scott interpretará a un bardo en la película. REUTERS/Danny Moloshok

La participación de Travis Scott en el proyecto fue adelantada en meses recientes a través de apariciones en materiales promocionales televisivos de la película.

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En esos avances, el personaje interpretado por Scott aparece relatando episodios relacionados con la Guerra de Troya, conflicto central en la narrativa de La Odisea.

La película está basada en el poema épico griego La Odisea, que describe el viaje de regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra. La obra ha sido transmitida históricamente mediante tradición oral antes de su recopilación escrita, un aspecto que ha sido considerado en la adaptación cinematográfica.

Cabe recordar que Scott ya había colaborado previamente con Nolan en la película Tenet (2020), para la cual compuso la canción “The Plan”.

Travis Scott compuso una canción para la película 'Tenet' de Christopher Nolan. (Wireimage. AP)
Travis Scott compuso una canción para la película 'Tenet' de Christopher Nolan. (Wireimage. AP)

El personaje principal de la historia, Odiseo, es interpretado por Matt Damon. En el reparto también figuran actores como Tom Holland, en el papel de Telémaco, y Anne Hathaway, quien interpreta a Penélope, esposa de Odiseo.

El elenco incluye además a Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Elliot Page, Mia Goth y John Leguizamo, entre otros intérpretes.

En el mismo perfil de Time, Christopher Nolan confirmó que la actriz Lupita Nyong’o interpretará dos personajes en la película: Helena de Troya y su hermana Clitemnestra.

Según declaraciones recogidas en la entrevista, el guion mantiene fidelidad a la estructura de la obra original. Damon señaló que la adaptación respeta el texto de Homero en términos narrativos.

Matt Damon afirmó que la película se mantiene fiel a la obra original. (REUTERS/Mark Blinch)
Matt Damon afirmó que la película se mantiene fiel a la obra original. (REUTERS/Mark Blinch)

“El guion era muy específico en lo que estaba haciendo. Es muy fiel a Homero porque no es alguien que se pueda reescribir. Pero temáticamente, lo que exploró fue realmente interesante”, afirmó.

La producción ha generado atención también por su enfoque en la reconstrucción del viaje de Odiseo, que en la obra original se extiende durante diez años tras el final de la Guerra de Troya. La película retrata ese recorrido desde distintas perspectivas dentro del universo narrativo.

El estreno de La Odisea está previsto para el 17 de julio en salas de cine. La película forma parte del calendario de estrenos del director, conocido por producciones de gran escala y narrativas complejas en el cine contemporáneo.

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