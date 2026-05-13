La vez que Brooke Shields criticó duramente al padre de Michael Jackson por su trato al cantante: “Es el diablo”

Brooke Shields describió el impacto de Joe Jackson en la vida de Michael Jackson. (Ron Galella/WireImage, Shutterstock)

Brooke Shields recordó públicamente la compleja relación entre Michael Jackson y su padre, Joe Jackson, durante una entrevista realizada en 2017 en el programa radial Jim and Sam Show.

La actriz, quien mantuvo una amistad cercana con el cantante durante décadas, habló de las conversaciones privadas que sostuvo con él acerca de su infancia y del impacto emocional que, según ella, tuvo la figura paterna en su vida.

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“Nunca me gustó su padre, nunca me gustó. Jamás me oirás decir nada malo de nadie excepto de esa persona. Él no es un ser humano, él es el diablo”, declaró al referirse a Joe Jackson, quien dirigió la carrera musical de sus hijos desde los inicios de The Jackson 5.

Brooke Shields afirmó que Joe Jackson era una mala persona. (REUTERS)

La actriz explicó que, pese a la relación conflictiva que Michael Jackson mantenía con su padre, el cantante no expresaba odio hacia él.

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“Michael no lo odiaba porque él era incapaz de sentir odio en su interior. Creo que él se sentía tan profundamente herido por él que simplemente no podía creerlo. No podía creer lo malo que era para él”, afirmó.

Durante la conversación, Shields también recordó haber hablado directamente con Joe Jackson en una ocasión. “Le dije: ‘¿Sabes qué te voy a decir? Gracias. Te voy a dar las gracias por el hijo que tuviste. Porque tu hijo cambió el mundo y era mi amigo’”, relató.

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Brooke Shields relató que una vez tuvo una conversación con Joe Jackson. (Shutterstock)

Las declaraciones de Brooke Shields retomaron un tema que Michael Jackson abordó en diferentes entrevistas a lo largo de su carrera.

El cantante habló públicamente sobre las exigencias y métodos de disciplina impuestos por su padre durante la etapa en la que comenzó a actuar junto a sus hermanos siendo apenas un niño.

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Joe Jackson fue el responsable de dirigir la carrera del grupo y tuvo una participación central en la vida artística y personal de sus hijos.

La amistad entre Brooke Shields y Michael Jackson comenzó durante la década de 1980 y se mantuvo hasta la muerte del artista en 2009. Ambos compartían experiencias relacionadas con la fama temprana y la exposición pública desde la infancia.

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Brooke Shields y Michael Jackson. (Barry King/WireImage)

Shields inició su carrera siendo una niña y rápidamente se convirtió en una de las figuras juveniles más conocidas de Hollywood.

La actriz comenzó trabajando como modelo y participó desde pequeña en campañas publicitarias y producciones audiovisuales. A los nueve años debutó en el cine y posteriormente protagonizó películas como Pretty Baby y The Blue Lagoon, producciones que generaron controversia por incluir escenas de desnudez cuando la actriz todavía era menor de edad.

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Con el paso de los años, Shields habló sobre la presión que enfrentó durante su infancia dentro de la industria del entretenimiento y sobre la relación de dependencia profesional que mantuvo con su madre, quien administraba su carrera.

Brook Shields también sufrió las presiones por su físico cuando inició en la industria. (Captura de video)

Esa experiencia fue uno de los elementos que fortaleció su vínculo con Michael Jackson, quien también expresó públicamente las dificultades de crecer bajo la atención constante de los medios y las exigencias familiares.

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La cercanía entre ambos artistas generó rumores sobre una posible relación sentimental, versiones que Brooke Shields negó en distintas ocasiones. La actriz sostuvo que su relación con el cantante siempre estuvo basada en una amistad cercana y en el apoyo mutuo.