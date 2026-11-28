Luis Caputo, aseguró en distintas entrevistas que el Gobierno llegará al año electoral con las necesidades de financiamiento cubiertas (Foto: Maximiliano Luna)

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En una semana en que el índice de riesgo país, que se acercó por momentos a 1.100 puntos básicos (pb) y el dólar subió, el equipo económico buscó transmitir previsibilidad al mercado. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró en distintas entrevistas que el Gobierno llegará al año electoral con las necesidades de financiamiento cubiertas y detalló las fuentes previstas para afrontar un vencimiento de USD 4.400 millones en enero.

La necesidad de precisar el esquema creció a medida que se multiplicaban los interrogantes sobre la disponibilidad de dólares. Caputo identificó desembolsos de organismos internacionales, créditos garantizados por entidades regionales, recursos de la venta de AySA y compras de divisas al Banco Central de la República Argentina (BCRA) con pesos obtenidos mediante el superávit fiscal primario.

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El ministro sostuvo que el Gobierno no dependerá de una colocación inmediata en los mercados para atender ese vencimiento.

En una entrevista con el canal de streaming Neura, Caputo detalló que ingresarán cerca de USD 1.200 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales; USD 1.000 millones correspondientes a financiamientos garantizados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata); USD 300 millones de la privatización de AySA. De esa forma, proyecta reunir USD 2.600 millones.

La compra de divisas al Central

El punto más sensible fueron loss USD 1.800 millones restantes. Luis Caputo dijo que esa cifra corresponde a pago de intereses, los cuales siempre se cubren con el superávit fiscal primario del Tesoro para comprar al BCRA los dólares necesarios.

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Según la última información disponible, el Tesoro cuenta con depósitos oficiales en el BCRA por $3,7 billones (Foto: Reuters)

La explicación del ministro confirmó que el Tesoro comprará USD 1.800 millones al Banco Central. Esa operación integra el programa financiero oficial, que contempla un límite de hasta USD 5.000 millones para 2027. Según la última información disponible, el Tesoro cuenta con $3,7 billones en depósitos oficiales en el BCRA para comprarle dólares, a lo que se deben sumarle los pesos que absorbió de más en la última licitación de deuda de la Secretaría de Finanzas.

Impacto en la “bazuca”

La magnitud de la compra prevista para enero abrió preguntas sobre el uso de ese margen. Si el Tesoro recurre a esa vía desde el primer mes del año, el mercado seguirá las operaciones posteriores y su relación con el tope incluido en la planificación financiera.

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La posibilidad de que el Tesoro compre dólares al BCRA instaló una discusión sobre la disponibilidad efectiva de divisas frente a episodios de presión cambiaria. Parte de esos recursos integra la referencia del presidente Javier Milei a una “bazuka” de USD 125.000 millones ante eventuales tensiones sobre el dólar durante el año electoral.

Una fuente que habló en reserva con Infobae dijo: “Está claro que van a tener que comprarle dólares al BCRA para pagos y eso le va a sacar poder de fuego”.

Parte de los recursos para pagar el vencimiento de enero integra la referencia del presidente Javier Milei a una “bazuka” de USD 125.000 millones ante eventuales tensiones sobre el dólar durante el año electoral (Foto: Maximiliano Luna)

La fuente sostuvo que el vínculo entre los USD 1.800 millones de intereses y las compras de dólares al ente monetario no resulta necesariamente lineal. Según explicó, el Tesoro ya compró divisas al BCRA en los últimos meses para atender pagos al FMI, incluidos vencimientos de capital e intereses.

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La advertencia se centró en que el Tesoro no adquiere esas divisas en el mercado cambiario, sino que recurre al stock administrado por el Banco Central.

La ayuda China

La discusión sobre el recurso al BCRA apareció en un escenario de menor disponibilidad de depósitos en dólares del Tesoro en la entidad. La situación ganó relevancia después de que el equipo económico suspendió las colocaciones del Bonar 2029 (AO29), ante la suba de las tasas de interés internacionales.

Luis Caputo dijo que USD 1.800 millones corresponde a pago de intereses, los cuales siempre se cubren con el superávit fiscal primario

Frente a condiciones externas menos favorables, Caputo mencionó el tramo disponible del swap con China como una alternativa para reforzar el esquema. El ministro afirmó que el Gobierno pidió la disponibilidad de hasta USD 5.000 millones del acuerdo de intercambio de monedas. “Ya le pedimos a China USD 5.000 millones del swap que ya están disponibles”, expresó Caputo.

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El ministro vinculó esa herramienta con la posibilidad de que el mercado no refinancie la totalidad de los vencimientos, aunque el Gobierno espera conseguir financiamiento privado en el mercado local.

Para el ministro de Economía, Luis Caputo, "la idea es que no haya con el dólar una volatilidad que preocupe a la gente" (Foto: Reuters)

Algunos analistas plantearon que un eventual uso de dólares del swap con China para pagar vencimientos en moneda extranjera también reduciría el margen del BCRA para intervenir ante presiones sobre el tipo de cambio.

El nivel del tipo de cambio

En una entrevista con A24, Luis Caputo defendió el esquema de flotación tras los movimientos del dólar durante la semana. Dijo que se siente cómodo con un tipo de cambio que se mueva según los flujos, aunque aclaró que el Banco Central compra divisas de forma constante.

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Los flujos de dólares más grandes se venden de manera directa al BCRA, que adquiere esas divisas cuando no detecta movimientos inusuales y el dólar se mantiene estable o baja (Caputo)

El ministro afirmó que existen mayores flujos exportadores y un excedente de dólares. Según explicó, los flujos más grandes se venden de manera directa al BCRA, que adquiere esas divisas cuando no detecta movimientos inusuales y el dólar se mantiene estable o baja.

Caputo contó que, si aparece ruido en la cotización, el Banco Central puede volcar al mercado una parte o la totalidad de los dólares adquiridos. “La idea es que no haya con el dólar una volatilidad que preocupe a la gente”, afirmó.