1,7 millones de argentinos compraron dólares en octubre. (Foto: Reuters)

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Los argentinos realizaron compras de dólares por más de USD 3.000 en octubre, el segundo monto bruto más elevado del año, según el último informe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De acuerdo a los datos del BCRA, cerca de 1,7 millones de personas compraron billetes en el mercado de cambios por un total bruto de 3.020 millones de dólares. Frente a esa demanda, unas 812.000 argentinos vendieron divisas por 472 millones de dólares.

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Al tomar en consideración el neto, que resta las compras y las ventas, el monto asciende a 2.548 millones de dólares. A este movimiento se sumaron egresos netos por USD 784 millones correspondientes a transferencias al exterior sin fines específicos.

El monto bruto de octubre superó en USD 124 millones al de septiembre, cuando las compras habían sido de 2.896 de dólares. La cifra representó el segundo volumen de compras más alto en lo que va del año, tras los USD 3.319 millones anotados en julio, que se mantiene como el pico del período.

Desde la flexibilización del cepo cambiario en abril de 2025, los ciudadanos adquirieron USD 53.206 millones en términos brutos. En tanto, se vendieron USD 7.844 millones, con lo que el número neto fue de 45.362 millones de dólares.

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En el transcurso de 2026, las adquisiciones brutas acumulan USD 26.814 millones y ya superaron a los USD 26.392 millones de 2025. Cabe destacar que las restricciones cambiarias recién se flexibilizaron en abril del año pasado, por lo cual no se produjeron compras relevantes en el primer trimestre de 2025.

El promedio mensual de absorción de dólares por parte de personas físicas es de USD 2.681,4 millones en 2026. En caso de mantenerse ese ritmo, el año cerraría con compras por más de 32.176 millones de dólares.

A propósito de los usos y destinos de los dólares comprados en octubre, el Banco Central estimó que unos USD 1.100 millones fueron utilizados para cubrir gastos de corrientes realizados con tarjetas y otros débitos en cuentas, mientras que otros USD 500 millones quedaron depositados en bancos locales y unos USD 1.100 millones incrementaron la posición de activos externos.

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