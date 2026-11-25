El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Tesoro le va a comprar USD 1.800 millones al Banco Central para cubrir el primer vencimiento del año.

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En medio del ruido que generaró la suba del riesgo país y del dólar, el ministro de Economía, Luis Caputo, despejó este miércoles una de las principales dudas del mercado: cómo hará el Gobierno para afrontar el pago de USD 4.378 millones en enero. Además de los dólares que ingresarán desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), financiamientos con garantías y la venta de AySA, precisó que el Tesoro comprará al Banco Central de la República Argentina (BCRA) USD 1.800 millones con pesos obtenidos a partir del superávit primario.

Caputo explicó el esquema durante una entrevista con Neura. Según su cálculo, el Gobierno contará con USD 2.600 millones provenientes de distintas fuentes y completará el monto del vencimiento con los USD 1.800 millones que el Tesoro adquirirá al BCRA.

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El ministro señaló que USD 1.800 millones del total corresponden a intereses. Para atender esa porción de la obligación, afirmó que el superávit primario permitirá comprar las divisas al Banco Central. “El superávit le compra los dólares al BCRA”, dijo Caputo. De esa forma, explicó que los fondos generados por el resultado fiscal primario se destinarán a adquirir las reservas necesarias para pagar los intereses de enero.

El ministro presentó ese tramo como la parte que completa el cálculo. “Tenés los USD 2.600 millones más los USD 1.800 millones que le vamos a comprar al BCRA con el superávit, ya estás en los USD 4.400 millones que tenemos que pagar”, sostuvo.

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Así, el calculo del ministro para cubrir el vencimiento quedo en:

USD 1.200 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales.

USD 1.000 millones pendientes de los financiamientos garantizados con la CAF y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

Cerca de USD 340 millones por la venta de AySA.

USD 1.800 millones para intereses, que el Tesoro obtendría al comprar dólares al Banco Central con recursos del superávit primario.

El funcionario presentó esos ingresos como el primer bloque del esquema. Los fondos del FMI y los multilaterales, los financiamientos garantizados y los recursos por AySA se combinarán con la compra de dólares al BCRA mediante el superávit primario.

Cronograma de ingresos

En la primera semana de diciembre, se espera que el directorio del FMI trate la tercera revisión del acuerdo. En caso de que se apruebe se va a destrabar el desembolso pendiente por USD 1.000 millones, lo que va a impactar en la cuenta del Tesoro en el BCRA.

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En cuanto a los USD 1.000 millones por los prestamos con garantías de CAF y Fonplata como adelanto Infobae, van a ingresar en enero. Mientras que los USD 340 millones del pase de manos de AySA se va a concretar el próximo 17 de diciembre.

En el programa financiero para 2027 se contemplaba que el Tesoro le compra al Banco Central USD 4.900 millones. (Foto: Reuters/Sam Wolfe)

Lo que todavía no está definido en que momento será la compra de dólares del Tesoro al BCRA con los pesos del superávit fiscal. Según el último informe diario de la entidad, al 20 de noviembre, los depósitos en moneda nacional sumaban $3,7 billones. En el programa financiero para 2027 que presentó el ministro Caputo se contemplaban para todo el próximo año compras por USD 4.900 millones.

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La ayuda de China

Durante la entrevista, Caputo también se refirió al swap con China. Dijo que el Gobierno pidió fondear USD 5.000 millones que, según afirmó, ya están disponibles y aprobados. El ministro sostuvo que la solicitud busca dar “la mayor cantidad de certidumbre posible”. Explicó que el Gobierno actúa con la premisa de que sus previsiones pueden resultar equivocadas y que, por ese motivo, pidió contar con esos recursos.

Caputo señaló que espera un refinanciamiento, aunque advirtió que el mercado contempla la posibilidad de que no ocurra. “Yo creo que va a haber refinanciamiento, el mercado piensa que por ahí no”, afirmó. Según indicó, el pedido por los USD 5.000 millones del swap apunta a contar con una fuente adicional de financiamiento. Caputo diferenció ese monto del cálculo de casi USD 4.400 millones para enero y lo presentó como un respaldo ante la incertidumbre sobre el refinanciamiento.

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Ya el secretario de Finanzas, Federico Furiase, como el presidente del BCRA, Santiago Bausili, había adelantado la posibilidad de utilizar los USD 5.000 millones del tramo activado del swap con China ante la suspensión de las colocaciones de Bonares.

“Esta activado, es un confirmación que tenemos del Banco Central de China, es como un permanente y nunca la desactivamos. Y es una disponibilidad de liquidez que nosotros tenemos acordada con ellos. Y la disponibilidad del swap para este uso está contemplada dentro del marco de documentación”, comentó Bausili en la última conferencia de prensa.