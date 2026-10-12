Economía

Milei: “Tengo USD 125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida el año que viene”

El Presidente aseguró que en 2027 contará con la cantidad suficiente de dólares, por distintas vías, para resguardarse en una eventual situación de tensión cambiaria. Fuerte respaldo a la continuidad de Caputo en el ministerio de Economía

Milei se refirió a la disponibilidad de 125.000 millones de dólares para hacer frente a una eventual corrida cambiaria, comparó el escenario con el año anterior y destacó la capacidad de respuesta legislativa de su gestión
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El Presidente Javier Milei aseguró que no espera una aceleración de la tensión cambiaria para 2027 pero que su Gobierno se prepara para esa eventualidad. “Tengo USD 125.000 millones para enfrentar una corrida el año que viene”, aseguró Milei en declaraciones a Radio Mitre. “No espero una corrida, pero me preparo”, aseguró en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann.

Milei señaló que, en comparación con las elecciones de 2025, la Argentina llegará mejor preparada: “El año pasado pudimos juntar USD 70.000 milones nada más y pudimos responder por eso. Y sobre la hora nos puso 2.500 palos el Banco Central norteamericano. O sea, llegamos con la lengua afuera”.

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“También es cierto que yo tenía otro Congreso, yo no podía, no tenía capacidad de veto. A mí me hicieron siete intentos de juicio político, me votaron 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal. En ese contexto, nos corrieron por 70.000 millones de dólares y lo resolvimos. Ahora tenemos 125.000 millones de dólares y tengo un Congreso donde puedo defender todas las medidas”, aseguró el Presidente.

Milei sostuvo que la Argentina reunirá USD 125.000 millones a partir de dólares comerciales, financiamiento ya negociado, los swaps con China y EEUU y los contratos de dólar futuro. En sus declaraciones, afirmó que el país pasó de una situación de escasez de divisas a otra en la que “los dólares nos salen por las orejas”.

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El mandatario vinculó ese cambio con el superávit energético. “¿Qué le hubiera pasado a la Argentina en un contexto como el actual, con el precio del petróleo yéndose a las nubes?”, planteó. Según indicó, el país tenía antes un déficit energético de USD 5.000 millones y, con los precios actuales, habría llegado a “un déficit energético de USD 20.000 millones”.

“Nos hubiéramos quedado sin nafta, sin gas o nos hubieran encepado”, afirmó Milei. En cambio, aseguró que el actual resultado energético permite no salir a endeudarse. “Hoy esos dólares nos salen por las orejas y nos entran tantos dólares que nos genera un hedge natural para no necesitar tomar deuda afuera. Ingresan tantos dólares comerciales que los que no se pueden conseguir por el lado financiero nos están saliendo hasta por las orejas desde el lado real”, aseguró Milei.

Javier Milei en vivo en el 9° edición del Latam Economic Forum
Javier Milei defendió la posición en dólares de la Argentina para enfrentar el año electoral (Adrián Escandar)

Aseguró que el Gobierno no requiere tomar deuda nueva en los mercados porque no genera déficit fiscal y porque “los intereses los pagamos con el resultado fiscal primario”.

El Presidente señaló que la Argentina tendrá vencimientos por USD 25.000 millones el año próximo. Afirmó que la porción correspondiente a tenedores locales cuenta con una refinanciación asegurada, dado que esos inversores no pueden colocar deuda en el exterior.

Sobre los compromisos externos, sostuvo que ya fueron resueltos mediante acuerdos con organismos internacionales y otros países. “Nosotros ya lo tenemos arreglado con organismos y con otros países”, afirmó, antes de concluir que “ya conseguimos USD 25.000 millones para el año que viene”.

A esa cifra sumó las compras de divisas realizadas desde noviembre del año anterior. “Los USD 20.000 millones que compramos desde noviembre del año pasado hasta hoy”, enumeró.

Milei incluyó en la cobertura los swap con China y con Estados Unidos, por otros USD 20.000 millones en cada caso. Luego agregó la posibilidad de operar dólar futuro por el equivalente a USD 15.000 millones.

“Usted me dirá: ¿eso es mucho o poco? Mire, la base monetaria es USD 30.000 millones, quiere decir que con dólar futuro yo pueda sacar la mitad de la base monetaria. O sea, no le dejo un peso a nadie en la calle. Entonces, fíjese, ahí solo entonces tengo USD 75.000 millones".

El Presidente añadió que el financiamiento y el resultado energético fortalecerían esa posición hasta 2027. “Si además cerré el financiamiento del año que viene”, afirmó, “la probabilidad que el mercado le da al default de la deuda en mi gestión es 0”.

El respaldo a Caputo

En otra parte de la entrevista, Milei negó cualquier posibilidad de que el ministro de Economía, Luis Caputo, no continúe en su cargo y aseguró tener “una relación simbiótica” con el funcionario.

Consultado sobre la posibilidad de una renuncia de Caputo, Milei señaló: “¿Puedo contestar en latín? Es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Toto Caputo, es literalmente simbiótica. Ante cada situación nosotros hablamos regularmente y siempre tenemos la visión perfectamente alineada".

Milei calificó como “un disparate total” los rumores sobre una salida de Caputo y destacó que aparecieron en la víspera de un encuentro entre el ministro de Economía y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la asamblea del organismo en Tailandia.

“Le inventan esto antes de la reunión con Georgieva”, dijo, a la vez que cargo contra los que dicen tener “inside information” y hacen correr versiones en grupos de Whatsapp. “Eso es ir contra los intereses del país directamente, porque lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando tiene que sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Es una canallada. Eso es traición a la patria”, dijo

“Cualquiera que vea mi relación con Toto, que vea lo que son las reuniones de gabinete, lo que es el proceso decisorio, hay que estar totalmente loco para creer que Caputo va a salir del Gobierno”, dijo Milei.

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