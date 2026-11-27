La autoridad monetaria había acumulado cuatro jornadas consecutivas sin compras de dólares en el mercado cambiario. (Foto: Reuters)

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Luego de cuatro jornadas consecutivas sin intervenir en el mercado cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomó la compra de reservas este viernes, pese a que el dólar mayorista registró una leve suba.

La autoridad monetaria absorbió USD 61 millones en la última rueda hábil de la semana y a lo largo de noviembre acumula adquisiciones por 405 millones de dólares. El undécimo mes se perfila como uno de los peores del año en materia de comprar divisas. Por el momento, ese lugar lo ocupa septiembre (USD 473 millones).

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Desde el comienzo de la fase cuatro del programa monetario a comienzos de enero, el BCRA ya adquirió 16.369 millones de dólares. Se trata de una cifra que superó las expectativas del mercado, ya que el equipo económico había fijado un objetivo de USD 10.000 millones para todo 2026.

La meta oficial apunta a que las compras netas de divisas acumuladas hasta diciembre se ubiquen cerca de 20.000 millones de dólares. Ese volumen de reservas permitiría al Banco Central contar con más recursos para enfrentar posibles episodios de tensión en el mercado de cambios y cumplir con los vencimientos de deuda a lo largo de 2027.

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El resultado positivo de octubre fue de USD 1.396 millones, casi tres veces el obtenido en septiembre, cuando el Banco Central sumó USD 473 millones, la cifra mensual más baja del año. La entidad había adquirido USD 768 millones en agosto; USD 2.162 millones en julio; USD 1.418 millones en junio; USD 2.596 millones en mayo; USD 2.769 millones en abril; USD 1.671 millones en marzo; USD 1.557 millones en febrero y USD 1.158 millones en enero.

Por su parte, las reservas internacionales brutas finalizaron la rueda en 48.698 millones de dólares. El stock se redujo en USD 35 millones respecto de la jornada anterior.

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Repunte de los bonos y caída del riesgo país

Los activos argentinos cerraron con mejoras en una jornada que combinó el rebote de Wall Street con señales locales que fueron bien recibidas por el mercado. El riesgo país retrocedió 107 puntos básicos, una caída del 10%, y volvió a ubicarse por debajo de los 1.000 puntos. La baja respondió al avance de los bonos Globales bajo ley extranjera, que promediaron una suba de 2,5% en Nueva York.

El indicador de JP Morgan había llegado esta semana a los 1.108 puntos básicos durante las operaciones intradiarias, su nivel más alto desde el 2 de octubre de 2025. La recuperación de los bonos redujo esa tensión, en un contexto en el que los inversores siguieron de cerca las novedades políticas y financieras del Gobierno.

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Entre los elementos que impulsaron la mejora se ubicaron la aprobación de una serie de leyes promovidas por el oficialismo y las precisiones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el mecanismo previsto para afrontar los vencimientos de deuda soberana en dólares de enero. Para el mercado, esas definiciones aportaron previsibilidad sobre las necesidades financieras de corto plazo.

Los ADR de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también registraron alzas. Grupo Galicia lideró las ganancias con un avance de 5,3%, seguido por Central Puerto, con 5,1%; Banco Supervielle y Satellogic, ambos con 5%. Cresud subió 4,8% y Mercado Libre, 4,5%, mientras que YPF ganó 1,3% y terminó en USD 31,85 por acción.

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En el mercado de cambios, el dólar mayorista quedó ofrecido a $1.605, con una suba de $3,50 o 0,2%, en una rueda que registró operaciones por USD 912,8 millones en el segmento de contado. Operadores del sector señalaron que, a media mañana, una moderada demanda compradora revirtió la tendencia inicial y permitió una recuperación gradual de la cotización.

El dólar minorista no mostró cambios respecto de la jornada anterior y cerró a $1.625 para la venta en el Banco Nación, luego de haber cotizado a $1.620 por la mañana. El blue bajó $15, hasta $1.695. A su vez, el contado con liquidación se sostuvo cerca de $1.760 y continuó como el tipo de cambio más alto del mercado, con una brecha de 9,7% frente al mayorista.

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La atención del mercado se trasladará ahora a la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso. Analistas de Puente consideraron que una eventual aprobación definitiva del Presupuesto y de la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) podría reducir la incertidumbre política y dar sostén a las cotizaciones de la deuda soberana.