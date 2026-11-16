En octubre, el Gobierno volvió a conseguir un superávit financiero

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo (Bloomberg)

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El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el Sector Público Nacional (SPN) registró en octubre un superávit financiero de $1.578.627 millones, con un resultado que, según señaló, implicó una suba interanual del 204,9 por ciento. Lo que suceda en noviembre y diciembre definirá si el Gobierno logra cumplir la meta anual que se fijo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Caputo indicó que el resultado primario del mes alcanzó los $1.931.156 millones, antes del pago de intereses. El desembolso por intereses netos de las tenencias dentro del propio sector público fue de $352.530 millones, de acuerdo con los datos difundidos por el funcionario.

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El resultado positivo en las cuentas pública se da en un mes en donde los ingresos totales del Sector Público Nacional (SPN) aumentaron 31,2% frente a octubre del año anterior. Mientras que los gastos primarios, en tanto, tuvieron un incremento interanual de 23,6 por ciento. El ministro sostuvo que la evolución de ambas variables permitió sostener el saldo positivo de las cuentas públicas durante octubre.

En términos del gasto, según informó el ministro, las partidas destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a jubilaciones y pensiones mostraron aumentos reales frente al mismo mes del año pasado. Según detalló, la AUH registró una suba de 2,2% y las prestaciones previsionales crecieron 2,1% en términos reales.

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Meta con el FMI

Con el resultado de octubre, en los primeros 10 meses del año, el SPN acumuló un superávit primario equivalente a cerca de 1,4% del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con Caputo. Siendo esta la meta anual que se acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, lo que suceda en noviembre, pero sobretodo diciembre con el pago del aguinaldo es lo que va a definir si el Gobierno logra cumplir con la meta que se fijó con el organismo internacional de tener un superávit primario anual de 1,4%/PBI.

Ya en el primer semestre el Gobierno incumplió -aunque por poco- la meta fiscal. El SPN debía lograr un superávit primario de 0,7%/PBI y por la postergación del pago del impuesto a las Ganancias de personas humanas, lo incumplió. Sin embargo, eso no le impidió al equipo económico la aprobación de la tercera revisión del acuerdo con el que se destraba el desembolso por USD 1.000 millones.

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El ministro vinculó las cifras de octubre con las proyecciones oficiales para el cierre del año. “El dato del mes es consistente con el resultado incluido para este año en el Proyecto de Presupuesto 2027”, afirmó. Caputo añadió que esa previsión contempla el aumento estacional del gasto primario que suele concentrarse en diciembre.

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