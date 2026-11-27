Wall Street negoció con horario reducido tras el feriado del jueves.

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Tras el feriado norteamericano por el Día de Acción de Gracias, Wall Street atravesó una sesión muy positiva. En Nueva York se cristalizó también el avance de las cotizaciones que habían tenido los activos argentinos en los negocios de la Bolsa porteña durante el jueves.

Por lo tanto, los ADR marcaron subas de hasta 5% y el riesgo país cayó más de 100 puntos, debajo de los 1.000 puntos básicos, por el doble empuje de los datos domésticos y el tono positivo de los negocios en el exterior.

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El riesgo país de Argentina restó 107 puntos básicos o un 10%, dado que los bonos Globales -con ley extranjera- promediaron en Nueva York un ascenso de precios de 2,5 por ciento. Esta semana el indicador tocó los 1.108 puntos básicos en forma intradiaria, en lo más alto desde el 2 de octubre de 2025.

Como factores alcistas locales, la aprobación de una serie de leyes que impulsaba el oficialismo y el esquema financiero hecho explícito por el ministro Luis Caputo para honrar vencimientos de deuda soberana en dólares en enero devolvieron cierto optimismo a los operadores.

En el exterior, los indicadores de Wall Street subieron en un rango de 1,2% a 2,3%, en una rueda reducida tras el feriado por el Día de Acción de gracias en el país norteamericano, tendencia que también le dio empuje a los papeles argentinos en esa plaza.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se observaron importantes alzas, encabezadas por Grupo Galicia (+5,3%), Central Puerto (+5,1%), Banco Supervielle (+5%), Satellogic (+5%), Cresud (+4,8%) y Mercado Libre (+4,5%). YPF ganó 1,3%, a 31,85 dólares.

“De cara a la próxima semana, la atención estará puesta en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso y en ver si se extiende la recuperación fuerte de los bonos soberanos del viernes hacia los próximos días. La eventual aprobación definitiva del Presupuesto y de la suspensión de las PASO podría contribuir a moderar la incertidumbre política y ponerle un piso a los precios de la deuda”, consideró el equipo de Research de Puente.

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“En la renta variable, la corrección de los precios, sumado a la sólida temporada de resultados del tercer trimestre, nos hace pensar que las valuaciones en el S&P 500 están en niveles atractivos. No obstante, creemos relevante seguir diversificando dentro de EEUU en estrategias como el S&P 500 con pesos iguales, y dando lugar a la diversificación internacional”, indicaron los expertos de Balanz.

“El respiro vino por el lado de los emergentes, con Brasil a la cabeza. Tras tocar los 6 reales por dólar el lunes, el real llegó a operar en 5,50 por dólar el viernes, mientras que el índice Bovespa ganó más de 6% en la rueda del jueves. Las señales de contención del gasto público y una inflación menor a la esperada (Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio de 0,22% mensual versus 0,34% esperado) ayudaron a descomprimir la tensión, a lo que se sumó la confirmación de que Luiz Carlos Trabuco estará al frente de Hacienda, alimentando las expectativas de una mayor disciplina fiscal”, ponderó GMA Capital en un informe.

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Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, indicó que las ganancias de Wall Street fueron “lideradas por una fuerte recuperación en las acciones tecnológicas y vinculadas a la Inteligencia Artificial. Las compras sobre papeles castigados durante las últimas semanas permitieron que los tres índices de referencia sellaran su mejor desempeño semanal en varios meses, acompañando además el rally desatado en Brasil tras la designación de Luiz Carlos Trabuco al frente del Ministerio de Hacienda”.

La Bolsa de Valores de San Pablo inició con ganancias próximas al 3% después de que el presidente Lula nombró a Trabuco, un ejecutivo bancario favorable al mercado como su próximo ministro de Economía, tras semanas de pesimismo en los mercados en torno al próximo cuarto mandato del líder del PT. No obstante, la suba se fue consumiendo a lo largo de la rueda, donde el protagonismo se lo llevó la apreciación del real brasileño.

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El dólar en Brasil cayó 15 centavos o 2,4%, a 5,51 reales por unidad, una baja que no se trasladó al mercado de cambios doméstico, tal como sucedió en otras ruedas cambiarias en el último mes.

En la City porteña el dólar mayorista quedó ofrecido a $1.605, con una suba de 3,50 pesos o 0,2%, en una sesión con muy importante monto operado de USD 912,8 millones en el segmento de contado.

“A media mañana comenzó a aparecer una leve presión compradora que modificó la tendencia, impulsando una recuperación gradual de la cotización”, observó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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El dólar al público finalizó sin variantes, a $1.625 para la venta en el Banco Nación, tras haberse negociado a $1.620 por la mañana. El dólar blue descontó 15 pesos o 0,6%, a $1.695 para la venta.

El “contado con liquidación” en la zona de los 1.760 pesos, se mantuvo como el más alto entre todos los segmentos del mercado, con una brecha de 9,7% respecto del oficial mayorista.

Tras cuatro ruedas seguidas sin intervenir en el mercado, el BCRA compró USD 61 millones, mientras que las reservas internacionales brutas cedieron USD 35 millones, a USD 48.698 millones, el stock en su monto más bajo desde el 2 de octubre.

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