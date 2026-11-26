Economía aprobó un test desafiante: renovó vencimientos por más de $25,4 billones.

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El Gobierno logró renovar todos los vencimientos de deuda y no liberó pesos al mercado en la licitación de este jueves. El Tesoro adjudicó $26,71 billones, por encima de los compromisos que vencían en la jornada, con un rollover de 104,87%, lo que implicó una absorción neta de liquidez.

La Secretaría de Finanzas recibió ofertas por $29,16 billones y concentró la mayor parte de las colocaciones en instrumentos que ajustan por inflación, tasa de interés o evolución del dólar. La señal central fue que el Tesoro consiguió financiamiento suficiente para cubrir sus compromisos inmediatos sin expandir la liquidez en el mercado.

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El mayor monto se dirigió a una letra vinculada a la tasa mayorista de bancos, conocida como TAMAR, con vencimiento en mayo de 2027: Economía adjudicó $6,10 billones con un margen de 4% sobre esa referencia. También colocó $5,72 billones en un bono ajustado por inflación con vencimiento en junio de 2028.

Entre las opciones a tasa fija, Finanzas tomó $7 billones en una Lecap con vencimiento en febrero de 2027 y $3,79 billones en otra letra que vence en julio de ese año. La cartera se completó con bonos atados al dólar y títulos duales, que ofrecen cobertura según la evolución de la tasa TAMAR o del tipo de cambio.

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“Buscando el equilibrio óptimo entre tasa de rollover, recomposición de depósitos del Tesoro en el BCRA, extensión de duration minimizando el costo financiero y niveles de liquidez en el sistema”, indicó Federico Furiase, secretario de Finanzas.

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