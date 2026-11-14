Altas y bajas: unas 6,5 millones de personas mejoraron sus condiciones de vida, pero 4,8 millones las empeoraron

En la primera mitad de 2026, se registraron mejoras en 26 y se empeoró en 17, respecto de un año antes (Foto: Reuters)

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Sobre la base de 43 indicadores socioeconómicos, que incluyen los índices de clima educativo y acceso a la atención de la salud, y calidad de la vivienda de la población, en la primera mitad de 2026, se registraron mejoras en 26 y se empeoró en 17, respecto de un año antes.

Después de un año de turbulencias e incertidumbre generada primero por el clima electoral para las elecciones de medio término en Argentina y más recientemente por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, que alteraron el ritmo de desinflación y de aumento de la actividad económica, el Gobierno hizo ajustes de política monetaria, cambiaria y de acumulación de reservas que permitieron, al parecer, recuperar el sendero de la desaceleración del ritmo de aumento de los precios al consumidor y volver a impulsar el PBI, los cuales tuvieron efectos en las condiciones de vida de la población.

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Así lo reflejó el último informe del Indec correspondiente al primer semestre de 2026 sobre la caracterización de la población en términos de su inserción socioeconómica y las características habitacionales, educacionales y de ingresos, entre otras temáticas que se inscriben en el circuito de satisfacción de necesidades, con un saldo positivo que, extrapolados los datos a 47,9 millones de habitantes, alcanzó a 1,7 millones de personas, equivalente al 3,7% de la población total y a cerca de cuatro veces el crecimiento vegetativo del período.

La mejora de las condiciones de vida en términos netos alcanzó en un año a 3,7% de la población y a cerca de cuatro veces el crecimiento vegetativo del período

En ese resultado incidieron tanto acciones y efectos de la política económica del poder central, como las de muchas gobernaciones y municipios.

Las variaciones registradas por la Encuesta Permanente de Hogares del Indec en 31 aglomerados del país, con 30,1 millones de habitantes, extrapoladas al total poblacional, que residen en 16,3 millones de hogares, involucraron a 9 millones de personas: mejoraron las condiciones de vida de 6,5 millones de personas y disminuyeron en 4,8 millones.

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La foto del Indec

La imagen captada por el Indec para el primer semestre de 2026 mostró que “el 81,3% de los hogares y el 78% de las personas habitan en viviendas cuyos materiales poseen calidad suficiente. El 7,8% de los grupos habitacionales viven en viviendas con materiales de calidad insuficiente y el 14,8% en viviendas con materiales parcialmente insuficientes”, informó el organismo.

El 7,8% de los grupos habitacionales viven en viviendas con materiales de calidad insuficiente y el 14,8% en viviendas con materiales parcialmente insuficientes, informó el Indec (Foto: Reuters)

Estos indicadores evidenciaron variaciones dispares en comparación con un año antes, con un saldo neto de aumento del 1,02% de la población, 269.700 personas, según la proyección de los datos de los 31 aglomerados urbanos al total país.

El 61,7% de los hogares son propietarios de la vivienda y del terreno, mientras que el 6% son dueños únicamente de la vivienda. El tercio restante se distribuye entre el 20,9% de inquilinos, el 9,7% de “ocupantes” (que pagan impuestos o expensas, o son gratuitos con permiso o sin él) y el 1,7% de “otros” (principalmente ocupantes en relación de dependencia y sucesiones).

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En comparación con el primer semestre de 2025, el Indec detectó un incremento de 594.000 habitantes en vivienda propia plena y de 468.000 inquilinos. En cambio, se registraron caídas en las otras tres franjas: 350.000 en propietarios únicamente de la residencia, 190.000 menos en los ocupantes inquilinos y 39.000 menos en el resto.

En comparación con el primer semestre de 2025, el Indec detectó un incremento de 594.000 habitantes en vivienda propia plena y de 468.000 inquilinos

Respecto de los hogares con saneamiento inadecuado -definidos por carencias como no poseer baño, tener el baño fuera del terreno, baño compartido, desagüe no conectado a red pública ni cámara séptica, o baño sin descarga de agua-, comprenden al 11,6% de los hogares y el 13,9% de la población. El último relevamiento registró una mejora de 1,7% (muy superior al crecimiento vegetativo de la población), mientras que el grupo con saneamiento insuficiente se redujo 3,2%, favoreciendo en conjunto a unas 5,3 millones de personas.

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En cuanto al acceso a la red pública de gas natural, se mantiene como una asignatura pendiente. A pesar de que es un recurso con excedente creciente, volvió a caer y se ubicó en el 64,6% de los hogares y 59,5% de la población, la proporción más baja desde el inicio de la serie en el segundo semestre de 2016. En valores absolutos, se deterioró en poco más de 1,1 millones de personas (0,7%, muy por debajo del crecimiento vegetativo del total de habitantes), y bajó a 28,5 millones. Al mismo tiempo, los que no acceden a este servicio se incrementaron 4,4%, y alcanzó 19,4 millones de personas.

Una dinámica similar se observó en el acceso al agua corriente de red: creció 1,02%, alcanzando a 42,8 millones de personas, mientras que aquellos que carecen del servicio también crecieron 1,02%, y superó los cinco millones de habitantes. El universo sin cloacas también se incrementó, con una suba de 1,4% que llevó la cifra a 14,7 millones de habitantes, mientras que quienes tienen el recurso aumentaron en 286.000 personas, situándose en 33,2 millones.

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Aquellos que carecen del servicio de agua potable de red crecieron 1,02%, superó los cinco millones de habitantes (Foto: Reuters)

En cuanto a las características del hábitat, la EPH también construye indicadores sobre la ubicación de las viviendas:

Analiza la cercanía a basurales (tres cuadras o menos de sitios de disposición de residuos). El Indec detectó que, en el primer semestre de 2026, esta situación aumentó 2,7%, y se aproximó a 2,9 millones de personas.

La población con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia disminuyó en 734.000 personas, quedando en 30,8 millones

Ubicadas en zonas inundables: áreas donde, por lluvias o crecidas, el agua llega al umbral de las casas o se encuentran cerca de cursos de agua. Este grupo bajó 14,1% y se redujo a menos de 4,4 millones de habitantes.

En materia de salud, la población con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia disminuyó en 734.000 personas, quedando en 30,8 millones, mientras que quienes dependen únicamente del sistema público crecieron en más de 1,2 millones, y totalizó 17 millones.

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En los indicadores del grado de instrucción, la EPH al cierre del primer semestre de 2026 muestra que, sobre una fuerza laboral de entre 18 y 64 años (proyectada en 24,3 millones de personas en todo el país), la franja dominante es la de hasta secundario completo, con 15,6 millones (se expandió en 137.200 personas respecto de la primera mitad de 2025), lo que representa el 64% del total. Los habitantes con instrucción superior, hasta universitario completo, crecieron en 190.000 personas, hasta poco más de 8,7 millones.

Comparación con tres años antes

En la comparación con el primer semestre de 2023, el balance de los cambios en las condiciones de vida de la población, su nivel educativo y acceso a los sistemas de salud pública y privada, muestra que el 67% de los indicadores mejoró, involucrando a 17,3 millones de personas; el 33% (poco más de 6,6 millones de habitantes) se deterioró.

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La mejora de las condiciones básicas de vida de la población depende no solo de la consolidación de la recuperación macroeconómica o del incremento del ingreso familiar, sino también de que estos aspectos primen en la agenda de los candidatos a cargos ejecutivos, tanto nacionales como provinciales y municipales, y se reflejen en sus propuestas de campaña, presupuestos enviados a las legislaturas y ejecución posterior.