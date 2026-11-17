El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, cuestionó a quienes piden aflojar la política monetaria. (Foto: Banco Central)

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El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, cuestionó a quienes proponen que el Gobierno tiene que hacer un “plan platita” para ganar las elecciones del próximo año. En su visión, esas propuestas son “muy peligrosas” y quienes las plantean no conocen la historia argentina, ya que no logran los resultados que buscan de reactivar la actividad.

Werning pronunció esas definiciones durante el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias del BCRA, que terminaron este martes con la palabra del presidente Javier Milei en el Palacio Libertad. El funcionario concentró su exposición en la política monetaria, la acumulación de reservas, la evolución de la balanza de pagos y la interpretación de las tasas en dólares y del riesgo país.

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El vicepresidente de la entidad sostuvo que las propuestas para impulsar la actividad a través de una relajación de la política monetaria no contemplan las particularidades de la economía local. Según afirmó, las medidas de ese tipo pueden tener resultados diferentes en otros países, pero no producen el efecto esperado en la Argentina.

“Es muy peligroso plantear aflojar la política monetaria para aumentar la actividad”, afirmó. “Quizás para un economista en Estados Unidos puede mostrar evidencia distinta, en Argentina no sucede”, agregó.

Para Werning quienes piden un "plan platita" para ganar las elecciones no conocen la historia de la Argentina. (Foto: IAEF)

Durante otro tramo de su intervención, Werning sostuvo que las discusiones teóricas deben contrastarse con la experiencia concreta de cada país. “Cuando uno escucha a veces a algunos que sugieren que hay que aflojar la política monetaria para impulsar la actividad, claramente no conocen la historia de la Argentina”, afirmó.

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El vicepresidente del BCRA planteó que una teoría económica no debe imponerse sobre los resultados observados. “Si la realidad dice por la izquierda y la teoría dice por la derecha, hay que ir por la izquierda porque es lo que nos baja a tierra”, señaló.

Según el funcionario, los modelos pueden describir efectos que no se verifican en todos los países. “Las teorías son abstractas, la realidad es propia de Argentina”, expresó. Añadió que una expansión monetaria puede mostrar un efecto no neutral positivo en otras economías, aunque aseguró que “en Argentina no se da”.

Sin “balas de plata”

Werning sostuvo que los debates económicos deben partir de un diagnóstico sobre la situación previa y sobre los cambios que, según su visión, se registraron en los últimos años. “Mientras debatimos estos días sobre las posibilidades que ofrece el futuro, resulta importante saber de dónde venimos y no dar por sentado lo que tenemos hoy”, expresó.

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El vicepresidente del BCRA indicó que existen posiciones que privilegian soluciones inmediatas para problemas estructurales. Para Werning, esas alternativas no modifican las causas centrales de los desequilibrios económicos, sino que se concentran en sus consecuencias.

“Son paliativos para los síntomas”, dijo al referirse a las voces que proponen debatir únicamente medidas de corto plazo. También afirmó que la insistencia en ese enfoque lleva a una discusión recurrente sobre dos herramientas: el tipo de cambio y la tasa de interés.

Según su exposición, algunas propuestas apuntan a que el dólar “flote siempre hacia arriba”. Sobre la tasa de interés, sostuvo que otras posiciones buscan fijarla “siempre hacia abajo”. Werning describió esas dos alternativas como una búsqueda de “balas de plata” para resolver problemas económicos.

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El funcionario rechazó que una devaluación o una reducción de tasas puedan constituir un camino para la reactivación. “Devaluar salarios y licuar ahorros, lejos de ofrecer un camino al futuro, son recetas que nos retrotraen a diciembre de 2023”, afirmó.

Suba del riesgo país

Werning también expuso su interpretación sobre el comportamiento de las tasas en dólares y sobre la suba del riesgo país. En ese punto, separó la percepción del mercado sobre el rumbo económico actual de la incertidumbre asociada al período posterior a las elecciones.

“Uno ve que en 2027 las tasas de interés en dólares son 3,7%, mientras que el sector privado ve una Argentina tranquila, ordenada, una Argentina sin mayores problemas”, afirmó. El vicepresidente del BCRA contrapuso ese dato con una tasa de 26% a un año.

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“Uno puede sacar las conclusiones que significa eso”, sostuvo. Según su análisis, esa diferencia refleja la forma en que el mercado evalúa los riesgos políticos vinculados con un escenario futuro.

“Claramente es un voto a la confianza en el modelo que hay y un voto de desconfianza de los riesgos que quizás podrían, en un escenario hipotético, plantear otra política”, afirmó Werning.

El funcionario sostuvo que el alza del riesgo país no respondió a un cuestionamiento del modelo económico vigente. “La suba del riesgo país no es riesgo del modelo actual cuando uno lo separa en dos partes”, expresó.

Para Werning, el sector privado observa un riesgo bajo hasta las elecciones. “Meramente es un riesgo político”, sostuvo al cerrar su análisis sobre las tasas, el mercado y las expectativas vinculadas con el escenario electoral.

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Compra de reservas

Otro de los ejes de la exposición se centró en la acumulación de reservas. El vicepresidente del BCRA sostuvo que ese proceso enfrentó una dificultad adicional: el pago de obligaciones acumuladas en períodos anteriores.

“Parte del desafío de acumular reservas consistió en pagar las deudas del pasado mientras se trataba de mejorar la situación patrimonial”, expresó. Para Werning, esa situación condicionó la lectura sobre el aumento de reservas y sobre los resultados de la balanza de pagos.

Werning sostuvo que la compra de reservas por parte del Banco Central es "mucho más de lo que se piensa" y que no se refleja por el pago de deudas. (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)

El funcionario afirmó que la mejora en ese frente sorprendió favorablemente a diversos observadores. Sin embargo, sostuvo que el resultado fue mayor al que aparece en una evaluación inicial, debido a los pagos de pasivos que se realizaron durante el proceso.

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“El resultado de mejora de la balanza de pagos y la acumulación de reservas, que sorprendió para bien a muchos, en realidad es mucho más de lo que uno piensa”, dijo. Según agregó, la situación cambiará cuando finalicen los pagos de esas obligaciones.

“En el momento en que se termine de pagar estos pasivos se va a dejar la carga y se va a ver plenamente la fortaleza de la balanza de pagos de la Argentina”, afirmó. Werning no precisó en sus declaraciones cuáles eran los compromisos a los que se refería.