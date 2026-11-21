Tras sufrir dos desmayos en pretemporada, Musiala sumó cinco apariciones en Bayern Múnich (Foto: Reuters/Heiko Becker)

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Jamal Musiala es uno de los proyectos más importantes del fútbol mundial, pero poco importa su situación deportiva durante este tramo de su vida. En agosto de este año, en plena pretemporada del Bayern Múnich, sufrió dos desmayos en diversos partidos del equipo con apenas un puñado de horas de diferencia. Luego que el jugador confirmara que sufre de una “disfunción neurológica”, desde el club comenzaron a lanzar declaraciones poniendo en duda su situación y contrastando con el alto salario que percibe.

En ese marco, el sindicato de futbolistas profesionales (FIFPRO) que está a cargo de “defender los derechos laborales de más de 70.000 hombres y mujeres futbolistas” salió al cruce con un contundente comunicado: “FIFPRO está profundamente preocupado por las repetidas declaraciones públicas de los dirigentes del FC Bayern de Múnich en las que se pone en duda el contrato de Jamal Musiala tras su regreso de una lesión”.

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“El presidente honorario del Bayern, su director ejecutivo y su antiguo director ejecutivo han cuestionado públicamente el contrato de Musiala en rápida sucesión. En opinión de la FIFPRO, se trata de una estrategia coordinada para ejercer presión sobre Musiala y sus representantes de cara a cualquier negociación. Un club de la talla del Bayern debería actuar con más sensatez”, aseguraron.

La mirada estuvo puesto sobre declaraciones del presidente horario Uli Hoeneb, el director ejecutivo Jan-Christian Dreesen y el histórico Karl-Heinz Rummenigge. “El Bayern tiene el deber de velar por Musiala. En el fútbol profesional, la incertidumbre sobre el futuro de un jugador puede afectar negativamente a su salud mental, especialmente cuando se está recuperando de una lesión. Convertir la salud y el futuro de Musiala en un tema de debate público no hace sino aumentar esa presión. Cualquier inquietud sobre su contrato debería plantearse en privado con él y sus representantes”, expusieron desde el sindicaton.

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Jamal sufrió una crisis durante el partido con Leipzig por la pretemporada (Foto: Reuters/Angelika Warmuth)

Desde el gremio expusieron que “los contratos están para ser respetados” y aclararon que “una lesión o un bajón de forma no dan al club motivos para renegociar las condiciones que acordó, del mismo modo que una racha de actuaciones sobresalientes no otorga al jugador el derecho automático a un aumento salarial”.

“Los clubes, las ligas y los sindicatos de jugadores han acordado a nivel de la FIFA que la estabilidad contractual es un principio fundamental del fútbol. Protege tanto a los clubes como a los jugadores. La FIFPRO apoya a Jamal Musiala y a todos los jugadores que cumplen con sus compromisos. Esperamos que sus empleadores hagan lo mismo”, concluyeron.

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La situación de Musiala es por demás particular. Con 235 partidos (71 goles) en Bayern Múnich y 46 en la selección alemana (10 tantos), el jugador de 23 años jugó cinco partidos tras sus dos desmayos. Fue titular en dos ocasiones, completó los 90 minutos en un caso y colaboró con dos tantos y una asistencia. Jamal, además, sufrió una desgarro muscular que lo mantuvo sin actividad hasta sumar 20 minutos en el empate de este viernes contra Koln por la Bundesliga.

En todo este marco, Hoeneb abrió la puerta a las especulaciones en una charla con el programa televisivo Mesa Redonda del Domingo en la TV alemana donde reconoció que estaban en un “dilema” y planteó: “Tiene una enfermedad que no es fácil de curar, pero que se puede controlar razonablemente bien con medicamentos. Pero si alguna vez recuperará el nivel de rendimiento que tenía antes...”. Tras esa pausa donde no terminó su frase, puso sobre la mesa: “Pero sigue cobrando. Imagínense si el FC Bayern cuestionara su contrato ahora y dijera: Lo que es capaz de hacer ahora no es lo que se estipuló en el contrato”.

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El dato extra es que Musiala renovó en febrero del 2025 su vínculo hasta 2030 y es uno de los mejores pagos del plantel. El director general Jan-Christian Dreesen respaldó los dichos de Hoeneb en un evento organizado por el periódico Munich Abendzeitung: “Analizaremos la situación y nos reuniremos con la familia y la directiva. O bien estaremos contentos y Jamal seguirá siendo el mismo de siempre, o si cambia durante el proceso, tendremos que hablar”.

El combo se completó en las últimas horas cuando la leyenda del fútbol alemán y miembro del Consejo de Supervisión del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, disparó munición gruesa: “Lo que sabemos, lamentablemente, sugiere que será difícil que alcance el nivel que tantas veces ha demostrado aquí en el estadio. Necesitamos hablar con la familia, el jugador y la agencia, porque entonces estas sumas de dinero —con todo respeto— ya no serán viables. No puedo imaginar que Jamal quiera dejar el club ni que ningún otro club lo compre en estas condiciones”, aseguró ante la cadena Sky el hombre de 71 años según replicó el portal Sport1.

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EL COMUNICADO COMPLETO

La FIFPRO está profundamente preocupada por las repetidas declaraciones públicas de los dirigentes del FC Bayern de Múnich en las que se pone en duda el contrato de Jamal Musiala tras su regreso de una lesión.

El presidente honorario del Bayern, su director ejecutivo y su antiguo director ejecutivo han cuestionado públicamente el contrato de Musiala en rápida sucesión. En opinión de la FIFPRO, se trata de una estrategia coordinada para ejercer presión sobre Musiala y sus representantes de cara a cualquier negociación. Un club de la talla del Bayern debería actuar con más sensatez.

El Bayern tiene el deber de velar por Musiala. En el fútbol profesional, la incertidumbre sobre el futuro de un jugador puede afectar negativamente a su salud mental, especialmente cuando se está recuperando de una lesión. Convertir la salud y el futuro de Musiala en un tema de debate público no hace sino aumentar esa presión. Cualquier inquietud sobre su contrato debería plantearse en privado con él y sus representantes.

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Los contratos están para ser respetados. Una lesión o un bajón de forma no dan al club motivos para renegociar las condiciones que acordó, del mismo modo que una racha de actuaciones sobresalientes no otorga al jugador el derecho automático a un aumento salarial. Los clubes, las ligas y los sindicatos de jugadores han acordado a nivel de la FIFA que la estabilidad contractual es un principio fundamental del fútbol. Protege tanto a los clubes como a los jugadores.

La FIFPRO apoya a Jamal Musiala y a todos los jugadores que cumplen con sus compromisos. Esperamos que sus empleadores hagan lo mismo.