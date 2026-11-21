Un ponente explica recomendaciones para prevenir la resistencia a los antimicrobianos ante una proyección informativa. (Agencia Guatemalateca de Noticias)

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Guatemala activó una campaña contra la resistencia a los antimicrobianos durante la Semana Mundial de Concientización que se celebra del 18 al 24 de noviembre de 2026, con el objetivo de reducir el uso inadecuado de antibióticos y preservar tratamientos para infecciones urinarias, neumonías y heridas quirúrgicas. La iniciativa reúne a los ministerios de Salud, Agricultura y Ambiente porque el problema alcanza a personas, animales, alimentos, agua y suelos.

La pérdida de eficacia de los medicamentos obliga a recurrir a alternativas que pueden ser más costosas, causar mayores efectos adversos o no estar disponibles. La resistencia surge cuando bacterias, virus, hongos o parásitos dejan de responder a los fármacos diseñados para combatirlos; en las infecciones bacterianas, afecta directamente la utilidad de los antibióticos.

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La Organización Mundial de la Salud informó que una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas en laboratorios durante 2023 presentaba resistencia a antibióticos. El relevamiento abarcó más de 23 millones de infecciones en 104 países y registró un aumento de la resistencia en más del 40% de las combinaciones entre bacterias y medicamentos vigiladas entre 2018 y 2023.

Un cartel en una parada de autobús difunde la campaña nacional de Guatemala para fomentar el empleo responsable de antibióticos en salud, agricultura y ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resistencia bacteriana y la presión sobre los tratamientos

Las infecciones causadas por Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae figuran entre las principales preocupaciones internacionales. Estas bacterias se asocian con infecciones urinarias, septicemias y cuadros adquiridos en centros de salud.

Más del 40% de las infecciones sanguíneas provocadas por E. coli y más del 55% de las vinculadas a Klebsiella pneumoniae mostraban resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Esos fármacos suelen utilizarse como primera opción frente a determinadas infecciones.

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La resistencia bacteriana a los antimicrobianos estuvo relacionada con 4,71 millones de muertes en 2021, de acuerdo con un estudio publicado en 2024 y citado por la OMS. Del total estimado, 1,14 millones de fallecimientos fueron atribuidos directamente a infecciones que no respondieron a los tratamientos disponibles.

El director del Laboratorio Nacional de Salud, César Conde, advirtió que los antibióticos no deben consumirse sin diagnóstico ni prescripción médica. La recomendación apunta a evitar su uso frente a gripe, resfriado y otras enfermedades virales, contra las cuales esos medicamentos no tienen efecto.

Los antibióticos actúan contra bacterias, no contra virus. Su consumo ante un cuadro viral no acelera la recuperación y puede favorecer la supervivencia de bacterias capaces de resistir el medicamento, que luego pueden transmitirse o causar infecciones más complejas de tratar.

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La propagación de microorganismos resistentes no se limita a los pacientes que toman antibióticos. Las bacterias pueden circular en hospitales, hogares, comunidades, animales, alimentos y fuentes de agua, mientras que la falta de saneamiento, higiene, vacunas, diagnósticos oportunos y acceso a agua segura aumenta la necesidad de tratamientos.

La Organización Panamericana de la Salud sostiene que la respuesta requiere prescripciones adecuadas, educación comunitaria, vigilancia de infecciones y controles sobre la dispensación de antimicrobianos. El organismo advierte que el desarrollo de nuevos antibióticos no avanza al mismo ritmo que la pérdida de eficacia de los tratamientos actuales.

Mascotas, producción animal y residuos farmacéuticos

El sector pecuario también forma parte de la estrategia guatemalteca. Juan José González Contreras, asesor técnico de la Dirección de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pidió a los dueños de mascotas y a los productores que no administren medicamentos veterinarios sin la evaluación de un profesional.

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En los animales destinados al consumo humano, las autoridades instaron a respetar dosis, duración de tratamientos y períodos de retiro. Ese intervalo permite que el medicamento se elimine del organismo antes de que los productos animales ingresen a la cadena alimentaria.

La campaña adopta el enfoque de una sola salud, que vincula la salud humana, animal, vegetal y ambiental. La OPS señala que las bacterias resistentes pueden estar presentes en alimentos, suelo, agua y aire, y que la manipulación inadecuada de alimentos, las fallas de bioseguridad en granjas y el uso de antimicrobianos en animales sanos amplían el riesgo.

Renato Jeroni Torres Valenzuela, director en funciones de la Dirección de Monitoreo y Vigilancia del Agua del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, alertó sobre los medicamentos descartados en la basura común, el drenaje o los cuerpos de agua. Esos residuos pueden llegar a suelos, ríos, lagos y cultivos, donde la exposición de microorganismos a antimicrobianos favorece la selección de bacterias resistentes.

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Guatemala revisó en septiembre de 2024 la aplicación de su Plan de Acción Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos con acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la OPS. Las mesas de trabajo buscaron establecer una línea de base, reforzar la vigilancia, mejorar la investigación y promover prácticas responsables.

La OMS informó que 48% de los países no reportó datos en 2023 al Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos y del Uso de Antimicrobianos. La jornada “Actuemos juntos contra las superbacterias” se realizará el domingo 22 de noviembre, de 10:00 a 13:00, en la plaza Costa Rica de la avenida Las Américas, durante Pasos y Pedales.

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