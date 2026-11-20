El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) fue de -20% en octubre. (Reuters)

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La industria manufacturera llega al cierre del año con un ánimo que no logra recuperarse. Las fábricas conviven con ventas que no repuntan, con dificultades para financiarse y con una mirada hacia adelante que, lejos de anticipar un cambio de tendencia, se parece bastante a la situación actual. Es el panorama que surge de la última encuesta del Indec, que todos los meses consulta a directivos y gerentes de empresas del sector sobre cómo ven su negocio y qué esperan para los meses siguientes.

En octubre, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de la industria se ubicó en -20,0%, por debajo del -18,9% registrado en septiembre. El índice puede tomar valores de entre -100% y 100% y se calcula a partir de tres variables: las expectativas de producción, la cartera de pedidos y el nivel de stocks de productos terminados. Un resultado negativo indica que pesan más las respuestas pesimistas que las optimistas.

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La comparación con un año atrás es más favorable: en octubre de 2025 el indicador había llegado a -22,8 por ciento. Pero la foto de largo plazo no muestra una salida del terreno negativo. Desde que comenzó la serie, en enero de 2025, el indicador se mantuvo por debajo de cero en todos los meses, y entre enero y mayo de ese año se había movido entre -11,7% y -15,8 por ciento.

El núcleo del problema, según las propias empresas, está en las ventas. Casi la mitad de los consultados, el 49,9%, dijo que su cartera de pedidos está por debajo de lo normal. Otro 45,9% la considera normal y solo el 4,2% la ubica por encima.

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Para una de cada dos empresas industriales, la demanda interna es insuficiente.

La demanda, el principal freno

Cuando se le pregunta a los empresarios cuál es el factor que más limita su capacidad para aumentar la producción, el 52,7% responde que la demanda interna es insuficiente. En segundo lugar aparece la competencia de productos importados, mencionada por el 11,3% de las empresas, seguida por la incertidumbre económica, con 6,9 por ciento.

El mercado externo tampoco compensa. El 35,5% de las empresas evalúa que su nivel de exportaciones está por debajo de lo normal, frente al 6,7% que lo ve por encima. En cuanto a la marcha general del negocio, el 27,4% la califica como mala y el 5,4% como buena, mientras que la mayoría, el 67,2%, la considera normal.

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La situación financiera aparece como otro punto de presión. El 24,6% describe la de su empresa como mala y el 11,1% como buena. Asimismo, el acceso al crédito es difícil para el 30,0% de las firmas y fácil para el 6,1%. En materia de stocks de productos terminados, el 65,4% los considera adecuados, mientras que el 18,9% los ve por encima de lo adecuado y el 15,8% por debajo.

Expectativas sin señales de mejora

De cara al período noviembre-enero, la mayoría no espera cambios, pero entre quienes sí los prevén predominan los que anticipan retrocesos. En producción, el 63,1% cree que no variará, el 24,1% que disminuirá y el 12,8% que aumentará. Con los pedidos de la demanda interna ocurre algo parecido: el 59,1% no espera variaciones, el 28,3% proyecta una baja y el 12,5% una suba.

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El empleo y las horas trabajadas siguen la misma lógica. El 78,0% de las empresas prevé mantener su plantilla, el 16,4% anticipa una reducción y el 5,6% un aumento. En las horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo, el 75,5% no espera cambios, el 18,8% prevé una baja y el 5,7% una suba.

El 18,8% de las firmas industriales prevé una baja de la cantidad de horas trabajadas, aunque el informe no aclara si se debe a cuestiones estacionales o de producción. (Reuters)

Las exportaciones son la excepción: el 16,9% espera que aumenten y el 16,4% que disminuyan, un escenario prácticamente equilibrado. Respecto de la situación general de su negocio en los próximos tres meses, el 74,2% cree que será igual, el 14,1% que será peor y el 11,7% que será mejor. En materia de precios de venta, el 58,9% no prevé cambios y el 32,7% espera aumentos, mientras que solo el 8,3% anticipa bajas.

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Un deterioro que también se ve en el empleo

Los resultados de la encuesta se conocen en un contexto de deterioro de la actividad que se refleja en otros indicadores. El Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) indicó, en su primer informe de Estrés Industrial, que entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la industria manufacturera perdió 108.522 puestos de trabajo registrados y que el número de empleadores se redujo en 4.424 en términos netos. Según el documento, el 57% del deterioro se concentró en los últimos doce meses.

El informe también retoma datos del Indec sobre la capacidad instalada: en agosto, las fábricas trabajaron al 58,5% de su potencial, lo que deja más del 40% sin utilizar. El presidente de IPA, Daniel Rosato, valoró la suspensión de embargos como un alivio, pero planteó que debe ir acompañada de financiamiento productivo, facilidades de pago y medidas que permitan recuperar el mercado interno.

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