Cavallo afirmó que el actual nivel del dólar no constituye un tipo de cambio de equilibrio.

Guardar

Tras mantener varios contrapuntos con la plana mayor del Gobierno, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, advirtió que el oficialismo corre el riesgo de que el programa económico se desarticule antes de las elecciones presidenciales, afirmó que el país “hoy no tiene moneda”, volvió a pedir el levantamiento total del cepo cambiario.

Durante el seminario “La Convertibilidad y los planes de estabilización”, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con la participación del economista y profesor Federico Poli, Cavallo también advirtió que, si el Gobierno no adopta pronto cambios en materia monetaria, cambiaria y financiera, el programa podría enfrentar dificultades antes de las elecciones de 2027. “Si no toman las medidas adecuadas pronto, corren el riesgo de que antes de las elecciones se les destartale todo”, afirmó.

PUBLICIDAD

Ante un público que combinó estudiantes de la casa de estudios con figuras como Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), u Horacio Liendo, uno de los arquitectos de la Convertibilidad, el analista económico sostuvo que el enfoque actual incrementa los costos recesivos del plan de estabilización. Según planteó, una estrategia de ese tipo no debe limitarse a bajar la inflación, sino que debe procurar una reducción sostenible en el tiempo, acompañada por una reactivación de la economía y un aumento de la inversión.

En ese sentido, señaló que el programa requiere reformas monetarias, cambiarias y financieras, además de otros cambios que permitan impulsar el crecimiento. También cuestionó la posibilidad de una apertura comercial sin una reducción previa de los costos que enfrentan las empresas locales, entre ellos regulaciones que, a su criterio, generan improductividad e impuestos que vuelven inviables a ciertas actividades.

PUBLICIDAD

El ex ministro de Economía pidió remover de forma integral los controles cambiarios.

En un contexto de cierre de empresas y dificultades para el sector industrial, el ex ministro aseveró que la competencia con el exterior solo puede funcionar si las compañías que operan en la Argentina cuentan con condiciones que les permitan ser competitivas. De lo contrario, alertó, podrían desaparecer por las distorsiones y cargas que enfrentan, más que por una competencia genuina.

Al abordar la cuestión cambiaria, Cavallo remarcó que el valor actual del dólar no representa un “tipo de cambio de equilibrio” ni surge de un mercado con precios relativos que favorezcan el crecimiento. Por eso, consideró que la discusión no debería centrarse en una eventual devaluación, sino en la eliminación integral de los controles.

PUBLICIDAD

“Más que decir si hay que devaluar o no hay que devaluar, en este momento lo que tendrían que hacer es remover totalmente el cepo cambiario”, sostuvo. La medida, precisó, debería alcanzar no solo a las personas físicas, sino a toda la actividad económica.

El exfuncionario propuso que los exportadores puedan disponer de sus divisas y venderlas en un mercado cambiario libre, al que también deberían acudir los importadores y quienes necesiten efectuar pagos o recibir fondos desde el exterior. “Hay que dejar que se organice un mercado cambiario sin que el BCRA intervenga”, analizó, aunque aclaró que el Central sí debería tener un papel activo en la compra de reservas.

PUBLICIDAD

El ex ministro de Economía compartió escenario con el economista y profesor Federico Poli en la UBA.

A propósito del rol de la autoridad monetaria, el creador de la Convertibilidad señaló que el BCRA debería concentrarse en adquirir divisas para fortalecer sus tenencias. Según explicó, esa intervención tendría que ser importante y no debería estar condicionada por el temor a emitir pesos.

Cavallo consideró que, si hubiera confianza y los operadores vendieran dólares al Banco Central al tipo de cambio determinado por el mercado, la emisión asociada a esas compras podría aportar la liquidez necesaria para el funcionamiento de los mercados de crédito interno y externo. Bajo esa lógica, los pesos emitidos para acumular reservas podrían contribuir a remonetizar la economía si repuntara la demanda de dinero.

PUBLICIDAD

“Hoy no tenemos una moneda confiable porque seguimos teniendo controles de cambios”, afirmó. También cuestionó la política oficial de los últimos años y aseguró que había advertido desde 2024 sobre las consecuencias de sostener controles cambiarios junto con un atraso del tipo de cambio. Según relató, esa postura provocó un distanciamiento con el presidente Javier Milei.

El titular de la UIA, Martín Rappallini, presenció la disertación de Cavallo en la UBA.

Al abordar la inflación, Cavallo planteó que la desaceleración del índice oficial por debajo del 1% mensual exige mecanismos que desindexen los contratos. A su entender, las economías que arrastran una inflación persistente desarrollan mecanismos que tienden a mantener ese ritmo, entre ellos las tasas nominales de interés y los compromisos financieros a plazos más largos.

PUBLICIDAD

El ex ministro explicó que, si los contratos a 180 o 360 días incorporan una expectativa de inflación del 2% mensual y esa inflación se redujera de forma abrupta, podría producirse una transferencia significativa desde los deudores hacia los acreedores. Advirtió que esa situación incluso podría llevar a la quiebra de quienes mantienen deudas.

“Para ir a una inflación 0% o del 1% mensual habría que pensar en un mecanismo de ajuste de los contratos de más de 30 días que incorporan un factor de inflación”, subrayó. La propuesta también alcanzaría a los acuerdos que estén atados a una tasa nominal de interés o a expectativas inflacionarias.

PUBLICIDAD

Horacio Liendo, uno de los arquitectos de la Convertibilidad, dijo presente en la charla de Cavallo.

Por otra parte, el expositor advirtió que la flexibilización de los créditos en dólares para empresas que no generan divisas no está exenta de riesgos. “Los argendólares constituyen un peligro si no hay reservas en dólares, tanto de los bancos como del Gobierno”, alertó.

A su juicio, un sistema monetario sólido requiere una acumulación relevante de reservas de libre disponibilidad, ya sean propiedad del BCRA o del Gobierno nacional.

Más allá del frente cambiario, el ex funcionario destacó la política fiscal de la administración libertaria. Se mostró de acuerdo con el recorte del gasto público y con el control de las cuentas estatales.

PUBLICIDAD

Al recordar su paso por el Palacio de Hacienda durante la presidencia de Carlos Menem, Cavallo defendió el programa económico que llevó adelante. Resaltó las privatizaciones, la estabilidad financiera, el rol mínimo del BCRA, la libre circulación de capitales y el fin del “sesgo antiexportador”. Bajo su perspectiva, la crisis socioeconómica de 2001 “fue una crisis financiera y no de la Convertibilidad”.

Fotos: RS Fotos