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Emiliano Martínez tuvo su reaparición con el Chelsea tras la fractura de mandíbula que sufrió. El Dibu, que había vuelto a las canchas el pasado martes con la selección argentina frente a Costa Rica, regresó a la titularidad con los Blues en la dura derrota por 4-1 ante el Leeds, por la fecha 11 de la Premier League.

El arquero se había lesionado a mediados de octubre, en el triunfo de Chelsea por 2-0 ante Everton, cuando salió a interceptar un centro y chocó con el defensor Jarrad Branthwaite. Pese a que la recuperación le demandaba, en principio, entre 40 y 60 días, volvió a entrenarse en tiempo récord con la ayuda de una máscara de fibra de carbono.

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Este sábado, el encuentro comenzó favorable para los de Stamford Bridge y el arquero argentino recién vio peligro a los 18 minutos cuando Dominic Calvert-Lewin conectó con su cabeza un centro desde la derecha de James Justin. El balón se estrelló en el travesaño ante la estirada del guardameta. Poco tiempo después, el ex Aston Villa se impuso en el duelo con Calvert-Lewin, que había vuelto a ganar desde arriba.

El Dibu Martínez regresó a jugar con el Chelsea tras la fractura de mandíbula que sufrió (REUTERS/Toby Melville)

A los 25 minutos, el Chelsea abrió el marcador y el Dibu fue parte de la jugada. El arquero argentino recibió el balón en la puerta del área, le pidió a sus compañeros que subieran y sacó un pelotazo largo en dirección de Morgan Rogers. El delantero se quedó en control del esférico tras un despeje fallido de la defensa rival y asistió a Emmanuel Emegha, que estableció el 1-0 con un fuerte remate.

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De todos modos, la alegría le duró poco al local. Noah Okafor ejecutó un remate cruzado tras un pase de Calvert-Lewin y dejó sin opciones a Martínez para decretar el 1-1 rápidamente. Tras eso, el Leeds volvió a acercarse con un disparo rasante de Sean Longstaff, pero el arquero marplatense contuvo sin problemas.

El Leeds continuó con sus aproximaciones y estuvo cerca de marcar cuando Calvert-Lewin conectó de taco un centro bajo desde la izquierda. El Dibu controló con su mirada mientras la pelota pasaba cerca del poste.

Antes del final del primer tiempo, Ao Tanaka se escapó y sacó un remate de media distancia, pero el arquero campeón del mundo con Argentina se arrojó al piso y atrapó la pelota sin mayores complicaciones. Sobre el tiempo de descuento, el Leeds mandaba el esférico al fondo del arco de Martínez, pero James Justin se encontraba en fuera de juego y el tanto no sumó al marcador.

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Pero faltaba una última jugada. Calvert-Lewin y el Dibu se volvieron a enfrentar. El delantero del Leeds ganó, otra vez, desde arriba y conectó con su cabeza. Sin embargo, el arquero argentino se lució con una tapada sobria, pese a que el balón fue hacia donde se encontraba él.

Ya en el complemento, las malas noticias llegaron para el Chelsea: el árbitro Michael Oliver sancionó penal por una mano dentro del área de Morgan Rogers. El encargado de la ejecución fue Calvert-Lewin. Esta vez, el delantero engañó al arquero al abrir el pie y mandar el balón a la red, mientras que el guardameta se tiró hacia su derecha. 2-1 para el Leeds.

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El momento adverso se profundizó a los 58. Noah Okafor marcó su segundo tanto de la noche con un fuerte remate dentro del área y poco pudo hacer el Dibu para evitar el 3-1.

Sobre el final, el arquero tuvo una floja respuesta en el 4-1 del rival: Brenden Aaronson se escapó y, apremiado por la marca, sacó un remate rasante que se escurrió entre las piernas del guardameta argentino.

Con este resultado, el elenco de Stamford Bridge quedó con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y cinco derrotas, y se encuentra en la octava posición, lejos del líder Arsenal (27), mientras que el Leeds trepó al sexto puesto con 17 unidades.

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El próximo partido para el Chelsea será el viernes 27 de noviembre cuando se tenga que medir ante el Nottingham Forest y luego, el 2 de diciembre, recibirá al Crystal Palace. El Leeds será local del Coventry City en la siguiente fecha y tras eso tendrá una exigente parada frente al Manchester City.

El Dibu jugó su séptimo partido con el Chelsea desde su llegada en el reciente mercado de pases, recibió 15 goles y solo tuvo una valla invicta, justamente en el 2-0 frente al Everton en el que sufrió la lesión y no pudo completar los 90 minutos.

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